Wuling Hongguang Mini EV không hề "siêu rẻ", tới 282 triệu tại Việt Nam

Wuling Hongguang Mini EV 2023 mới là mẫu xe điện mini đầu tiên được sản xuất lắp ráp và phân phối tại Việt Nam. Kiểu dáng xe nhỏ gọn khi kích thước dài x rộng x cao là 2.920 x 1.493 x 1.621mm. Chiều dài cơ sở đạt 1.940mm. Kích thước này nhỏ hơn các mẫu xe hạng A tại Việt Nam hiện nay. Wuling HongGuang MiniEV được lắp ráp trong nước bởi TMT Motors. Mẫu xe có kích thước nhỏ gọn, chiều dài tổng thể 2.920 mm và bán kính quay đầu chỉ 4,2m, đặc biệt phù hợp với điều kiện giao thông đô thị. Ngoại thất của xe điện Wuling Hongguang Mini EV có 11 màu sắc phối theo phong cách thời trang. Phiên bản nâng cao trang bị hệ thống đèn định vị ban ngày, đèn hậu LED, logo Wuling kèm dải trang trí 2 bên dạng LED âm. Mẫu xe điện đến từ Trung Quốc có cấu hình 4 chỗ ngồi. Khoang nội thất trang bị đồng hồ hiển thị thông số dạng LCD TFT kích thước 7 inch, điều hòa hai chiều, kết nối bluetooth/radio. Xe trang bị vô-lăng xe trợ lực điện, cảm biến đỗ xe phía sau và camera lùi (trên bản cao cấp). HongGuang MiniEV trang bị pin dung lượng 9,6 kWh trên các phiên bản tiêu chuẩn (LV1) và pin 13,4 kWh trên các phiên bản cao cấp (LV2). Hai tùy chọn pin cho quãng đường di chuyển lần lượt 120 km và 170 km. Pin xe LFP được cung cấp bởi Gotion đạt tiêu chuẩn kháng bụi và nước ở mức cao nhất IP68. Bộ sạc kèm theo xe có công suất sạc 1,5 kW giúp xe sạc dễ dàng từ các nguồn điện dân dụng. Thời gian sạc pin 6,5-9 tiếng tùy dung lượng pin và mức chi phí sạc chỉ bằng khoảng 70% so với chi phí đổ xăng xe máy phổ thông. Trên phiên bản cao cấp nhất, dù giá rẻ song Wuling Hongguang Mini EV cũng đã có đèn LED ban ngày, đèn chờ dẫn đường, đèn hậu LED, chuyển số dạng núm xoay, màn hình thông tin TFT 7 inch… Dù vậy, các trang bị của xe vẫn được xem là khá sơ sài khi không có màn thông tin giải trí, hệ thống giải trí chỉ có 1 – 2 loa. Trang bị an toàn của xe cũng rất cơ bản khi chỉ có ABS và EBD, cảm biến đỗ xe phía sau và camera lùi trên bản LV2. Wuling Hongguang Mini EV không có cân bằng điện tử. Thậm chí bản LV1 không có túi khí và bản LV2 chỉ có 1 túi khí ở ghế lái. Công nghệ an toàn nổi bật nhất có thể kể tới hệ thống cảnh báo người đi bộ khi xe chạy ở tốc độ thấp ở cả hai phiên bản. Xe sẽ chính thức bán ra thị trường kể từ ngày 29/6/2023. Giá xe Wuling HongGuang MiniEV phiên bản tiêu chuẩn LV1-120 bán ra là 239 triệu đồng, phiên bản LV1-170 giá 265 triệu đồng, phiên bản LV2-120 giá 255 triệu đồng và phiên bản LV2-170 giá 279 triệu đồng. Với mức giá công bố không hề "siêu rẻ" tại Việt Nam như dự đoán ban đầu, Wuling Hongguang Mini EV không cạnh tranh với những mẫu ôtô mới mà sẽ trực tiếp đối đầu với những dòng ôtô cỡ nhỏ đã qua sử dụng như Kia Morning, Hyundai Grand i10 hay Toyota Wigo. Ngoài ra, theo nhận định của nhiều chuyên gia thì việc sạc pin cho Wuling Hongguang Mini EV cũng là điểm yếu của dòng xe này tại Việt Nam, khi người dùng sẽ phải sạc pin tại nhà, hiện chưa có trạm sạc công cộng cho dòng xe này. Video: Trải nghiệm Wuling Hongguang Mini EV tại Việt Nam.

