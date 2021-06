Thêm "khủng long" Cadillac Escalade 2021 hơn 8 tỷ về Việt Nam

Chiếc xe SUV Cadillac Escalade 2021 mới thế hệ thứ 5 mới khui công tại Việt Nam thuộc phiên bản Escalade ESV Premium Luxury. Đây là phiên bản trục cơ sở dài “ESV” sử dụng máy xăng V8 dung tích 6.2L – đây là một trong những cấu hình động cơ xăng có dung tích lớn trong các mẫu SUV hạng sang được đưa về nước. Động cơ Xăng V8 6.2L hút khí tự nhiên (N/A) của mẫu xe SUV Cadillac Escalade 2021 cho công suất 420 mã lực tại 5.600 vòng/phút và mô-men xoắn cực đai 623Nm đạt được từ 4.100 vòng/phút. Động cơ xăng được tích hệ công nghệ Start/Stop & hệ thống quản lý nhiên liệu hệ thống quản lý nhiên liệu, và tính năng tạm ngắt một số xy-lanh khi không cần thiết (Dynamic Fuel Management & Stop/Start). Sức mạnh được truyền xuống 2 cầu thông qua hộp số tự động 10 cấp mới – tương tự như cặp đôi Chevy Suburban/Tahoe hay GMC Yukon 2021. Xe đi kèm với bộ vi sai chống trượt điều khiển điện tử (eLSD) cầu sau giúp tối ưu hoá mô-men xoắn, lực kéo từ máy xuống bánh. Để chiếc SUV vận hành êm ái và linh hoạt hơn. Hãng xe Mỹ còn trang bị cho Escalade 2021 công nghệ giảm chấn từ trường “MagneRide Control” mới, các giảm chấn này sẽ tự động điều chỉnh phuộc theo điều kiện vận hành đường sá. Bên cạnh đó, hệ thống treo khí nén thích ứng “Air Ride Adaptive Suspension” giúp cân bằng tải trọng và điều chỉnh tăng chiều cao xe, bao gồm tự động hạ thấp chiều cao đi xe để cải thiện tính khí động học khi chạy ở tốc độ cao, cũng như người lái có thể hạ thấp chiều cao xe thêm 51mm để có thể ra vào xe dễ dàng khi đang dừng đỗ. Nội thất Escalade 2021 thiết kế sang trọng, sử dụng 3 màn hình OLED gồm màn hình hiển thị thông tin 7,2 inch phía bên trái của người lái, màn hình hỗ trợ lái 14,2 inch và màn hình giải trí 16,9 inch. Điểm đột phá ở nội thất Escalade mới là Cadillac đã trang bị màn hình công nghệ OLED cong trên Escalade, màn hình cung cấp hơn 38 inch tổng diện tích màn hình trên xe, màn hình OLED cho mật độ điểm ảnh gấp đôi so với một chiếc TV 4K hiện đại ngày nay. Và đây là trang bị Tiêu Chuẩn trên tất cả các phiên bản của Escalade 2021. Chưa hết, ở phía sau hàng ghế trước được trang bị cặp màn hình giải trí 12,6 inch có thể kết nối đa phương tiện dành cho hàng khách. Chiếc Escalade 2021 này thuộc phiên bản ESV có kích thước (DxRxC) 5.766 x 2.059 x 1.942mm đi cùng với chiều dài cơ sở 3.407mm, dài hơn 300mm so với bản tiêu chuẩn (3.071mm). Nhờ đó, nội thất xe cực kỳ rộng rãi cho 7 hàng khách. Với dung tích động cơ lên đến 6.2L, chiếc Cadillac 2021 này chịu khá nhiều thuế TTĐB khi được đưa về nước. Cụ thể là Thuế Suất lên đến 150% áp dụng cho xe có dung tích xi lanh trên 6.000 cm3. Chính vì thế, giá xe Cadillac Escalade 2021 sau thuế dự tính sẽ rất cao (khoảng hơn 8 tỷ đồng), cao hơn nhiều so với chiếc Escalade 2021 bản máy dầu 3.0L trước đó. Tại Việt Nam, dòng xe Cadillac Escalade được nhiều “đại gia” Việt ưa chuộng bởi thiết kế bề thế sang trọng, mang phong thái quyền lực, động cơ mạnh mẽ và nội thất cực kỳ rộng rãi Video: Giới thiệu SUV cỡ lớn Cadillac Escalade 2021 thế hệ mới.

