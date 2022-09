Hyundai rục rịch sản xuất xe ôtô điện tại Mỹ để hưởng ưu đãi thuế

Reuters cho biết hãng xe Hàn đang xem xét khởi công xây dựng nhà máy vào cuối năm nay và việc sản xuất có thể bắt đầu vào nửa cuối năm 2024. Việc Hyundai sản xuất xe ôtô điện và pin tại Mỹ vào đầu năm nay có thể đến từ việc tổng thống Biden thay đổi chính sách ưu đãi thuế đối với xe điện tại Mỹ (Tax credit). Nhà mãy sản xuất xe điện Hyundai tại Mỹ ban đầu dự định động thổ ở Georgia vào đầu năm 2023 với mục đích bắt đầu sản xuất thương mại vào nửa đầu năm 2025. Tuy nhiên, luật mới được ký kết của Mỹ do Tổng thống Joe Biden ban hành, bảo lưu các khoản tín dụng thuế EV (Tax credit) cho những chiếc xe được lắp ráp tại Bắc Mỹ có thể khiến Hyundai phải điều chỉnh kế hoạch của mình. Hyundai chưa bình luận gì về thông tin này. Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Park Jin gần đây đã bày tỏ quan ngại của mình về luật mới của Mỹ trong khi nói chuyện với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken. Nước này cũng sẽ xem xét liệu có nên gửi đơn khiếu nại lên Tổ chức Thương mại Thế giới về Đạo luật Giảm lạm phát của Mỹ hay không, với lý do lo ngại rằng luật có thể vi phạm các quy định của WTO, cũng như thỏa thuận thương mại tự do song phương giữa Hàn Quốc và Mỹ. Đạo luật Giảm lạm phát của Hoa Kỳ giữ lại khoản tín dụng thuế (tax credit) ưu đãi cho xe ôtô điện tối đa 7.500 USD. Nhưng nước này loại bỏ giới hạn sản xuất 200.000 chiếc. Trước đây, Mỹ chỉ ưu đãi tax credit cho 200.000 xe đầu tiên/mỗi hãng. Điều này khiến cho nhiều hãng tiên phong như Tesla và GM thua thiệt khi cạnh tranh với các startup mới nổi. giờ thì các hãng đã có thể cạnh tranh với nhau công bằng hơn. Luật mới do Biden thông qua thêm một yêu cầu đối với các hãng xe để có thể nhận ưu đãi tax credit. Đó là các phương tiện hiện phải được sản xuất ở Bắc Mỹ để đủ điều kiện và cần ít nhất 40% nguyên liệu pin của chúng có nguồn gốc ở Mỹ hoặc từ một đối tác thương mại của Mỹ. Ô tô cũng phải có giá dưới 55.000 USD và xe tải, xe tải và SUV không được có giá trên 80.000 USD. Những chiếc xe điện hạng sang sẽ không được nhận ưu đãi từ chính phủ Mỹ. Rất nhiều xe điện từ Hyundai Motor Group không đáp ứng các yêu cầu trên của điều luật mới. Chúng bao gồm Genesis GV60, Genesis G80 Electrified, Hyundai Kona Electric, Hyundai Ioniq 5, Hyundai Ioniq 6, Kia EV6 và Kia Niro EV. Tất cả các xe này đều hiện được sản xuất độc quyền tại Hàn Quốc. Nếu Hyundai Motor Group khởi động sản xuất các dòng xe điện trên tại Mỹ, cuộc chơi có thể đổi khác. Video: Hyundai giới thiệu mẫu xe SUV thuần điện IONQ 5.

