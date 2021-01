Kia Seltos tại Malaysia từ 660 triệu đồng, khác gì so với Việt Nam?

Mặc dù đã ra mắt thị trường Việt Nam từ nửa năm trước nhưng mới đây Kia Seltos 2021 mới có màn "chào sân" chính thức tại thị trường Malaysia. Mẫu xe mới này được mở bán tại Malaysia với 2 phiên bản gồm EX và GT Line. Giá xe Kia Seltos 2021 mới cho từng phiên bản lần lượt là 115.888 RM (khoảng 660,1 triệu đồng) và 133.888 RM (khoảng 762,7 triệu đồng). Mức giá này hiện đang nhỉnh hơn tới vài chục triệu đồng so với những chiếc Seltos đang bán tại Việt Nam. Về ngoại hình, kích thước tổng thể của Kia Seltos tại Malaysia không có gì khác với thị trường Việt Nam khi tỷ lệ chiều dài x chiều rộng x chiều cao tương ứng 4.315 x 1.800 x 1.645 (mm), chiều dài cơ sở 2.610 mm và thể tích khoang hành lý 433 lít. Ở phiên bản EX, phần đầu xe đặc trưng với lưới tản nhiệt mũi hổ nối liền cụm đèn pha Halogen projector cùng dải LED chạy ban ngày mỏng. Ở phía sau, cụm đèn hậu 2 mảnh thể thao cũng được nối với nhau bởi một thanh ngang màu bạc. Trong khi đó, phiên bản Kia Seltos GT-Line 2021 cao cấp hơn với lưới tản nhiệt mạ chrome, cụm đèn pha LED, đèn sương mù, ống xả giả định cùng với bộ la-zăng hợp kim 5 chấu chữ Y 17 inch thay cho dạng thanh lăn màu xám trên bản EX. Bước vào trong, nội thất của Kia Seltos tại thị trường Malaysia có vẻ "nghèo nàn" hơn hẳn xe tại Việt Nam. Trong khi khách hàng Việt có thêm một lựa chọn màn hình cảm ứng 10,25 inch trên bản Premium cao cấp nhất thì cả 2 phiên bản Seltos tại Malaysia chỉ sử dụng loại màn hình cảm ứng giải trí 8 inch tiêu chuẩn, có hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto. Các trang bị nổi bật trên xe có thể kể đến khởi động bằng nút bấm, điều hòa tự động 2 vùng, sạc điện thoại thông minh không dây Qi, ghế lái chỉnh điện 8 hướng và thông gió, điều khiển hành trình, 6 loa âm thanh, hệ thống ánh sáng viền Sound Mood rung động theo nhịp điệu âm nhạc, 6 loa âm thanh,... Về an toàn, Kia Seltos tại Malaysia cũng được trang bị 6 túi khí cùng nhiều tính năng an toàn hỗ trợ đắc lực cho người lái như hệ thống phanh ABS - EBD - BA, hệ thống kiểm soát ổn định thân xe, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảm biến đỗ xe, camera lùi và móc ghế trẻ em phía sau ISOFIX. Tại Malaysia, cả 2 phiên bản Kia Seltos được trang bị khối động cơ Gamma 1.6 MPI 4 xy-lanh, hút khí tự nhiên, cho công suất 123 mã lực tại 6.300 vòng/phút và mô-men xoắn 151 Nm tại 4.850 vòng/phút, kết hợp với hộp số tự động 6 cấp và dẫn động cầu trước. Hãng xe Hàn Quốc cũng cung cấp cho Seltos tại Malaysia 3 chế độ lái gồm Snow, Mud và Sand. Trong khi đó, Kia Seltos 2021 tại Việt Nam lại được trang bị động cơ tăng áp Kappa 1.4 T-GDi có thông số vận hành mạnh mẽ hơn. Động cơ này cho công suất 138 mã lực và mô-men xoắn 242 Nm, kết hợp hộp số ly hợp kép 7 cấp và dẫn động cầu trước. Kia Seltos 2021 mới được Thaco ra mắt tại Việt Nam vào tháng 7/2020 với 4 phiên bản Deluxe 1.4, Luxury 1.4, Premium 1.6, Premium 1.4 với giá bán từ 589-719 triệu đồng. Ngoài phiên bản Premium cao cấp nhất, phiên bản tiêu chuẩn Kia Seltos Deluxe 1.4 có giá rẻ nhất cũng được nhiều khách hàng quan tâm. Video: Giới thiệu Kia Seltos 2021 mới tại Việt Nam.

