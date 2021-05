Chi tiết siêu xe Lamborghini Aventador S Roadster của Paulo Dybala

Để kỷ niệm bàn thắng thứ 100 sau 251 trận khoác áo Juventus, Paulo Dybala đã mua chiếc siêu xe Lamborghini Aventador S Roadster để ăn mừng. Đây được ví như màn "so kè" với Cristiano Ronaldo, ngôi sao người Bồ Đào Nha cũng đã đặt mua chiếc Ferrari Monza giá 1,9 triệu USD. Cả 2 ngôi sao ngày đều cán mốc 100 bàn cho Juventus trong trận thắng 3-1 trước Sassuolo vào ngày 12/5. Trụ sở của Lamborghini đặt tại Turin với rất nhiều siêu xe của hãng được bán tại đây, nhưng ngôi sao người Argentina lại chọn mẫu Aventador S Roadster đời mới. "Với Aventador, đó là tình yêu từ cái nhìn đầu tiên. Tôi đã đợi một vài năm trước khi mua nó, thật vinh dự khi sở hữu chiếc xe này", Paulo Dybala cho biết. Lamborghini Aventardor S Roadster được ra mắt lần đầu vào năm 2017. Điểm khác biệt giữa bản Aventador S Roadster và bản coupe nằm ở bộ mui xe có thể tháo rời, chia làm 2 mảnh và thao tác hoàn toàn bằng tay. Mui trước xếp gọn gàng ở khoang chứa đồ trước khi không dùng đến. Bộ mui này chỉ nặng dưới 6 kg do làm bằng sợi carbon. Thiết kế khí động học của siêu xe này giúp lực ép không khí lên đầu xe cao hơn 130% so với Aventador tiêu chuẩn. Cánh gió sau có thể điều chỉnh 3 mức độ dựa trên tốc độ và chế độ lái. Bên trong, Aventador S Roadster trang bị cụm đồng hồ dạng TFT, thay đổi giao diện ở mỗi chế độ lái. Hệ thống kết nối AppleCarPlay là trang bị tiêu chuẩn. Chiếc xe của Dybala có nội thất màu đen với đường chỉ khâu màu vàng tương phản, để phù hợp với màu ngoại thất vàng Giallo Orion đặc trưng. "Một chiếc Lamborghini phải có màu vàng. Nó trẻ trung và gợi lên những cảm xúc mạnh mẽ, kể cả khi bạn ngắm nhìn nó hoặc lái nó", Dybala chia sẻ về quyết định chọn màu xe. Lamborghini Aventador S Roadster có 4 chế độ lái gồm Strada, Sport, Corsa và EGO. Các chế độ này đều tác động đến lực kéo, hệ thống lái và hệ thống treo. Trong đó EGO là chế độ cá nhân, cho phép người lái tự điều chỉnh theo sở thích và phong cách lái. Sức mạnh của Lamborghini Aventador S Roadster đến từ động cơ V12 6.5L, công suất 740 mã lực và mô-men xoắn 680 Nm, hộp số tự động 7 cấp ISR, hệ thống dẫn động 4 bánh và phanh gốm carbon. Khả năng tăng tốc 0-100 km/h của siêu xe này chỉ trong 3 giây, trước khi đạt vận tốc tối đa 350 km/h. Xe còn được trang bị công nghệ Start/Stop và ngắt xy-lanh. Khi đi với tốc độ thấp, siêu xe này sẽ tự chuyển thành V6, 6 trong số 12 xy-lanh sẽ tự động ngắt để giúp tiết kiệm nhiên liệu.Giá xe Lamborghini Aventador S Roadster của Dybala có mức 460.000 USD. Tại Việt Nam, chiếc Lamborghini Aventador S độc nhất được đại gia thẩm mỹ đưa về vào cuối tháng 5/2017, chỉ 6 tháng sau khi ra mắt toàn cầu. Siêu xe được mua chính hãng tại đại lý Lamborghini Hà Nội với giá 46 tỷ đồng. Video: Lamborghini Aventador S Roadster của Paulo Dybala.

