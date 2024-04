Hyundai Tucson 2025 nâng cấp mạnh tay với động cơ hybrid sạc điện

Sau khi được giới thiệu tại Hàn Quốc vào tháng 11/2023, phiên bản Hyundai Tucson 2025 mới thế hệ thứ 4 đã chính thức được cho ra mắt tại thị trường Mỹ, trong khuôn khổ triển lãm New York Auto Show 2024. Ở quốc gia này, mẫu xe SUV Hyundai Tucson 2025 và được xuất hiện cùng đợt với Santa Cruz 2025 – chiếc bán tải cỡ nhỏ dùng chung nền tảng khung gầm. Chiếc xe crossover gầm cao hạng C này được thay đổi về ngoại hình để thêm phần sắc sảo so với đời trước, trong khi nội thất cũng được thiết kế lại để tận dụng những công nghệ tiên tiến nhất từ Hyundai. Các lựa chọn về hệ truyền động bao gồm động cơ đốt trong và hệ thống hybrid sạc điện vẫn được giữ nguyên. Nổi bật hơn cả, các phiên bản có yếu tố điện hóa đã được bổ sung thêm chế độ lái “Baby Mode” mới, cho phép xe vận hành êm ái mượt mà. Là bản nâng cấp facelift nên đương nhiên ngoại hình Tucson 2025 được làm mới lại, đặc biệt là ở đầu xe khi lưới tản nhiệt và dải đèn LED chạy ban ngày tích hợp được chỉnh sửa nhẹ, còn chi tiết ốp bảo vệ đèn màu đen tạo điểm nhấn. Phiên bản tiêu chuẩn được trang bị tấm chống trượt cỡ lớn ở cả phía trước và phía sau, phiên bản N Line thể hiện phong cách thể thao hơn với các chi tiết trang trí đồng màu với thân xe, trong khi phiên bản XRT được làm nổi bật với nhiều tấm ốp nhựa và thanh giá nóc. Hyundai cũng giới thiệu thiết kế mới của mâm xe hợp kim và màu sơn ngoại thất mới. Nội thất của Hyundai Tucson 2025 đã được thiết kế lại hoàn toàn, giờ đây nổi bật với dải màn hình cong trải dài từ phía sau vô-lăng qua đến chính giữa táp-lô. Dài này bao gồm 2 màn hình đều có kích thước 12,3 inch, lần lượt đảm nhận vai trò màn hình đồng hồ tốc độ và hiển thị thông tin giải trí có hỗ trợ cảm ứng. Phần mềm hệ điều hành mới nhanh và dễ sử dụng hơn, đồng thời sở hữu khả năng cập nhật không dây OTA. Hyundai Tucson 2025 được trang bị trở lại các nút bấm vật lý để điều khiển hệ thống điều hòa và âm thanh, thay vì sử dụng các nút cảm ứng như trước đây. Thêm vào đó, xe cũng có một số điểm mới như vô-lăng được thiết kế lại, đế sạc không dây được di chuyển sang vị trí khác hợp lý hơn và số lượng ổ cắm USB-C được cải thiện. Về an toàn, hệ thống ga tự động thông minh trên Hyundai Tucson 2025 đã được nâng cấp với tính năng Forward Attention Assist (FAW – cảnh báo chú ý phía trước), sử dụng camera hồng ngoại để theo dõi ánh mắt của người lái. Nếu phát hiện người lái không phản ứng, xe sẽ tự động dừng, kích hoạt đèn báo nguy hiểm và phanh tay điện tử. Các lựa chọn về hệ thống truyền động của Hyundai Tucson 2025 tiếp tục kế thừa từ bản đời trước, với hầu hết những cải tiến chủ yếu tập trung vào các loại động cơ có yếu tố điện hóa. Đầu tiên là bản động cơ đốt trong với động cơ xăng 2.5L cho công suất 187 mã lực, kết hợp với hộp số tự động biến mô 8 cấp và hệ dẫn động cầu trước tiêu chuẩn hoặc dẫn động 4 bánh HTRAC tùy chọn. Tucson Hybrid 2025 giữ nguyên động cơ tăng áp 1.6L nhưng giờ đây kết hợp với một mô-tơ điện mạnh mẽ hơn có công suất 64 mã lực, cao hơn so với 59 mã lực của phiên bản trước, và đi kèm bộ pin 1.49 kWh. Tổng công suất kết hợp của hệ truyền động này đạt 231 mã lực. Phiên bản Plug-in Hybrid 2025 cũng sử dụng động cơ tăng áp 1.6L, nhưng được ghép nối với một mô-tơ điện khác cho công suất 97 mã lực, tăng từ 90 mã lực so với bản trước, cùng bộ pin 13.8 kWh và hộp số tự động sáu cấp. Hệ truyền động Plug-in Hybrid này cung cấp tổng công suất cao hơn là 268 mã lực. Cả hai phiên bản hybrid và plug-in hybrid đều được trang bị hệ thống dẫn động 4 bánh HTRAC tiêu chuẩn, với các chế độ lái bao gồm Normal, Sport, Snow và My Drive. Đặc biệt, trên các phiên bản hybrid và plug-in hybrid của Tucson 2025, Hyundai giới thiệu chế độ lái mới “Baby Mode”. Tính năng này có tác dụng làm giảm độ vọt của xe khi tăng tốc và làm dịu bớt sự chao đảo của xe khi đánh lái, nhằm đem lại cảm giác nhẹ nhàng hơn cho hành khách, nhất là trẻ em khi đang ngủ hoặc thú cưng. Nhờ “Baby Mode” nên người lái không phải quá cố gắng “nắn nót” khi điều khiển, vì xe sẽ hỗ trợ rất nhiều. Phiên bản động cơ đốt trong của Tucson 2025 sẽ bắt đầu được mở bán tại các đại lý ở Mỹ vào tháng 6 này, còn phiên bản hybrid và plug-in hybrid dự kiến được ra mắt vào cuối mùa hè. Giá xe Hyundai Tucson 2025 tại thị trường Mỹ vẫn chưa được công bố. Video: Giới thiệu mẫu xe SUV Hyundai Tucson 2025 nâng cấp.

