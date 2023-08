Hyundai SantaFe 2024 từ 635 triệu đồng tại Hàn Quốc, đắt hơn Kia Sorento

Vào hôm 10/8/2023 vừa qua, hãng Hyundai đã chính thức giới thiệu SantaFe thế hệ mới ở thị trường Hàn Quốc. Đến hôm nay, ngày 16/8, Hyundai SantaFe 2024 bán ra ở xứ sở kim chi với 3 phiên bản gồm; Exclusive, Prestige và Calligraphy. Mức giá xe Hyundai SantaFe 2024 bán ra tại Hàn Quốc dao động từ 35,46 - 47,64 triệu Won (khoảng 635 - 853 triệu đồng). Như vậy, so với Kia Sorento bản cũ đang bán ở Hàn Quốc với giá khởi điểm từ 30,24 triệu Won (541 triệu đồng), Hyundai SantaFe 2024 đắt hơn đáng kể. Như thông tin đã đưa, Hyundai SantaFe thế hệ thứ 5 sở hữu kích thước lớn hơn trước với chiều dài x rộng x cao lần lượt là 4.830 x 1.900 x 1.720 mm và chiều dài cơ sở 2.815 mm. So với thế hệ cũ, xe dài hơn 46 mm, cao hơn 35 mm và chiều dài cơ sở tăng 48 mm trong khi chiều rộng giữ nguyên. Không chỉ tăng kích thước, mẫu xe này còn được áp dụng phong cách thiết kế hoàn toàn mới, theo hướng vuông vức và đồ sộ hơn. Mục đích của phong cách thiết kế này là nhằm tối ưu hóa không gian nội thất và khoang hành lý bên trong xe. Bên ngoài, Hyundai Santa Fe 2024 được trang bị nhiều chi tiết tạo hình chữ "H" như đèn LED định vị ban ngày kiêm đèn báo rẽ, cản trước và đèn hậu. Thêm vào đó là lưới tản nhiệt và hốc gió trung tâm đều có thiết kế hình chữ nhật khiến khu vực đầu xe trông rộng hơn. Khu vực sườn xe gây ấn tượng bằng hốc bánh và cửa sổ góc cạnh, nóc kéo dài cùng nhiều loại vành la-zăng khác nhau với đường kính lớn nhất lên đến 21 inch. Bên cạnh đó là baga nóc nổi bật và tay nắm cửa ẩn mới được đặt trên cột C. So với đầu xe và sườn xe, khu vực phía sau của mẫu SUV hạng trung này có thiết kế đơn giản hơn. Tại đây, xe được trang bị cửa cốp bằng phẳng với thiết kế thẳng đứng, tích hợp tem chữ nổi "Santa Fe" cỡ lớn và đèn hậu nằm khá thấp, kéo dài sang hai bên sườn xe. Cửa cốp chỉnh điện là trang bị tiêu chuẩn của mẫu xe này. Phía sau cửa cốp là khoang hành lý có thể tích lên đến 725 lít, tăng 91 lít so với thế hệ cũ. Không chỉ rộng rãi, nội thất của Hyundai SantaFe 2024 còn được thiết kế như không gian sống cho những ai ưa thích các hoạt động ngoài trời. Nội thất của xe đi kèm 3 hàng ghế với hàng ghế cuối được khẳng định là đủ chỗ cho hành khách cao 1,8 m. Ngoài ra, hàng ghế cuối còn có đủ giá để ly, cổng sạc điện, cổng USB và cửa gió điều hòa. Tương tự ngoại thất, nội thất cũng có nhiều chi tiết được tạo hình chữ "H" như mặt táp-lô, cửa gió điều hòa, chỉ thêu trên ghế và họa tiết dập chìm ở lưng ghế. Trước mặt người lái lá vô lăng 3 chấu mới, đi kèm mã Morse của chữ "H" thay cho logo Hyundai, đồng thời có lẫy chuyển số thể thao và cần số điện tử phía sau. Đặt nổi trên mặt táp-lô là màn hình cong mới, tích hợp bảng đồng hồ kỹ thuật số và màn hình cảm ứng trung tâm cùng có kích thước 12,3 inch. Những trang bị đáng chú ý khác của mẫu SUV hạng trung này ở thị trường Hàn Quốc gồm có ghế lái Ergo Motion với những túi khí tự động bơm hơi, hàng ghế trước "không trọng lực" tích hợp bệ đỡ bắp chân... Xe cũng sở hữu màn hình cảm ứng 6,6 inch để chỉnh điều hòa, cổng USB Type C 27W, 2 sạc điện thoại không dây, gương chiếu hậu kỹ thuật số, đèn viền nội thất nhiều màu, camera hành trình, hệ thống quét vân tay, khóa kỹ thuật số, cập nhật phần mềm qua WiFi, hệ thống âm thanh Bose và hộc đựng găng khử trùng UV-C cho điện thoại/ví tiền nằm trên mặt táp-lô. Trong khi đó, trang bị an toàn của xe bao gồm 10 túi khí, hệ thống cảnh báo còn hành khách trên ghế sau nâng cao, hỗ trợ lái trên cao tốc, hỗ trợ đỗ xe điều khiển từ xa thông minh, hỗ trợ tránh va chạm phía trước, hỗ trợ giữ làn đường và hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng dựa trên định vị. Tại thị trường Hàn Quốc, Hyundai SantaFe 2024 mới sẽ có 2 tùy chọn động cơ, đầu tiên là máy xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 2.5L với công suất tối đa 281 mã lực và mô-men xoắn cực đại 422 Nm. Thứ hai là hệ truyền động hybrid với máy xăng tăng áp, dung tích 1.6L, cho công suất tổng cộng 235 mã lực. Khi mua Hyundai Santa Fe 2024, khách hàng Hàn Quốc có thể chọn 1 trong 9 màu sắc ngoại thất, trong đó có cả xanh lá Ocado Green Pearl và cam đậm Terracotta Orange. Xe còn có nhiều phụ kiện chính hãng mang thương hiệu H Licensed Accessories của Hyundai để phục vụ các hoạt động ngoài trời như lều trên nóc, thang leo lên nóc, hộp đựng đồ trên nóc hoặc đệm hơi. Video: Giới thiệu Hyundai SantaFe 2024 thế hệ thứ 5.

