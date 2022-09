"Soi" Yamaha e-Vino 2023 từ 52,5 triệu đồng, chạy 32km/lần sạc

Yamaha e-Vino chạy điện đã lần đầu tiên trình làng vào năm 2015 ở thị trường Nhật Bản. Mới đây, hãng Yamaha tiếp tục tung ra phiên bản nâng cấp của mẫu xe này ở thị trường nội địa. Tương tự phiên bản cũ, mẫu xe máy điện này tiếp tục được phát triển dựa trên xe ga Yamaha Vino. Đây đồng thời là mẫu xe máy điện thứ 4 được phát triển dựa trên Yamaha Vino. So với phiên bản cũ, Yamaha e-Vino 2023 mới vẫn giữ nguyên thiết kế bên ngoài. Hãng Yamaha chỉ bổ sung 2 màu sơn mới cho xe, bao gồm trắng - xanh ngọc và trắng ánh xanh. Bên cạnh đó là tay phanh và tay dắt phía sau được sơn màu đen thay vì mạ crôm. Điểm nhấn đáng chú ý nhất của Yamaha e-Vino 2023 chính là cụm pin. Theo đó, xe được bổ sung cụm pin lithium-ion mới có dung lượng 12,2 Ah, tăng 1,2 lần so với trước. Nhờ đó, mẫu xe máy điện này có thể chạy được 32 km sau khi sạc đầy pin, tăng 3 km. Cụm pin này kết hợp với mô-tơ điện DC có công suất tối đa chỉ 1,4 mã lực và mô-men xoắn cực đại 7,8 Nm. Hiện chưa rõ thời gian sạc pin của Yamaha e-Vino 2023. Ở phiên bản cũ, thời gian sạc pin bằng nguồn 100V tại nhà là khoảng 3 tiếng đồng hồ. Trong khi đó, những chi tiết thiết kế còn lại Yamaha e-Vino 2023 không có gì thay đổi. Xe vẫn được trang bị đèn pha và đèn xi-nhan hình tròn cũng như logo "e" trên yếm trước. Ngoài ra, Yamaha e-Vino 2023 còn dùng hệ thống đèn Halogen từ trước ra sau, bộ vành đúc 3 chấu sơn màu trắng, phanh tang trống trên cả hai bánh, bảng đồng hồ với màn hình LCD, sàn đặt chân rộng rãi và cốp 10 lít bên dưới yên. Người dùng có thể cất cả cụm pin dự phòng vào cốp xe. Yamaha e-Vino 2023 có 2 chế độ lái là Standard và Power. Bên cạnh đó là tính năng Boost, được dùng khi người lái cần leo dốc. Nhắm đến đối tượng khách hàng nữ giới, mẫu xe máy điện này có kích thước nhỏ gọn, bao gồm chiều dài 1.675 mm, chiều rộng 660 mm, chiều cao 1.005 mm, chiều dài cơ sở 1.160 mm và yên cao 715 mm. Tuy là xe máy điện nhưng Yamaha e-Vino 2023 có trọng lượng chỉ 68 kg, nhẹ hơn đáng kể so với những mẫu xe ga điển hình. Theo hãng Yamaha, e-Vino mang đến tư thế ngồi thoải mái cho người điều khiển, tương tự Vino thông thường. Tại thị trường Nhật Bản, giá xe Yamaha e-Vino 2023 khởi điểm từ 314.600 Yên (khoảng 52,5 triệu đồng). Xe sẽ bắt đầu được bán ra thị trường vào ngày 30/9 tới đây. Video: Giới thiệu xe ga Yamaha e-Vino 2023 chạy điện.

