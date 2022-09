Lexus RX300 đang bị đại lý "làm giá", tiền chênh thừa mua Vinfast Fadil

Lexus RX300 chính hãng được niêm yết với giá 3,18 tỷ đồng. Tuy nhiên, theo thông tin chúng tôi ghi nhận tại các đại lý tư nhân, mẫu xe này đang được chào bán với mức giá là 3,6 tỷ đồng kèm lời hứa hẹn giao xe ngay trong tháng 9 này. Như vậy mức giá này đang chênh khoảng 400 triệu đồng so với giá niêm yết của hãng (đủ mua một chiếc Vinfast Fadil). Lý giải về việc bán Lexus RX300 chênh giá, tư vấn viên bán hàng cho biết do Lexus RX300 đang rơi vào tình trạng khan hàng, người có nhu cầu mua không thể ký mới hợp đồng do hết lịch phân xe. Cộng thêm vào đó là thế hệ mới của RX sẽ không còn phiên bản RX300 mà sẽ được thay bằng RX350. Hiện nay, khách hàng muốn đặt RX sẽ bắt buộc phải chuyển sang thế hệ mới với giá khởi điểm từ 4,1 tỷ đồng, cao hơn gần 1 tỷ đồng so với thế hệ cũ. Các phiên bản còn lại trong dòng RX hiện cũng đang bị bán chênh giá nhưng không nhiều, khoảng 30-50 triệu đồng. Tổng thể Lexus RX300 tại Việt Nam mang đến cái nhìn thể thao và khoẻ khoắn. Ngôn ngữ thiết kế L-Finesse được thực hiện triệt để trên phía đầu xe với cụm lưới tản nhiệt hình con suốt đặc trưng cỡ lớn, gấp lại tại vị trí Logo. Cụm đèn trước được thiết kế cách điệu tương tự như 3 viên kim cương đặt kế nhau. Hệ thống đèn chiếu sáng trên Lexus RX300 đều Full LED. Xe được trang bị bộ mâm kích thước khá lớn 20 inch. Bên trong cabin, Lexus RX 300 mang đến một trải nghiệm cao cấp với toàn bộ hệ thống ghế ngồi đều được bọc da semi-aniline. Các trang bị tiện ích nổi bật có thể kể đến trên Lexus RX 300 gồm: Vô-lăng 3 chấu gia công tinh xảo tích hợp nhiều phím bấm; ghế chỉnh điện; màn hình cảm ứng hiển thị đa thông tin giải trí với kích thước lên tới 12.3 inch; hệ thống âm thanh 12 loa,… Về truyền động, Lexus RX 300 được trang bị động cơ xăng tăng áp 2.0L 4 xi lanh, sản sinh công suất tối đa 233 mã lực tại 4800-5600 vòng/phút, mô men xoắn cực đại 350Nm tại 1650-4000 vòng/phút kèm theo hộp số tự động 6 cấp. Trang bị an toàn trên Lexus RX300 tại Việt Nam gồm hệ thống chống bó cứng phanh, hỗ trợ lực phanh điện tử, cảm biến khoảng cách trước/sau, kiểm soát lực bám đường, hỗ trợ khởi hành ngang dốc,... Video: Crossover hạng sang Lexus RX 2023 ra mắt.

