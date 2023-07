Hyundai Palisade thế hệ mới lộ diện, to hơn nhưng "ăn" ít xăng hơn

Hyundai, đã bắt đầu cho chạy thử nghiệm nguyên mẫu Hyundai Palisade thế hệ mới. Ở lần thử nghiệm này, Hyundai Palisade xuất hiện mà không có lớp nguỵ trang, như vậy nhiều khả năng thế hệ mới của mẫu SUV này sẽ không có nhiều thay đổi về mặt thiết kế ngoại thất. Tuy nhiên, khi quan sát kỹ hình ảnh có thể thấy chiều dài cơ sở của xe đã được kéo dài thêm một chút. Thay đổi này phù hợp với chiến lược hiện tại của Hyundai là phóng to mọi mẫu SUV có thể. Tuy nhiên, bộ khung tổng thể của Hyundai Palisade 2025 mới gần như vẫn được giữ nguyên. Việc nguyên mẫu xe SUV Hyundai Palisade thế hệ mới xuất hiện mà không có lớp nguỵ trang được nhiều trang tin cho rằng, nhà sản xuất hiện đang thử nghiệm nền tảng ô tô mới và sửa chữa thân xe từ thế hệ hiện tại. Cùng với điều này, các nguồn tin trong ngành nói rằng Hyundai đang chuẩn bị cho một sự thay đổi lớn trên Hyundai Palisade. Tuy nhiên, vẫn chưa chắc chắn được rằng điều gì sẽ xảy ra với chiếc SUV chủ lực của hãng. Dự kiến, nguyên mẫu hoàn chỉnh của Hyundai Palisade 2025 sẽ xuất hiện vào tháng 10 năm nay. Về truyền động, Hyundai Palisade thế hệ mới vẫn được cung cấp các tuỳ chọn gồm: diesel 202 mã lực, xăng 3.5L 250 mã lực và 3.8L 295 mã lực. Thêm vào đó là một phiên bản hybrid, được The Korean Car Blog khẳng định là động cơ có dung tích 2.5L. Dự kiến Hyundai Palisade thế hệ mới có không gian lớn hơn, nội thất bọc da lộn, ghế bọc da Nappa sang trọng, ghế lái Ergo Motion, ghế bên phụ có công nghệ không trọng lực Relaxation Comfort, hệ thống tự động thiết lập tư thế ngồi tối ưu Smart Posture Care. Xe sẽ được trang bị cửa cốp chỉnh điện thông minh và vành la-zăng 20 inch kết hợp lốp Michelin. Khu vực nội thất có bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch, hàng ghế trước chỉnh điện, sạc điện thoại không dây,... Trang bị an toàn với hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, hệ thống hỗ trợ tránh va chạm vì điểm mù và hệ thống hỗ trợ tránh va chạm với phương tiện cắt ngang khi lùi. Trong khi đó, camera 360 độ và hệ thống quan sát làn đường được cung cấp dưới dạng trang bị tùy chọn. Theo một số nguồn tin, Hyundai Palisade 2024 mới sẽ ra mắt tại Việt Nam trong tương lai gần. Mẫu SUV này có giá bán có thể rơi vào khoảng 2 tỷ đồng, cạnh tranh với Volkswagen Teramont và Ford Explorer. Video: Mẫu xe SUV Hyundai Palisade thế hệ mới lộ diện.

