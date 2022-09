iPhone 14 và Apple Watch mới sẽ tự gọi cấp cứu khi tai nạn ôtô

Và nếu người dùng không phản hồi trong vòng 10 giây, tính năng tự động liên hệ cấp cứu hay các danh bạ khẩn cấp sẽ được kích hoạt trên iPhone 14 và Apple Watch mới. Đây được xem là tính năng mới nhất trên các sản phẩm của "nhà táo" mới ra mắt vào rạng sáng nay. Apple đã chính thức giới thiệu những sản phẩm mới và thú vị nhất vẫn là chiếc điện thoại iPhone 14 với thiết kế đẹp mắt, màu sắc ấn tượng nhưng còn có một tính năng khá thiết thực liên quan đến ôtô. Rõ ràng là các công nghệ hiện nay đã giúp lái xe thuận tiện trong việc kết nối giữa một chiếc điện thoại thông minh với xe ôtô và Apple không đứng ngoài cuộc chơi.

Apple Watch mới, iPhone 14 có khả năng tự gọi cấp cứu khi phát hiện tai nạn ô tô

Apple cho biết, các mẫu sản phẩm mới của mình sẽ sở hữu con quay hồi chuyển cùng cảm biến gia tốc được cải tiến, nhờ vậy có thể phát hiện trong trường hợp người đeo xảy ra tai nạn ôtô. Ngoài ra, tính năng Crash Detection trên Apple Watch Series 8 sử dụng barometer, GPS và microphone trên iPhone được ghép nối làm dữ liệu đầu vào để xác định có các dấu hiệu của một vụ tai nạn nghiêm trọng đã xuất hiện hay chưa để phản hồi.

Khi nghi ngờ người lái xe ôtô xảy ra tai nạn, các thiết bị mới ra mắt của Apple như đồng hồ thông minh hay iphone 14 sẽ hiện ra các thông báo.

Tính năng an toàn mới có sẵn trên dải sản phẩm của iPhone 14 (iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max), cũng như trong Apple Watch Series 8, Apple Watch SE mới và tất cả Apple Watch Ultra mới. Apple nói rằng "các thuật toán chuyển động tiên tiến do Apple thiết kế được đào tạo với hơn 1 triệu giờ lái xe trong thế giới thực và dữ liệu ghi lại tai nạn cung cấp độ chính xác thậm chí còn tốt hơn."

Trước Apple, tính năng phát hiện tai nạn ôtô cũng đã được Google trang bị trên một số mẫu điện thoại Pixel.

Khi được sử dụng song song, Apple cho biết thông báo khẩn cấp sẽ xuất hiện trên đồng hồ vì nó có nhiều khả năng ở gần người dùng hơn, trong khi cuộc gọi khẩn cấp sẽ được thực hiện qua điện thoại. Trước Apple, tính năng phát hiện tai nạn ôtô cũng đã được Google trang bị trên một số mẫu điện thoại Pixel.