Kia K3 2023 “bằng xương, bằng thịt” chỉ 380 triệu sát vách Việt Nam

Vào hôm 16/1/2023 vừa qua, hãng Kia đã chính thức tung ra K3 phiên bản mới ở thị trường Trung Quốc. Nhờ đó, chúng ta có thể chiêm ngưỡng hình ảnh "bằng xương, bằng thịt" của Kia K3 2023 mới dành cho thị trường hàng xóm với Việt Nam. Như thông tin đã đưa, Kia K3 2023 tại Trung Quốc sở hữu thiết kế không hoàn toàn giống với xe đang bán ở Mỹ, Hàn Quốc hay Việt Nam. Thay vào đó, mẫu xe này được áp dụng phong cách thiết kế giống với người anh em Kia K5. Điều này được thể hiện rõ qua thiết kế lưới tản nhiệt "mũi hổ" thẳng đứng hơn trước. Lưới tản nhiệt này không có viền và kéo dài sang hai bên, ôm lấy cụm đèn pha LED. Bên trong cụm đèn pha của Kia K3 2023 ở thị trường Trung Quốc là dải đèn LED định vị ban ngày với thiết kế lấy cảm hứng từ bản đồ sao, tương tự Kia Seltos 2023. Ngoài ra, mẫu sedan cỡ C này còn được bổ sung cản trước mới với hốc gió trung tâm hình thang ngược khá rộng và 2 khe gió hình tam giác mới. Trong khi đó, thiết kế bên sườn của Kia K3 2023 ở thị trường Trung Quốc vẫn giữ nguyên như cũ, trừ vành la-zăng. Bộ vành của mẫu xe này có đường kính 17 inch và thiết kế 5 chấu kép, sơn 2 màu mới ở bản cao cấp. Tương tự đầu xe, khu vực phía sau của Kia K3 2023 dành cho Trung Quốc cũng được cải tiến thiết kế với tạo hình mới bên trong đèn hậu LED. Bên dưới là cản sau mới, tích hợp hốc gió giả, nẹp mạ crôm, bộ khuếch tán gió và khe gió hình tam giác ở hai góc. Bên trong Kia K3 2023 dành cho thị trường Trung Quốc là không gian nội thất cũng khác biệt so với xe đang bán tại Việt Nam. Ở phiên bản nâng cấp, xe được bổ sung thiết kế và trang bị nội thất hiện đại hơn. Có thể thấy điều đó qua bảng đồng hồ kỹ thuật số với màn hình LCD 10,25 inch mới có giao diện đơn giản và trực quan hơn. Bảng đồng hồ của Kia K3 2023 có 3 chế độ hiển thị khác nhau là Clear, Cloudy và Rainy. Nhờ đó, bảng đồng hồ có thể thay đổi hình nền tùy theo thời gian và thời tiết ngoài trời. Chưa hết, bảng đồng hồ kỹ thuật số còn hiển thị cả thông tin thời tiết ở địa điểm mà xe đang có mặt. Thêm vào đó là vô lăng 3 chấu tích hợp phím chức năng, màn hình cảm ứng trung tâm 10,25 inch đặt nổi, hệ thống định vị, tính năng tự động thanh toán phí đỗ xe, ra lệnh bằng giọng nói, tính năng cập nhật phần mềm qua WiFi,... Màn hình nhỏ để chỉnh điều hòa. Ghế lái chỉnh điện 10 hướng, ghế trước sưởi/thông hơi. Sạc điện thoại thông minh không dây. Cổng USB Type C cho cả 2 hàng ghế... và cửa sổ trời. Chưa hết, Kia K3 2023 còn có tính năng kết nối xe - nhà, cho phép người lái điều khiển các thiết bị thông minh tại nhà như điều hòa nhiệt độ, hệ thống âm thanh, đèn,... thông qua ứng dụng trên điện thoại. Người lái cũng có thể điều khiển các thiết bị thông minh ở nhà như điều hòa hay TV thông qua tính năng ra lệnh bằng giọng nói trên xe. Tiếp đó là hệ thống điều khiển từ xa Kia Connect. Với tính năng này, người lái có thể khóa cửa xe từ xa thông qua ứng dụng trên điện thoại thông minh. Ngoài ra, mẫu sedan hạng C này còn cung cấp tính năng ghi âm. Nhờ đó, người dùng có thể ghi âm những thông tin quan trọng trong lúc lái xe và bật lại để nghe khi cần. Ngay cả trang bị an toàn của Kia K3 2023 ở thị trường Trung Quốc cũng trở nên đầy đủ hơn với những tính năng như hỗ trợ lái xe trên cao tốc, hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng dựa trên định vị, hỗ trợ bám làn đường Cảnh báo va chạm khi mở cửa, hỗ trợ tránh va chạm phía trước, hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo khi người lái mất tập trung, hỗ trợ tránh va chạm khi lùi, hỗ trợ tránh va chạm trong điểm mù và điều chỉnh đèn chiếu xa/gần thông minh. Bên cạnh đó là những trang bị an toàn thụ động như 6 túi khí, cảnh báo áp suất lốp, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảm biến lùi và camera lùi với độ phân giải cao. Nằm bên dưới nắp ca-pô của Kia K3 2023 ở thị trường Trung Quốc là 2 tùy chọn động cơ. Thứ nhất là động cơ xăng 4 xi-lanh, hút khí tự nhiên, dung tích 1.5L, tạo ra công suất tối đa 115 mã lực như cũ. Động cơ này đi với hộp số biến thiên vô cấp CVT. Thứ hai là động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.4L, sản sinh công suất tối đa 140 mã lực, tăng 12 mã lực so với phiên bản cũ. Đồng hành với động cơ là hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp. Dù dùng động cơ nào, xe cũng có tính năng tự động ngắt động cơ tạm thời ISG để tiết kiệm xăng cùng 4 chế độ lái là Sport, Comfort, Eco và Smart. Hiện giá xe Kia K3 2023 tại thị trường Trung Quốc chưa được công bố. Dự đoán xe sẽ có giá từ 109.800 - 131.800 Nhân dân tệ (380 - 456 triệu đồng) bằng với thế hệ hiện tại. Video: Chi tiết Kia K3 2023 bản nâng cấp tại Trung Quốc.

Vào hôm 16/1/2023 vừa qua, hãng Kia đã chính thức tung ra K3 phiên bản mới ở thị trường Trung Quốc. Nhờ đó, chúng ta có thể chiêm ngưỡng hình ảnh "bằng xương, bằng thịt" của Kia K3 2023 mới dành cho thị trường hàng xóm với Việt Nam. Như thông tin đã đưa, Kia K3 2023 tại Trung Quốc sở hữu thiết kế không hoàn toàn giống với xe đang bán ở Mỹ, Hàn Quốc hay Việt Nam. Thay vào đó, mẫu xe này được áp dụng phong cách thiết kế giống với người anh em Kia K5. Điều này được thể hiện rõ qua thiết kế lưới tản nhiệt "mũi hổ" thẳng đứng hơn trước. Lưới tản nhiệt này không có viền và kéo dài sang hai bên, ôm lấy cụm đèn pha LED. Bên trong cụm đèn pha của Kia K3 2023 ở thị trường Trung Quốc là dải đèn LED định vị ban ngày với thiết kế lấy cảm hứng từ bản đồ sao, tương tự Kia Seltos 2023. Ngoài ra, mẫu sedan cỡ C này còn được bổ sung cản trước mới với hốc gió trung tâm hình thang ngược khá rộng và 2 khe gió hình tam giác mới. Trong khi đó, thiết kế bên sườn của Kia K3 2023 ở thị trường Trung Quốc vẫn giữ nguyên như cũ, trừ vành la-zăng. Bộ vành của mẫu xe này có đường kính 17 inch và thiết kế 5 chấu kép, sơn 2 màu mới ở bản cao cấp. Tương tự đầu xe, khu vực phía sau của Kia K3 2023 dành cho Trung Quốc cũng được cải tiến thiết kế với tạo hình mới bên trong đèn hậu LED. Bên dưới là cản sau mới, tích hợp hốc gió giả, nẹp mạ crôm, bộ khuếch tán gió và khe gió hình tam giác ở hai góc. Bên trong Kia K3 2023 dành cho thị trường Trung Quốc là không gian nội thất cũng khác biệt so với xe đang bán tại Việt Nam. Ở phiên bản nâng cấp, xe được bổ sung thiết kế và trang bị nội thất hiện đại hơn. Có thể thấy điều đó qua bảng đồng hồ kỹ thuật số với màn hình LCD 10,25 inch mới có giao diện đơn giản và trực quan hơn. Bảng đồng hồ của Kia K3 2023 có 3 chế độ hiển thị khác nhau là Clear, Cloudy và Rainy. Nhờ đó, bảng đồng hồ có thể thay đổi hình nền tùy theo thời gian và thời tiết ngoài trời. Chưa hết, bảng đồng hồ kỹ thuật số còn hiển thị cả thông tin thời tiết ở địa điểm mà xe đang có mặt. Thêm vào đó là vô lăng 3 chấu tích hợp phím chức năng, màn hình cảm ứng trung tâm 10,25 inch đặt nổi, hệ thống định vị, tính năng tự động thanh toán phí đỗ xe, ra lệnh bằng giọng nói, tính năng cập nhật phần mềm qua WiFi,... Màn hình nhỏ để chỉnh điều hòa. Ghế lái chỉnh điện 10 hướng, ghế trước sưởi/thông hơi. Sạc điện thoại thông minh không dây. Cổng USB Type C cho cả 2 hàng ghế... và cửa sổ trời. Chưa hết, Kia K3 2023 còn có tính năng kết nối xe - nhà, cho phép người lái điều khiển các thiết bị thông minh tại nhà như điều hòa nhiệt độ, hệ thống âm thanh, đèn,... thông qua ứng dụng trên điện thoại. Người lái cũng có thể điều khiển các thiết bị thông minh ở nhà như điều hòa hay TV thông qua tính năng ra lệnh bằng giọng nói trên xe. Tiếp đó là hệ thống điều khiển từ xa Kia Connect. Với tính năng này, người lái có thể khóa cửa xe từ xa thông qua ứng dụng trên điện thoại thông minh. Ngoài ra, mẫu sedan hạng C này còn cung cấp tính năng ghi âm. Nhờ đó, người dùng có thể ghi âm những thông tin quan trọng trong lúc lái xe và bật lại để nghe khi cần. Ngay cả trang bị an toàn của Kia K3 2023 ở thị trường Trung Quốc cũng trở nên đầy đủ hơn với những tính năng như hỗ trợ lái xe trên cao tốc, hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng dựa trên định vị, hỗ trợ bám làn đường Cảnh báo va chạm khi mở cửa, hỗ trợ tránh va chạm phía trước, hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo khi người lái mất tập trung, hỗ trợ tránh va chạm khi lùi, hỗ trợ tránh va chạm trong điểm mù và điều chỉnh đèn chiếu xa/gần thông minh. Bên cạnh đó là những trang bị an toàn thụ động như 6 túi khí, cảnh báo áp suất lốp, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảm biến lùi và camera lùi với độ phân giải cao. Nằm bên dưới nắp ca-pô của Kia K3 2023 ở thị trường Trung Quốc là 2 tùy chọn động cơ. Thứ nhất là động cơ xăng 4 xi-lanh, hút khí tự nhiên, dung tích 1.5L, tạo ra công suất tối đa 115 mã lực như cũ. Động cơ này đi với hộp số biến thiên vô cấp CVT. Thứ hai là động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.4L, sản sinh công suất tối đa 140 mã lực, tăng 12 mã lực so với phiên bản cũ. Đồng hành với động cơ là hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp. Dù dùng động cơ nào, xe cũng có tính năng tự động ngắt động cơ tạm thời ISG để tiết kiệm xăng cùng 4 chế độ lái là Sport, Comfort, Eco và Smart. Hiện giá xe Kia K3 2023 tại thị trường Trung Quốc chưa được công bố. Dự đoán xe sẽ có giá từ 109.800 - 131.800 Nhân dân tệ (380 - 456 triệu đồng) bằng với thế hệ hiện tại. Video: Chi tiết Kia K3 2023 bản nâng cấp tại Trung Quốc.