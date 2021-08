"Khủng long" Cadillac Escalade 2021 máy từ 9,5 tỷ tại Việt Nam

Phân khúc SUV hạng sang cỡ lớn đang có sự xuất hiện của những mẫu xe như Chevrolet Tahoe, GMCYukon, Lincoln Navigator và Cadillac Escalade 2021 đời mới. Trong số này, hai mẫu xe liệt kê cuối cùng được giới nhà giàu Việt săn đón nhiều nhất ở trải nghiệm lái, thiết kế đẹp cũng như giá thành tốt so với những gì xe mang lại. Ngoài phiên bản máy xăng sử dụng động cơ V8, dung tích 6.2 lít từng về Việt Nam hồi đầu năm 2021 này, những chiếc xe Cadillac Escalade thế hệ thứ 5 về nước còn được các công ty nhập khẩu tư nhân Hà Nội đưa về bản máy dầu. Xe có chiều dài 5.766 mm, rộng 2.059 mm và cao 1.942 mm. Chiều dài cơ sở của xe Cadillac Escalade 2021 mới là 3.407 mm và trọng lượng xe 2,8 tấn. Những điểm mới được bắt gặp trên Cadillac Escalade thế hệ mới là bộ đèn pha LED thiết kế lại sử dụng 2 bóng cỡ lớn với điểm nhấn là tích hợp đèn xi-nhan và phía dưới cùng là dải đèn LED cá tính dựng dọc. Khác với kiểu lưới tản nhiệt thanh ngang được mạ crôm bóng loáng, thế hệ thứ 5 của dòng xe này có thiết kế ma trận đẹp mắt. Với ngoại hình hầm hố, Cadillac Escalade 2021 sở hữu cho mình bộ la-zăng đa chấu có kích thước lên đến 22 inch được xử lý sáng bóng. Phía sau Cadillac Escalade thế hệ thứ 5 vẫn có dải đèn hậu LED dựng dọc nhưng thiết kể mỏng hơn. Cũng như bản máy xăng, ống xả hình chữ nhật được đưa ra ngoài trên Cadillac Escalade 2021 máy dầu. Không quá lời khi nói Cadillac Escalade thế hệ thứ 5 sinh ra là để phục vụ những vị khách VIP nên nội thất vừa sang trọng và nhiều tiện nghi. Đầu tiên là xe có 3 hàng ghế với khoảng duỗi chân ở hàng ghế thứ 3 tăng lên 886 mm, được cho rộng nhất phân khúc, đi kèm là thể tích khoang hành lý tăng 68% lên 722 lít. Trang bị nổi bật của Cadillac Escalade thế hệ thứ 5 khiến nhà giàu thế giới yêu thích đến từ việc hệ thống màn hình OLED của xe có kích thước lên đến 38 inch với mật độ pixel gấp đôi tivi 4K. Cadillac Escalade 2021 sẽ được trang bị 3 màn hình bao gồm bên trái vô lăng có kích thước 7,2 inch, màn hình chính giữa kích thước 14,2 inch thể hiện các thông tin cơ bản của xe cũng như chỉ đường và cuối cùng là màn hình giải trí lên đến 16,9 inch. Xe còn có trang bị hệ thống định vị với công nghệ thực tế ảo. Những người ngồi phía sau Cadillac Escalade 2021 sẽ được giải trí thông qua 2 màn hình 12,6 inch. Hệ thống âm thanh AKG 19 loa là dạng tiêu chuẩn, nếu không thích, khách hàng bỏ tiền thêm để lựa chọn "rạp hát" AKG 36 loa sẽ đi kèm 3 âm ly, tạo ra âm thanh ở 28 kênh. Nhờ đó, nội thất xe cực kỳ rộng rãi cho 7 hành khách sử dụng một cách khá thoải mái. Khi gập hàng ghế thứ 3 lại, thể tích tổng của khoang hành lý trên Cadillac Escalade 2021 đạt 3.089 lít. Bên cạnh đó, các tính năng an toàn hàng đầu của thương hiệu xe sang Mỹ cũng được trang bị cho xe. Ngoài động cơ xăng nổi tiếng, Cadillac Escalade thế hệ thứ 5 còn được trang bị động cơ diesel 6 xi-lanh, tăng áp, dung tích 3.0 lít mới. Động cơ dầu sẽ tạo ra công suất tối đa 277 mã lực và mô-men xoắn cực đại 623 Nm cùng với đó là kết hợp với hộp số tự động 10 cấp. Với dung tích động cơ lên đến 6.2L, chiếc Cadillac 2021 này chịu khá nhiều thuế TTĐB khi được đưa về nước. Cụ thể là Thuế Suất lên đến 150% áp dụng cho xe có dung tích xi lanh trên 6.000 cm3. Mức giá xe Cadillac Escalade 2021 máy dầu hiện được các đại lý tư nhân tại Việt Nam chào bán không dưới 9,5 tỷ đồng. Video: So sánh Cadillac Escalade 2021 và Lincoln Navigator.

