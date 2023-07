Không phải Hongguang Mini EV, đây mới là “gà đẻ trứng vàng” cho Wuling

Vào ngày 29/6 vừa qua, chiếc xe điện từng bán chạy nhất thế giới, Hongguang Mini EV Wuling giá rẻ đã chính thức ra mắt tại Việt Nam. Chiếc xe đã nhanh chóng nhận được sự quan tâm của gười tiêu dùng, nhưng với giá từ 239 triệu đồng nhưng dự đoán c rất khó làm nên "cơm cháo" gì so với mơ ước của nhà phân phối. Ngoài Hongguang Mini EV, hãng xe Wuling còn có 1 số mẫu xe nổi bật khác, 1 trong số đó là Bingo, được xem như bản 4 cửa của mẫu xe điện đã ra mắt tại Việt Nam, doanh số bán hàng của Wuling Bingo 2023 chạy điện cũng rất ấn tượng khi đã có tháng thứ 3 doanh số tăng. Cụ thể, vào ngày 1 tháng 7, SGMW đã công bố dữ liệu bán hàng cho các mẫu Wuling Bingo trong tháng 6, theo đó, hãng này chia sẻ đã ghi nhận doanh số 19.118 xe, tăng 6,1% so với tháng trước. Doanh số cộng dồn kể từ khi ra mắt của Wuling Bingo đạt con số ấn tượng 61.272 xe, trong đó, đây là tháng tăng mạnh nhất. Dòng sản phẩm xe điện Wuling Bingo của Trung Quốc hiện cung cấp 7 cấu hình khác nhau, với mức giá từ 59.800 nhân dân tệ đến 84.800 nhân dân tệ, tương đương 193 triệu đồng đến 274 triệu đồng. Khác với nội thất của Hongguang Mini EV ra mắt tại Việt Nam có trang bị khá nghèo nàn, Wuling Bingo được trang bị nhiều màn hình, bao gồm bảng điều khiển 7 inch và thông tin giải trí 10,25 inch. Những màn hình này cung cấp thông tin cần thiết và tùy chọn giải trí cho người lái và hành khách, khoang hành lý của xe rất rộng rãi, có thể chứa được ván lướt sóng, bộ đánh golf... Wuling Bingo được trang bị 1 mô-tơ điện nhưng bơm ra 2 mức sức mạnh khác nhau là 41 mã lực và mô men xoắn cực đại 110 Nm, tiếp đến là 68 mã lực và mô men xoắn cực đại 150 Nm. Vận tốc tối đa đạt 100 km/h. Các mẫu Wuling Bingo EV có pin LFP 17,3 kWh hoặc 31,9 kWh, cung cấp phạm vi hành trình hoàn toàn bằng điện CLTC lần lượt là 203 km và 333 km. Xe cũng hỗ trợ sạc nhanh. Tại thị trường Trung Quốc, đối thủ cạnh tranh chính của Wuling Bingo là BYD Seagull . BYD Seagull được ra mắt vào cuối tháng 4, với mẫu cơ sở cung cấp phạm vi hoạt động 305 km và có giá 73.800 nhân dân tệ. Về hiệu suất bán hàng, BYD Seagull đã bán được 14.300 xe trong tháng 5. Video: Chi tiết Wuling Bingo 2023 chạy điện của Trung Quốc.

