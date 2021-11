Ra mắt Hyundai SEVEN - bản xem trước của Ioniq 7 chạy điện

Trong triển lãm Ô tô Los Angeles 2021 hiện đang diễn ra tại Mỹ, hãng Hyundai đã chính thức vén màn mẫu xe concept hoàn toàn mới, mang tên SEVEN. Được biết. Hyundai SEVEN Concept mới là "xe điện đa dụng thể thao" hay SUEV đồng thời cho thấy trước thiết kế của Hyundai Ioniq 7 2022 mới sẽ ra mắt trong tương lai. Nói về SEVEN Concept, ông José Muñoz, chủ tịch kiêm CEO của Hyundai Bắc Mỹ, cho biết: "Hyundai SEVEN Concept mới cho thấy tầm nhìn sáng tạo của hãng Hyundai và sự phát triển về công nghệ tiên tiến dành cho xe chạy điện tương lai của chúng tôi. Không gian nội thất sáng tạo, hệ dẫn động thân thiện với môi trường, tính năng an toàn hiện đại và công nghệ tiện nghi của xe đã hé lộ tương lai đầy hứng khởi cho khách hàng mua SUV Hyundai chạy điện". Đúng như thông tin từ trước đó, Hyundai SEVEN Concept được phát triển dựa trên cơ sở gầm bệ Electric-Global Modular Platform (E-GMP) tương tự Ioniq 5 và Kia EV6. Tuy nhiên, Hyundai SEVEN Concept sở hữu kích thước lớn hơn với chiều dài cơ sở 3.200 mm nhằm mang đến không gian nội thất rộng rãi và thoải mái nhất có thể. Bên ngoài, Hyundai SEVEN Concept được thiết kế tập trung vào tính khí động lực học, tạo sự khác biệt với SUV truyền thống. Mẫu xe concept này được trang bị thiết kế 2 khoang quen thuộc nhưng đi kèm phần nóc mượt mà. Trên đầu xe xuất hiện hệ thống đèn pha Parametric Pixel đặc trưng của thương hiệu ôtô điện Ioniq thuộc tập đoàn Hyundai. Khi xe khởi động, đèn pha sẽ sáng tuần tự để chào đón người dùng. Đằng sau, Hyundai SEVEN Concept cũng đi kèm hệ thống đèn Parametric Pixel bao quanh kính sau khá ấn tượng. Tuy nhiên, điểm nhấn của Hyundai SEVEN Concept lại nằm ở bên trong nội thất. Bước vào bên trong mẫu xe này, chúng ta sẽ không bắt gặp những hàng ghế truyền thống. Thay vào đó, hãng Hyundai đã đưa ghế sofa và ghế xoay vào bên trong mẫu xe này, tạo cảm giác như phòng khách ở nhà. Chưa hết, xe còn có ngăn đặc biệt mang tên “Universal Island”, được thiết kế dành cho những thiết bị gia dụng như tủ lạnh nhỏ và tủ đánh giày. Trong khi đó, trên nóc có màn hình OLED toàn cảnh, hiển thị các hình ảnh và có thể thay đổi môi trường bên trong xe. Ngay cả ghế lái cũng có thể xoay và đi kèm các nút bấm có thể ẩn đi khi không dùng đến. Dù xe đang chạy, các nút bấm này cũng có thể ẩn đi vì Hyundai SEVEN Concept vốn được thiết kế như xe tự lái. Điều này giúp mặt táp-lô của xe được thiết kế thanh mảnh và gọn gàng hơn, chừa chỗ cho các màn hình để mang đến cảm giác như phòng khách tại nhà cho người dùng. "Nội thất mở ra chiều không gian mới, chăm sóc hành khách như không gian sống của gia đình", ông SangYup Lee, phó chủ tịch kiêm giám đốc thiết kế của Hyundai, giải thích. Không chỉ tạo không khí như trong nhà, nội thất của Hyundai SEVEN Concept còn được áp dụng những chất liệu thân thiện với môi trường như thạch cao khoáng chất, gỗ tre và nhựa sinh học. Trong khi đó, những chi tiết còn lại trong xe đều được làm từ vật liệu tái chế hoặc có thể phục hồi. Ngoài ra, các kỹ sư của hãng Hyundai còn dùng chất liệu đồng cho nội thất của xe. Đồng được dệt vào vải để chống vi khuẩn. Đó là chưa kể đến hệ thống vệ sinh nội thất Airflow System, có thể nạp không khí thông qua baga nóc và thải ra ngoài qua khe phía sau bánh sau. Khi hành khách rời khỏi xe, nội thất có thể được khử trùng bằng công nghệ UVC. Hiện hãng Hyundai chưa công bố thông số vận hành của SEVEN Concept. Dự kiến, mẫu xe concept này sẽ lên dây chuyền sản xuất thương mại và bán ra thị trường dưới cái tên Hyundai Ioniq 7 vào năm 2024. Khi có mặt trên thị trường, Hyundai Ioniq 7 2022 mới sẽ trở thành đối thủ của Cadillac Lyriq và VinFast VF e36. Video: Giới thiệu SUV điện Hyundai SEVEN Concept hoàn toàn mới.

Trong triển lãm Ô tô Los Angeles 2021 hiện đang diễn ra tại Mỹ, hãng Hyundai đã chính thức vén màn mẫu xe concept hoàn toàn mới, mang tên SEVEN. Được biết. Hyundai SEVEN Concept mới là "xe điện đa dụng thể thao" hay SUEV đồng thời cho thấy trước thiết kế của Hyundai Ioniq 7 2022 mới sẽ ra mắt trong tương lai. Nói về SEVEN Concept, ông José Muñoz, chủ tịch kiêm CEO của Hyundai Bắc Mỹ, cho biết: "Hyundai SEVEN Concept mới cho thấy tầm nhìn sáng tạo của hãng Hyundai và sự phát triển về công nghệ tiên tiến dành cho xe chạy điện tương lai của chúng tôi. Không gian nội thất sáng tạo, hệ dẫn động thân thiện với môi trường, tính năng an toàn hiện đại và công nghệ tiện nghi của xe đã hé lộ tương lai đầy hứng khởi cho khách hàng mua SUV Hyundai chạy điện". Đúng như thông tin từ trước đó, Hyundai SEVEN Concept được phát triển dựa trên cơ sở gầm bệ Electric-Global Modular Platform (E-GMP) tương tự Ioniq 5 và Kia EV6. Tuy nhiên, Hyundai SEVEN Concept sở hữu kích thước lớn hơn với chiều dài cơ sở 3.200 mm nhằm mang đến không gian nội thất rộng rãi và thoải mái nhất có thể. Bên ngoài, Hyundai SEVEN Concept được thiết kế tập trung vào tính khí động lực học, tạo sự khác biệt với SUV truyền thống. Mẫu xe concept này được trang bị thiết kế 2 khoang quen thuộc nhưng đi kèm phần nóc mượt mà. Trên đầu xe xuất hiện hệ thống đèn pha Parametric Pixel đặc trưng của thương hiệu ôtô điện Ioniq thuộc tập đoàn Hyundai. Khi xe khởi động, đèn pha sẽ sáng tuần tự để chào đón người dùng. Đằng sau, Hyundai SEVEN Concept cũng đi kèm hệ thống đèn Parametric Pixel bao quanh kính sau khá ấn tượng. Tuy nhiên, điểm nhấn của Hyundai SEVEN Concept lại nằm ở bên trong nội thất. Bước vào bên trong mẫu xe này, chúng ta sẽ không bắt gặp những hàng ghế truyền thống. Thay vào đó, hãng Hyundai đã đưa ghế sofa và ghế xoay vào bên trong mẫu xe này, tạo cảm giác như phòng khách ở nhà. Chưa hết, xe còn có ngăn đặc biệt mang tên “Universal Island”, được thiết kế dành cho những thiết bị gia dụng như tủ lạnh nhỏ và tủ đánh giày. Trong khi đó, trên nóc có màn hình OLED toàn cảnh, hiển thị các hình ảnh và có thể thay đổi môi trường bên trong xe. Ngay cả ghế lái cũng có thể xoay và đi kèm các nút bấm có thể ẩn đi khi không dùng đến. Dù xe đang chạy, các nút bấm này cũng có thể ẩn đi vì Hyundai SEVEN Concept vốn được thiết kế như xe tự lái. Điều này giúp mặt táp-lô của xe được thiết kế thanh mảnh và gọn gàng hơn, chừa chỗ cho các màn hình để mang đến cảm giác như phòng khách tại nhà cho người dùng. "Nội thất mở ra chiều không gian mới, chăm sóc hành khách như không gian sống của gia đình", ông SangYup Lee, phó chủ tịch kiêm giám đốc thiết kế của Hyundai, giải thích. Không chỉ tạo không khí như trong nhà, nội thất của Hyundai SEVEN Concept còn được áp dụng những chất liệu thân thiện với môi trường như thạch cao khoáng chất, gỗ tre và nhựa sinh học. Trong khi đó, những chi tiết còn lại trong xe đều được làm từ vật liệu tái chế hoặc có thể phục hồi. Ngoài ra, các kỹ sư của hãng Hyundai còn dùng chất liệu đồng cho nội thất của xe. Đồng được dệt vào vải để chống vi khuẩn. Đó là chưa kể đến hệ thống vệ sinh nội thất Airflow System, có thể nạp không khí thông qua baga nóc và thải ra ngoài qua khe phía sau bánh sau. Khi hành khách rời khỏi xe, nội thất có thể được khử trùng bằng công nghệ UVC. Hiện hãng Hyundai chưa công bố thông số vận hành của SEVEN Concept. Dự kiến, mẫu xe concept này sẽ lên dây chuyền sản xuất thương mại và bán ra thị trường dưới cái tên Hyundai Ioniq 7 vào năm 2024. Khi có mặt trên thị trường, Hyundai Ioniq 7 2022 mới sẽ trở thành đối thủ của Cadillac Lyriq và VinFast VF e36. Video: Giới thiệu SUV điện Hyundai SEVEN Concept hoàn toàn mới.