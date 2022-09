Wuling Xing Chi 2023 - SUV hạng B giá rẻ Trung Quốc, "đấu" Honda HR-V

Wuling của Trung Quốc vốn là thương hiệu con của liên doanh giữa hãng SAIC và tập đoàn General Motors của Mỹ. Trong thời gian qua, Wuling đã được giới truyền thông nước ngoài biết đến nhiều hơn nhờ sự thành công của mẫu ôtô điện giá rẻ Hongguang Mini EV. Ngoài mẫu ôtô điện cỡ nhỏ này, Wuling còn có nhiều sản phẩm khác bán khá chạy tại thị trường Trung Quốc. "Thừa thắng xông lên", Wuling tiếp tục tung ra một mẫu xe mới mang tên Xing Chi ở thị trường nội địa. Được định vị trong phân khúc SUV hạng B, Wuling Xing Chi 2023 mới có kích thước khá nhỏ, bao gồm chiều dài 4.365 mm, chiều rộng 1.750 mm, chiều cao 1.640 mm và chiều dài cơ sở 2.550 mm. So với những đối thủ cùng phân khúc SUV hạng B như Honda HR-V hay Toyota Corolla Cross, mẫu xe Trung Quốc này bé hơn đáng kể. Theo Wuling, Xing Chi là sản phẩm thế hệ mới thứ 4 trong dàn sản phẩm Silver Label của hãng, sau Victory, Xing Chen (Asta) và Jia Chen. Trên thực tế, mẫu xe này sẽ đóng vai trò quan trọng trong quá trình trẻ hóa thương hiệu bán chạy nhất và phổ biến nhất của tập đoàn GM ở thị trường Trung Quốc. Liên doanh SAIC-GM-Wuling hi vọng Xing Chi sẽ trở thành lựa chọn đầu tiên của giới trẻ Trung Quốc - những người đang tìm kiếm một mẫu SUV cuốn hút và giá hợp túi tiền. Nhắm đến đối tượng khách hàng là giới trẻ, Wuling Xing Chi 2023 được áp dụng ngôn ngữ thiết kế "Wing Dynamic Aesthetics". Trên đầu xe, mẫu SUV hạng B này được trang bị lưới tản nhiệt màu đen cỡ lớn, tích hợp logo hình đôi cánh màu bạc của thương hiệu Wuling. Các mắt lưới xung quanh logo đều được mạ crôm để tạo điểm nhấn. Lưới tản nhiệt của Wuling Xing Chi 2023 không có viền nên nối liền với cụm đèn pha ở hai bên. Bên trong cụm đèn pha còn có dải đèn LED định vị ban ngày hình chữ "L". Tiếp đến là hốc gió trung tâm khá rộng và hốc đèn sương mù trước hình tam giác ở hai góc cản trước. Kéo dài từ đèn pha đến cột C của xe là đường dập gân nổi bật. Ngoài ra, xe còn nẹp hốc bánh màu đen và nẹp trang trí trên cửa cũng như baga nóc màu bạc. Trong khi đó, vành la-zăng của xe sẽ thay đổi tùy theo phiên bản. Ở bản thấp, xe sẽ dùng vành thép với ốp mâm màu bạc. Đằng sau Wuling Xing Chi 2023 xuất hiện đèn hậu nằm ngang nhưng nối liền với nhau như xu hướng hiện hành. Trên cửa cốp cũng có logo hình đôi cánh màu bạc của nhà sản xuất. Cuối cùng là đèn phản quang hình tam giác và nẹp mạ crôm trên cản trước/sau. Đặc biệt, xe còn có cả phiên bản S, so với bản tiêu chuẩn, bản S có những chi tiết thiết kế riêng như lưới tản nhiệt, đèn pha LED sắc sảo, dải đèn LED định vị ban ngày, cản trước/sau, hốc đèn sương mù trước, vành la-zăng hợp kim đa chấu, cùm phanh màu đỏ, đèn phản quang phía sau, 2 đầu ống xả và bộ khuếch tán gió sơn cùng màu thân xe. Trên lưới tản nhiệt của xe còn có thêm logo "S" như dấu hiệu nhận biết. Đó là chưa kể đến những chi tiết màu đen bóng trên thân xe như ốp gương ngoại thất, nóc và các cột. Cản trước và cản sau đều được ốp giả sợi carbon để tăng cảm giác thể thao hơn. Bên trong xe, Wuling Xing Chi 2023 bản S sẽ có những điểm nhấn tương phản trên ghế, tappi cửa và hai bên cụm điều khiển trung tâm. Trước mặt người lái xuất hiện vô lăng vát đáy thể thao, tích hợp phím chức năng và bảng đồng hồ kỹ thuật số. Bên cạnh đó là màn hình cảm ứng trung tâm, cần số mang phong cách cần đẩy máy bay, cửa sổ trời và phanh tay điện tử. "Trái tim" của Wuling Xing Chi 2023 tại thị trường Trung Quốc là động cơ xăng 4 xi-lanh, hút khí tự nhiên, dung tích 1.5L với công suất tối đa 98 mã lực. Động cơ đồng hành với hộp số sàn hoặc tự động biến thiên vô cấp CVT. Bản S sẽ dùng động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.5L, tạo ra công suất tối đa 145 mã lực. Hiện giá xe Wuling Xing Chi 2023 vẫn chưa được hé lộ. Chỉ biết rằng, ngoài Trung Quốc, mẫu xe này còn được bán ở thị trường Đông Nam Á, cụ thể là Indonesia, dưới cái tên Wuling Alvez. Video: Chi tiết SUV Wuling Xing Chen 2022 của Trung Quốc.

