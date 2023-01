Hyundai Seven Concept - chiếc SUV chạy điện đột phá của Hàn Quốc

Mặc dù đã hơn một năm kể từ khi Hyundai Seven Concept chạy điện được giới thiệu lần đầu tại LA Auto Show năm ngoái, nhưng nó vẫn sẽ là tâm điểm của Triển lãm ô tô Montreal bởi đây là lần đầu tiên mẫu xe này được trưng bày tại Canada. Seven Concept của Hyundai được phát triển dựa trên nền tảng mô-đun điện-toàn cầu (E-GMP) tương tự của Hyundai như Ioniq 5, Ioniq 6, và cả Genesis GV60 và Kia EV6. Nhà sản xuất Hàn Quốc gọi chiếc xe này là SUEV (Xe điện thể thao đa dụng) và dự kiến bản thương mại sẽ sớm ra mắt dưới cái tên Ioniq 7. Về thiết kế, mẫu Concept này sở hữu ngoại hình mang ảnh hưởng nhiều từ các mẫu Ioniq ra mắt trước đó, bao gồm đèn pha và đèn hậu 'pixel'. Nó có kích thước tương tự như mẫu Hyundai Palisade đầy hầm hố. Một số dự đoán cho rằng mẫu xe này sẽ sở hữu gói pin 77,4 kWh như Ioniq 5 và Ioniq 6 khi được sản xuất thương mại. Tuy nhiên một số thông tin mới đây lại cho thấy Hyundai đang nhắm đến phạm vi hoạt động của xe có thể hơn 483 km và đi kèm là sạc 350 kW (có thể sạc từ 10-80% chỉ trong 20 phút). Vì vậy rất có thể Ioniq 7 sẽ xuất hiện với khối pin lớn hơn. Hiện tại Hyundai Ioniq 6 đang là mẫu xe mới nhất được Huyndai giới thiệu tại thị trường Bắc Mỹ, ở phiên bản cơ sở mẫu xe này sở hữu gói pin 53 kWh với một động cơ điện duy nhất ở trục sau cung cấp 149 mã lực và mô-men xoắn 350 Nm. Trong khi các biến thể tầm trung và hàng đầu sử dụng gói pin 77,4 kWh, biến thể dẫn động cầu sau cho công suất 225 mã lực và mẫu dẫn động bốn bánh sản sinh công suất 320 mã lực cùng mô-men xoắn lên đến 605 Nm. Khả năng cao khi mẫu Hyundai Ioniq 7 ra mắt nó sẽ nhận được cấu hình cao hơn so với mẫu Hyundai Ioniq 6, hoặc ít nhất là phạm vi hoạt động của xe sẽ được nâng cao hơn. Video: Giới thiệu chi tiết mẫu xe SUV Hyundai Seven Concept.

