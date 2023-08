Hyundai SantaFe 2024 chính thức "ra lò", giá bán vẫn là ẩn số

Sau nhiều lần hé lộ thông tin theo cách nhỏ giọt, cuối cùng thì Hyundai cũng chính thức giới thiệu đầy đủ về chiếc SantaFe 2024 thuộc thế hệ thứ 5 hoàn toàn mới. Không chỉ lớn hơn thế hệ cũ ở mọi khía cạnh, Hyundai SantaFe 2024 mới còn tràn ngập các tính năng mới mẻ và công nghệ hiện đại, hữu ích cho người dùng. Có thể khẳng định, nếu như chữ "SantaFe" không được thể hiện trên thân xe thì ít ai nghĩ đây là sự nối tiếp của mẫu SUV nổi tiếng do Hyundai sản xuất. Bản thế hệ thứ 5 hoàn toàn mới này có thiết kế bóng bẩy và hiện đại, nhưng tuân thủ triệt để ngôn ngữ chủ đạo vuông vức với rất nhiều đường thẳng dứt khoát, khác biệt rất rõ so với những đường cong mềm mại và các đường cắt xẻ sắc sảo của SantaFe thế hệ 4 trước đây. Ở đầu xe là lưới tản nhiệt và cụm đèn pha tạo thành hình chữ H rất nổi bật. Nhìn từ bên hông sẽ thấy sự cơ bắp và nam tính do các đường thẳng phối hợp tạo nên, ngay đến như vòm bánh xe cũng được tạo hình đa giác nhằm nhấn mạnh sự cứng cáp. Bộ mâm 21 inch đa chấu khá cuốn hút. Phía sau xe là cửa cốp rộng và được vuốt thẳng vuông góc từ nóc xuống, hứa hẹn khả năng chứa hành lý xuất sắc. Đèn hậu cũng tạo hình chữ H giúp xe được nổi bật khi xuất hiện trên đường. Hyundai SantaFe thế hệ thứ 5 có chiều dài lên đến 4.830 mm, tăng thêm 46 mm so với thế hệ cũ. Chiều dài phần trục cơ sở cũng tăng lên mức 2.815 mm, dài hơn mẫu cũ 48 mm. Chiều cao đạt 1.720 mm, hơn thế hệ thứ 4 khoảng 10 mm. Chỉ có chiều rộng ở mức 1.900 mm là không đổi khi so sánh giữa hai thế hệ cũ và mới. Hyundai cho biết hãng sẽ cung cấp 10 lựa chọn màu ngoại thất cho SantaFe 2024 tại các thị trường toàn cầu, bao gồm Abyss Black Pearl, Creamy White Pearl, Creamy White Matte, Typhoon Silver Metallic, Magnetic Gray Metallic, Ocado Green Pearl, Terracotta Orange, Cyber Sage Pearl, Earthy Brass Metallic Matte và Pebble Blue Pearl. Tuy nhiên riêng tại Bắc Mỹ, SantaFe 2024 sẽ có tới 11 lựa chọn màu ngoại thất và cũng hơi khác biệt, bao gồm Phantom Black, Serenity White Pearl, Curated Silver Metallic, Ecotronic Gray Pearl, Ecotronic Gray Matte, Ultimate Red Metallic, Earthy Brass Metallic Matte, Atlantis Blue Pearl, Hampton Gray, Terracotta Orange và Rockwood Green Pearl. Di chuyển vào bên trong khoang cabin, các thành phần nội thất tiếp nối phong cách vuông vức và tuân thủ các đường thẳng tạo cảm giác rất gọn gàng, ngăn nắp và vô cùng thú vị. Họa tiết hình chữ H được tái hiện ở dải chứa các khe gió điều hòa. Màn hình cong toàn cảnh trên táp-lô kiêm luôn đồng thời vai trò của cụm đồng hồ đo kỹ thuật số và hệ thống thông tin giải trí, mỗi phần đều được 12,3 inch hiển thị. Các vật liệu thân thiện với môi trường được sử dụng xuyên suốt cho các bề mặt mềm, chẳng hạn như trần xe, thảm xe BCF, lưng ghế… Đặc biệt, ghế ngồi giả da được làm từ chất liệu hạn chế tối đa các nguy cơ gây hại cho sức khỏe con người và được chứng nhận loại 1 tại Châu Âu - an toàn cho trẻ sơ sinh đến 3 tuổi. Không gian trong xe rộng rãi và thoáng đãng. Hàng ghế thứ hai và thứ ba có thể gập lại hoàn toàn. Khoảng duỗi chân ở hàng ghế thứ hai tăng thêm 20-35 mm tùy theo loại động cơ được trang bị, vì bản hybrid cần thêm chỗ đặt pin nên sẽ có ít không gian hơn. Ở điều kiện lý tưởng nhất, hành khách ở hàng thứ hai có tới 1.075 mm để duỗi chân. Hàng ghế thứ ba có thể ngả thêm 10 độ so với thế hệ cũ và cũng được tăng khoảng duỗi chân thêm 15 mm để đạt mức 761 mm. Ở biến thể 6 chỗ, hàng ghế thứ hai là hai ghế ngồi độc lập chỉnh điện có tựa tay mang đến sự thuận tiện cho hành khách phía sau. Hàng ghế thứ hai có thể gập và trượt chỉnh điện cũng bổ sung khả năng điều chỉnh góc đệm để tạo ra chế độ thư giãn đầu tiên trên thế giới. Ngoài ra, SantaFe 2024 còn được cải tiến để mang lại trải nghiệm tốt hơn cho hàng ghế đầu. Tại thị trường Hàn Quốc, xe có ghế lái Ergo Motion Seat sử dụng các túi khí để mang lại sự thoải mái và hỗ trợ tối ưu khi lái xe. Ghế thư giãn ở hàng đầu tiên có chỗ để chân cho phép người ngồi thư giãn ở một vị trí thoải mái. Màn hình điều khiển điều hòa cảm ứng toàn phần 6,6 inch giúp việc điều chỉnh hệ thống sưởi và làm mát trở nên trực quan hơn. Hyundai thiết kế riêng cho xe 5 màu nội thất bao gồm Obsidian Black, Supersonic Gray, Pecan Brown, Forest Green và Black Ink. Các tính năng tiện lợi hữu ích khác như Khay khử trùng UV-C, hệ thống sạc không dây kép tốc độ cao, cổng sạc USB-C, chìa khóa kỹ thuật số Digital Key 2 để truy cập/khởi động phương tiện và điều khiển từ xe xa thông qua điện thoại thông minh của khách hàng. Digital Key 2 trên SantaFe 2024 sử dụng giao thức Near-field Communication (NFC), Bluetooth Low Energy (BLE) và Ultra-wideband (UWB) tạo ra trải nghiệm tinh tế hơn cho người dùng kết hợp với tính thực dụng của của một chiếc SUV gia đình. Những trang bị đáng chú ý tiếp theo của Hyundai Santa Fe 2024 gồm có gương chiếu hậu kỹ thuật số, đèn viền nội thất, cập nhật phần mềm qua WiFi, thu phí tự động không dừng... Thêm vào đó là những trang bị an toàn hiện đại như 10 túi khí, hệ thống cảnh báo còn hành khách trên ghế sau nâng cao, hỗ trợ lái trên cao tốc và hỗ trợ đỗ xe điều khiển từ xa thông minh. Tại Hàn Quốc và Bắc Mỹ, SantaFe 2024 mới sẽ có sẵn hai tùy chọn hệ thống truyền động. Động cơ xăng tăng áp 2,5 lít (Theta III 2.5T GDI – 8DCT) cung cấp công suất tối đa 281 mã lực. Động cơ xăng 1,6 lít Turbocharged Hybrid (Gamma III 1.6T GDI HEV – 6AT) cung cấp công suất tối đa 180 mã lực. Tại châu Âu, Santa Fe 2024 sẽ có sẵn hai tùy chọn hệ truyền động, bao gồm Động cơ hybrid 1.6L tăng áp (Gamma III 1.6T GDI HEV – 6AT) hoặc Plug-in Hybrid tăng áp 1.6L (Gamma III 1.6T GDI PHEV – 6AT) với công suất tối đa 160 mã lực. Tại các khu vực khác, Santa Fe hoàn toàn mới cũng sẽ được trang bị động cơ xăng 2,5 lít (Theta III 2.5 GDI – 8AT) sản sinh công suất tối đa 194 mã lực. Giá xe Hyundai SantaFe 2024 mới sẽ công bố đầu tiên tại quê nhà Hàn Quốc vào nửa cuối năm nay, sau đó mẫu xe này sẽ đến với các thị trường Bắc Mỹ/Châu Âu vào nửa đầu năm sau. Buổi ra mắt thị trường Bắc Mỹ sẽ được tổ chức tại Triển lãm ôtô Los Angeles 2023. Video: Mẫu xe Hyundai SantaFe 2024 chính thức ra toàn cầu.

Sau nhiều lần hé lộ thông tin theo cách nhỏ giọt, cuối cùng thì Hyundai cũng chính thức giới thiệu đầy đủ về chiếc SantaFe 2024 thuộc thế hệ thứ 5 hoàn toàn mới. Không chỉ lớn hơn thế hệ cũ ở mọi khía cạnh, Hyundai SantaFe 2024 mới còn tràn ngập các tính năng mới mẻ và công nghệ hiện đại, hữu ích cho người dùng. Có thể khẳng định, nếu như chữ "SantaFe" không được thể hiện trên thân xe thì ít ai nghĩ đây là sự nối tiếp của mẫu SUV nổi tiếng do Hyundai sản xuất. Bản thế hệ thứ 5 hoàn toàn mới này có thiết kế bóng bẩy và hiện đại, nhưng tuân thủ triệt để ngôn ngữ chủ đạo vuông vức với rất nhiều đường thẳng dứt khoát, khác biệt rất rõ so với những đường cong mềm mại và các đường cắt xẻ sắc sảo của SantaFe thế hệ 4 trước đây. Ở đầu xe là lưới tản nhiệt và cụm đèn pha tạo thành hình chữ H rất nổi bật. Nhìn từ bên hông sẽ thấy sự cơ bắp và nam tính do các đường thẳng phối hợp tạo nên, ngay đến như vòm bánh xe cũng được tạo hình đa giác nhằm nhấn mạnh sự cứng cáp. Bộ mâm 21 inch đa chấu khá cuốn hút. Phía sau xe là cửa cốp rộng và được vuốt thẳng vuông góc từ nóc xuống, hứa hẹn khả năng chứa hành lý xuất sắc. Đèn hậu cũng tạo hình chữ H giúp xe được nổi bật khi xuất hiện trên đường. Hyundai SantaFe thế hệ thứ 5 có chiều dài lên đến 4.830 mm, tăng thêm 46 mm so với thế hệ cũ. Chiều dài phần trục cơ sở cũng tăng lên mức 2.815 mm, dài hơn mẫu cũ 48 mm. Chiều cao đạt 1.720 mm, hơn thế hệ thứ 4 khoảng 10 mm. Chỉ có chiều rộng ở mức 1.900 mm là không đổi khi so sánh giữa hai thế hệ cũ và mới. Hyundai cho biết hãng sẽ cung cấp 10 lựa chọn màu ngoại thất cho SantaFe 2024 tại các thị trường toàn cầu, bao gồm Abyss Black Pearl, Creamy White Pearl, Creamy White Matte, Typhoon Silver Metallic, Magnetic Gray Metallic, Ocado Green Pearl, Terracotta Orange, Cyber Sage Pearl, Earthy Brass Metallic Matte và Pebble Blue Pearl. Tuy nhiên riêng tại Bắc Mỹ, SantaFe 2024 sẽ có tới 11 lựa chọn màu ngoại thất và cũng hơi khác biệt, bao gồm Phantom Black, Serenity White Pearl, Curated Silver Metallic, Ecotronic Gray Pearl, Ecotronic Gray Matte, Ultimate Red Metallic, Earthy Brass Metallic Matte, Atlantis Blue Pearl, Hampton Gray, Terracotta Orange và Rockwood Green Pearl. Di chuyển vào bên trong khoang cabin, các thành phần nội thất tiếp nối phong cách vuông vức và tuân thủ các đường thẳng tạo cảm giác rất gọn gàng, ngăn nắp và vô cùng thú vị. Họa tiết hình chữ H được tái hiện ở dải chứa các khe gió điều hòa. Màn hình cong toàn cảnh trên táp-lô kiêm luôn đồng thời vai trò của cụm đồng hồ đo kỹ thuật số và hệ thống thông tin giải trí, mỗi phần đều được 12,3 inch hiển thị. Các vật liệu thân thiện với môi trường được sử dụng xuyên suốt cho các bề mặt mềm, chẳng hạn như trần xe, thảm xe BCF, lưng ghế… Đặc biệt, ghế ngồi giả da được làm từ chất liệu hạn chế tối đa các nguy cơ gây hại cho sức khỏe con người và được chứng nhận loại 1 tại Châu Âu - an toàn cho trẻ sơ sinh đến 3 tuổi. Không gian trong xe rộng rãi và thoáng đãng. Hàng ghế thứ hai và thứ ba có thể gập lại hoàn toàn. Khoảng duỗi chân ở hàng ghế thứ hai tăng thêm 20-35 mm tùy theo loại động cơ được trang bị, vì bản hybrid cần thêm chỗ đặt pin nên sẽ có ít không gian hơn. Ở điều kiện lý tưởng nhất, hành khách ở hàng thứ hai có tới 1.075 mm để duỗi chân. Hàng ghế thứ ba có thể ngả thêm 10 độ so với thế hệ cũ và cũng được tăng khoảng duỗi chân thêm 15 mm để đạt mức 761 mm. Ở biến thể 6 chỗ, hàng ghế thứ hai là hai ghế ngồi độc lập chỉnh điện có tựa tay mang đến sự thuận tiện cho hành khách phía sau. Hàng ghế thứ hai có thể gập và trượt chỉnh điện cũng bổ sung khả năng điều chỉnh góc đệm để tạo ra chế độ thư giãn đầu tiên trên thế giới. Ngoài ra, SantaFe 2024 còn được cải tiến để mang lại trải nghiệm tốt hơn cho hàng ghế đầu. Tại thị trường Hàn Quốc, xe có ghế lái Ergo Motion Seat sử dụng các túi khí để mang lại sự thoải mái và hỗ trợ tối ưu khi lái xe. Ghế thư giãn ở hàng đầu tiên có chỗ để chân cho phép người ngồi thư giãn ở một vị trí thoải mái. Màn hình điều khiển điều hòa cảm ứng toàn phần 6,6 inch giúp việc điều chỉnh hệ thống sưởi và làm mát trở nên trực quan hơn. Hyundai thiết kế riêng cho xe 5 màu nội thất bao gồm Obsidian Black, Supersonic Gray, Pecan Brown, Forest Green và Black Ink. Các tính năng tiện lợi hữu ích khác như Khay khử trùng UV-C, hệ thống sạc không dây kép tốc độ cao, cổng sạc USB-C, chìa khóa kỹ thuật số Digital Key 2 để truy cập/khởi động phương tiện và điều khiển từ xe xa thông qua điện thoại thông minh của khách hàng. Digital Key 2 trên SantaFe 2024 sử dụng giao thức Near-field Communication (NFC), Bluetooth Low Energy (BLE) và Ultra-wideband (UWB) tạo ra trải nghiệm tinh tế hơn cho người dùng kết hợp với tính thực dụng của của một chiếc SUV gia đình. Những trang bị đáng chú ý tiếp theo của Hyundai Santa Fe 2024 gồm có gương chiếu hậu kỹ thuật số, đèn viền nội thất, cập nhật phần mềm qua WiFi, thu phí tự động không dừng... Thêm vào đó là những trang bị an toàn hiện đại như 10 túi khí, hệ thống cảnh báo còn hành khách trên ghế sau nâng cao, hỗ trợ lái trên cao tốc và hỗ trợ đỗ xe điều khiển từ xa thông minh. Tại Hàn Quốc và Bắc Mỹ, SantaFe 2024 mới sẽ có sẵn hai tùy chọn hệ thống truyền động. Động cơ xăng tăng áp 2,5 lít (Theta III 2.5T GDI – 8DCT) cung cấp công suất tối đa 281 mã lực. Động cơ xăng 1,6 lít Turbocharged Hybrid (Gamma III 1.6T GDI HEV – 6AT) cung cấp công suất tối đa 180 mã lực. Tại châu Âu, Santa Fe 2024 sẽ có sẵn hai tùy chọn hệ truyền động, bao gồm Động cơ hybrid 1.6L tăng áp (Gamma III 1.6T GDI HEV – 6AT) hoặc Plug-in Hybrid tăng áp 1.6L (Gamma III 1.6T GDI PHEV – 6AT) với công suất tối đa 160 mã lực. Tại các khu vực khác, Santa Fe hoàn toàn mới cũng sẽ được trang bị động cơ xăng 2,5 lít (Theta III 2.5 GDI – 8AT) sản sinh công suất tối đa 194 mã lực. Giá xe Hyundai SantaFe 2024 mới sẽ công bố đầu tiên tại quê nhà Hàn Quốc vào nửa cuối năm nay, sau đó mẫu xe này sẽ đến với các thị trường Bắc Mỹ/Châu Âu vào nửa đầu năm sau. Buổi ra mắt thị trường Bắc Mỹ sẽ được tổ chức tại Triển lãm ôtô Los Angeles 2023. Video: Mẫu xe Hyundai SantaFe 2024 chính thức ra toàn cầu.