Hyundai Tucson 2025 sắp bán tại ra mắt Việt Nam, "đấu" Mazda CX-5

Theo nhân viên tư vấn bán hàng tại đại lý chính hãng của Hyundai cho hay, vào quý IV năm nay thương hiệu Hyundai tại Việt Nam sẽ ra mắt 2 mẫu xe mới. Một trong hai mẫu xe này chính là Hyundai Tucson 2025 mới, đây là phiên bản nâng cấp giữa vòng đời đã từng ra mắt ở thị trường Hàn Quốc vào tháng 12/2023. Hiện chưa có thông tin cụ thể về trang bị của mẫu xe SUV Hyundai Tucson 2025 dành cho thị trường Việt Nam. Tuy nhiên, sẽ không bất ngờ nếu mẫu xe này sở hữu thiết kế và trang bị tương tự Hyundai Tucson mới ở thị trường Hàn Quốc. Ở phiên bản mới, mẫu SUV cỡ C nhà Hyundai đã được thay đổi nhẹ về mặt thiết kế ngoại thất. Theo đó, xe được bổ sung lưới tản nhiệt và đèn LED định vị ban ngày cải tiến. Thêm vào đó là cản trước và cản sau mới với thiết kế khỏe khoắn hơn. Cụm đèn trên cản sau đã được điều chỉnh sao cho gọn gàng hơn trước. Vành la-zăng của xe cũng được làm mới và có thiết kế thay đổi theo phiên bản. So với ngoại thất, nội thất của mẫu SUV cỡ C này được nâng cấp nhiều hơn. Tại đây, xe được trang bị vô lăng 3 chấu mới với cần số điện tử nằm phía sau, tạo cảm giác gọn gàng hơn cho nội thất. Sự biến mất của cần số đã tạo không gian cho sạc điện thoại không dây và khay để ly ở cụm điều khiển trung tâm. Điểm nhấn tiếp theo của khu vực nội thất là màn hình cong đặt nổi trên mặt táp-lô, tích hợp bảng đồng hồ kỹ thuật số và màn hình cảm ứng trung tâm cùng có kích thước 12,3 inch. Màn hình thông tin giải trí của xe hỗ trợ kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây và cập nhật phần mềm qua Wifi. Sự xuất hiện của màn hình cong mới khiến hãng Hyundai phải thay đổi thiết kế của cửa gió điều hòa. Cửa gió giờ đây được thiết kế kéo dài trên mặt táp-lô khiến nội thất như rộng hơn. Bên dưới cửa gió là màn hình cảm ứng và 2 núm xoay mới để chỉnh cả hệ thống điều hòa lẫn màn hình thông tin giải trí. Ngoài ra, mẫu SUV cỡ C này còn có thêm khay đựng đồ trên mặt táp-lô bên phía ghế phụ lái, hệ thống đèn viền trang trí nội thất mới, khóa kỹ thuật số Digital Key 2, máy quét vân tay, màn hình hiển thị thông tin kính lái HUD, ghế lái/gương chiếu hậu nhớ vị trí, kính cách âm 2 lớp ở hàng ghế trước và cửa cốp đóng/mở chỉnh điện. Tại Việt Nam, Hyundai Tucson 2025 dự kiến sẽ dùng động cơ như cũ. Đầu tiên là động cơ xăng 2.0L với công suất tối đa 156 mã lực và mô-men xoắn cực đại 192 Nm. Thứ hai là động cơ diesel 2.0L, cho công suất tối đa 186 mã lực và mô-men xoắn cực đại 416 Nm. Hai con số tương ứng của động cơ xăng tăng áp 1.6L là 180 mã lực và 265 Nm. Các động cơ này đi với hộp số tự động 6 cấp, hộp số tự động 8 cấp hoặc hộp số tự động ly hợp kép DCT 7 cấp. Giá xe Hyundai Tucson 2025 tại Việt Nam vẫn còn là ẩn số. Trong khi đó, phiên bản hiện tại của mẫu SUV cỡ C này hiện có giá từ 769 - 919 triệu đồng. Video: Chi tiết Hyundai Tucson 2025 sắp bán tại ra mắt Việt Nam.

Theo nhân viên tư vấn bán hàng tại đại lý chính hãng của Hyundai cho hay, vào quý IV năm nay thương hiệu Hyundai tại Việt Nam sẽ ra mắt 2 mẫu xe mới. Một trong hai mẫu xe này chính là Hyundai Tucson 2025 mới, đây là phiên bản nâng cấp giữa vòng đời đã từng ra mắt ở thị trường Hàn Quốc vào tháng 12/2023. Hiện chưa có thông tin cụ thể về trang bị của mẫu xe SUV Hyundai Tucson 2025 dành cho thị trường Việt Nam. Tuy nhiên, sẽ không bất ngờ nếu mẫu xe này sở hữu thiết kế và trang bị tương tự Hyundai Tucson mới ở thị trường Hàn Quốc. Ở phiên bản mới, mẫu SUV cỡ C nhà Hyundai đã được thay đổi nhẹ về mặt thiết kế ngoại thất. Theo đó, xe được bổ sung lưới tản nhiệt và đèn LED định vị ban ngày cải tiến. Thêm vào đó là cản trước và cản sau mới với thiết kế khỏe khoắn hơn. Cụm đèn trên cản sau đã được điều chỉnh sao cho gọn gàng hơn trước. Vành la-zăng của xe cũng được làm mới và có thiết kế thay đổi theo phiên bản. So với ngoại thất, nội thất của mẫu SUV cỡ C này được nâng cấp nhiều hơn. Tại đây, xe được trang bị vô lăng 3 chấu mới với cần số điện tử nằm phía sau, tạo cảm giác gọn gàng hơn cho nội thất. Sự biến mất của cần số đã tạo không gian cho sạc điện thoại không dây và khay để ly ở cụm điều khiển trung tâm. Điểm nhấn tiếp theo của khu vực nội thất là màn hình cong đặt nổi trên mặt táp-lô, tích hợp bảng đồng hồ kỹ thuật số và màn hình cảm ứng trung tâm cùng có kích thước 12,3 inch. Màn hình thông tin giải trí của xe hỗ trợ kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây và cập nhật phần mềm qua Wifi. Sự xuất hiện của màn hình cong mới khiến hãng Hyundai phải thay đổi thiết kế của cửa gió điều hòa. Cửa gió giờ đây được thiết kế kéo dài trên mặt táp-lô khiến nội thất như rộng hơn. Bên dưới cửa gió là màn hình cảm ứng và 2 núm xoay mới để chỉnh cả hệ thống điều hòa lẫn màn hình thông tin giải trí. Ngoài ra, mẫu SUV cỡ C này còn có thêm khay đựng đồ trên mặt táp-lô bên phía ghế phụ lái, hệ thống đèn viền trang trí nội thất mới, khóa kỹ thuật số Digital Key 2, máy quét vân tay, màn hình hiển thị thông tin kính lái HUD, ghế lái/gương chiếu hậu nhớ vị trí, kính cách âm 2 lớp ở hàng ghế trước và cửa cốp đóng/mở chỉnh điện. Tại Việt Nam, Hyundai Tucson 2025 dự kiến sẽ dùng động cơ như cũ. Đầu tiên là động cơ xăng 2.0L với công suất tối đa 156 mã lực và mô-men xoắn cực đại 192 Nm. Thứ hai là động cơ diesel 2.0L, cho công suất tối đa 186 mã lực và mô-men xoắn cực đại 416 Nm. Hai con số tương ứng của động cơ xăng tăng áp 1.6L là 180 mã lực và 265 Nm. Các động cơ này đi với hộp số tự động 6 cấp, hộp số tự động 8 cấp hoặc hộp số tự động ly hợp kép DCT 7 cấp. Giá xe Hyundai Tucson 2025 tại Việt Nam vẫn còn là ẩn số. Trong khi đó, phiên bản hiện tại của mẫu SUV cỡ C này hiện có giá từ 769 - 919 triệu đồng. Video: Chi tiết Hyundai Tucson 2025 sắp bán tại ra mắt Việt Nam.