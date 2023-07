Kia K3 2024 nâng cấp nhẹ thêm trang bị, từ 332 triệu đồng

Ngày 19/7/2023 vưa qua, hãng Kia đã bất ngờ tung ra phiên bản nâng cấp nhẹ của dòng xe K3 ở thị trường Hàn Quốc. Bước sang phiên bản nâng cấp giữa vòng đời, Kia K3 2024 mới không thay đổi về mặt thiết kế. Thay vào đó, hãng Kia chỉ bổ sung trang bị cho mẫu xe hạng C này. Cụ thể, mẫu xe sedan Kia K3 2024 ở thị trường Hàn Quốc có 4 phiên bản là Trendy, Prestige, Signature và GT. Trong đó, bản Trendy tiêu chuẩn có thêm ăng ten vây cá mới trên nóc, màn hình cảm ứng trung tâm 8 inch và camera lùi. Màn hình trên Kia K3 2024 sẽ hỗ trợ kết nối với điện thoại thông minh qua Apple CarPlay và Android Auto. Trong khi đó, bản tầm trung Prestige được bổ sung màn hình cảm ứng trung tâm 10,25 inch mới, thay cho loại 8 inch cũ. Ngoài ra, bản Prestige còn được trang bị hệ thống kết nối viễn thông Kia Connect mới, bao gồm tính năng cập nhật hệ thống định vị qua WiFi và điều khiển bằng giọng nói sử dụng nền tảng trí thông minh nhân tạo tích hợp của Kakao. Bên cạnh đó là dịch vụ thanh toán trên xe Kia CarPlay mới. Tiếp đến là Kia K3 2024 bản Signature cao cấp nhất với màn hình cảm ứng trung tâm 10,25 inch tiêu chuẩn. Màn hình này có nhiều chủ đề và giao diện cho các loại nội dung khác nhau. Riêng GT là phiên bản sở hữu thiết kế hatchback của Kia K3 2024. Phiên bản này cũng được trang bị màn hình tiêu chuẩn tương tự bản Signature.Giá xe Kia K3 2024 tại thị trường Hàn Quốc dao động từ 18,25 - 29,58 triệu Won (khoảng 332 - 538 triệu đồng), rẻ hơn so với xe ở Việt Nam. Kia K3 tại Việt Nam hiện có giá từ 539 - 725 triệu đồng. Trong thời gian tới, hãng Kia có thể sẽ bổ sung thế hệ mới cho dòng xe K3. Những hình ảnh chụp Kia K3 mới trên đường phố Hàn Quốc cách đây không lâu đã chứng tỏ điều đó. Khi bị bắt gặp tại Hàn Quốc, chiếc Kia K3 thế hệ mới được ngụy trang kín mít. Tuy nhiên, chúng ta vẫn có thể nhận ra một số chi tiết thiết kế của xe như đèn pha LED nằm dọc giống Kia Morning và EV9. Ngoài K3, còn có một loạt mẫu xe Kia sắp ra mắt cũng sẽ được trang bị đèn pha nằm dọc như Sorento và Carnival bản nâng cấp. Cụm đèn pha này có vẻ còn được tích hợp dải đèn LED định vị ban ngày với thiết kế lấy cảm hứng từ bản đồ sao, tương tự Seltos và Morning mới. Tiếp đến là nắp ca-pô rộng và có thiết kế thấp, gợi liên tưởng đến Hyundai Elantra mới ra mắt vào đầu năm nay, lưới tản nhiệt cỡ lớn, vành la-zăng đa chấu sơn màu đen bóng với đường kính 17 inch hay cụm đèn hậu LED mới. Đèn hậu của xe có thiết kế dọc và được nối với nhau bằng dải đèn nằm vắt ngang cửa cốp. Cụm đèn hậu này có vẻ giống với loại đang được dùng cho Kia Seltos 2023. Đáng tiếc là hiện hình ảnh nội thất và trang bị của Kia K3 2024 vẫn chưa được hé lộ. Tuy nhiên, hộp màu đen ở giữa hốc gió trung tâm trên cản trước chứng tỏ mẫu sedan hạng C này sẽ có các tính năng an toàn chủ động ADAS. Video: Chi tiết Kia K3 thế hệ mới tại thị trường Trung Quốc.

