KIA K3 GT 2022 mới "lỗ” cả trăm triệu khi lên sàn xe cũ

KIA K3 tại Việt Nam được xếp chung mâm với các đối thủ trong phân khúc sedan hạng C. Để tăng thêm kịch tính trong cuộc đua doanh số, nhà phân phối Thaco quyết định bổ sung thêm phiên bản thể thao (1.6 Turbo GT) cho dòng xe hơi này sau khi ra mắt bản nâng cấp chưa lâu. Có thể nói, KIA K3 1.6 Turbo GT 2022 mới là phiên bản cao cấp nhất của K3. Do lượng xe giao đến tay khách hàng không nhiều nên những chiếc KIA K3 GT 2022 siêu lướt đang nhận được sự quan tâm lớn của người tiêu dùng trong nước. Trên sàn xe cũ, KIA K3 GT 2022 đã qua sử dụng đang được chào bán với giá khá cao. Số lượng xe cần bán rất ít nếu không muốn nói là cực hiếm. Trong đó, chiếc xe KIA K3 GT cũ đầu tiên lên sàn với giá chào bán 768 triệu đồng. Người bán giới thiệu là xe chạy siêu lướt, màu trắng, ODO 2.000 km và nội thất, ngoại thất mới như xe hãng. Xe đăng ký tư nhân 1 chủ. Đây được xem là món hời cho những ai đang muốn sở hữu xe KIA K3 GT 2022 giá tốt bởi nếu mua mới, chủ nhân phải chi khoản tiền mua xe trị giá 764 triệu đồng và bỏ thêm khoản tiền khá lớn để hoàn thành thủ tục lăn bánh tại Hà Nội. Tổng chi phí lăn bánh tạm tính đối với chiếc xe này khoảng 878 triệu đồng. Như vậy, chỉ sau 2.000 km trải nghiệm, người dùng chấp nhận bán lỗ KIA K3 GT khoảng 114 triệu đồng. Mua lại chiếc xe này, chủ nhân tương lai sẽ tiết kiệm hơn 100 triệu đồng và nhận về chiếc xe mới như vừa rời khỏi đại lý. Bên trong khoang nội thất của KIA K3 GT được phối màu đen, viền đỏ cá tính. Vô lăng thể theo, thiết kế đáy phẳng D-cut. Logo GT xuất hiện trên các ghế ngồi và vô lăng. Hệ thống vận hành của xe cũng là điểm khác biệt so với các phiên bản khác. K3 Turbo GT sử dụng động cơ Gamma 1.6 T-GDI tăng áp mới, kết hợp hộp số 7 cấp DCT, cho công suất 201 mã lực, mô-men xoắn 265 Nm. Bản GT được trang bị hệ thống treo sau độc lập đa liên kết trong khi các bản cấp thấp sử dụng hệ thống treo dạng xoắn, mang đến khả năng vận hành ổn định, tối ưu. KIA K3 Turbo GT 2022 tại Việt Nam sở hữu kích thước tương đương các phiên bản cấp thấp nhưng trên chiếc xe này có một số nâng cấp khác biệt. Diện mạo K3 Turbo GT đậm chất thể thao với nhiều chi tiết được làm mới hoàn toàn. Đầu xe tích hợp lưới tản nhiệt mũi hổ đặc trưng với các họa tiết kim cương sơn đỏ nổi bật. Đèn pha LED có thêm logo GT. Cản trước thiết kế thể thao, ấn tượng đi kèm viền đỏ bao quanh khu vực đèn sương mù. Hông xe có thêm ốp thể thao, gương chiếu hậu phủ sơn đen tương phản cùng màu thân xe. Cản sau tạo điểm nhấn rõ nét với đường viền bắt mắt. Cụm ống xả kép hình chữ nhật đặt đối xứng. Bản GT Turbo tích hợp thêm cánh gió... Video: KIA K3 2022 Việt Nam, đẹp nhưng có điểm gây tiếc nuối.

