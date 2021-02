Isuzu D-Max mới gần 800 triệu tại Việt Nam, đắt ngang Ford Ranger?

Lô Isuzu D-Max 2021 mới đầu tiên về Việt Nam hiện đang hoàn tất các thủ tục thông quan. Theo kế hoạch, xe sẽ được bán ra vào khoảng tháng 4 năm nay. Đại lý cũng đã tiết lộ rằng D-Max mới tại Việt Nam sẽ có ba phiên bản LS MT, LS AT và AT Type Z kèm giá dự kiến tương ứng là 630 - 650 - 790 triệu đồng, tăng 30 - 35 triệu đồng so với mẫu cũ. Tuy nhiên, so với đối thủ Ford Ranger 2021 thì mẫu xe bán tải Isuzu D-Max 2021 vẫn rẻ hơn đáng kể, cụ thể, bản cao cấp nhất của D-Max 2021 có giá còn thấp hơn cả bản cơ sở của Ranger XLT Limited. Nhìn chung, trong phân khúc xe bán tải cỡ trung, Isuzu D-Max 2021 có giá bán rất cạnh tranh. Tương tự như thế hệ cũ, Isuzu D-Max 2021 tại Việt Nam cũng được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Được "lột xác" hoàn toàn, ngoại hình tổng thể của D-Max 2021 toát lên vẻ lanh lẹ, hung dữ hơn hẳn mẫu xe tiền nhiệm – đặc biệt là trong lớp thân vỏ Crew Cab 4×4 nhờ tấm lưới tản nhiệt lớn hơn, cụm pha bi-LED bóng bẩy hình chữ U đặc trưng và cản trước sắc nét. D-Max 2021 sở hữu thân hình vô cùng vững chãi, nổi bật là dải đèn hậu LED kép giúp chiếc xe trở nên sắc sảo hơn. Sự xuất hiện của cản sau dạng bậc khiến chiếc xe trở nên càng uy lực hơn. Xe được trang bị bộ mâm kích thước 17 hoặc 18 inch. Các tính năng nội thất đáng chú ý của Isuzu D-Max thế hệ mới gồm màn hình thông tin giải trí 9 inch tích hợp Apple CarPlay và Android Auto, bảng điều khiển trung tâm hình chữ V đa phím, vô lăng đa chức năng, màn hình hiển thị thông số kỹ thuật 4.2 inch, 8 loa, điều hòa tự động 2 vùng... Theo một số thông tin rò rỉ, tất cả các phiên bản Isuzu D-Max 2021 tại Việt Nam gồm LS 1.9 MT 4x2, LS 1.9 AT 4x2 và 1.9 AT 4x4 Type Z đều sử dụng động cơ dầu diesel 1.9L sản sinh công suất 148 mã lực và mô-men xoắn cực đại 350Nm. Trong đó, LS 1.9 MT 4x2 được trang bị hộp số sàn và hai bản còn lại dùng số tự động. Video: Giới thiệu Isuzu D-Max 2021 mới tại thị trường Đông Nam Á.

