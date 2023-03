Hyundai Palisade 2023 sắp bán tại Việt Nam, dự kiến rẻ hơn Ford Explorer?

Vào hồi tháng 2/2023, một chiếc Hyundai Palisade 2023 mới đã bất ngờ bị bắt gặp tại trung tâm đăng kiểm khí thải ở Việt Nam. Đến nay, lại có thông tin về việc mẫu SUV cỡ lớn này chuẩn bị được bán tại Việt Nam. Theo tin đồn, Hyundai Palisade 2023 sẽ ra mắt Việt Nam trong năm nay. Hiện giá bán của xe vẫn chưa được hé lộ. Tuy nhiên, theo một số thông tin, mức giá xe Hyundai Palisade 2023 chính hãng sẽ khoảng 2 tỷ đồng. Trong thời gian qua, Hyundai Palisade 2023 đã liên tục trình làng ở các thị trường Đông Nam Á như Indonesia, Philippines và Malaysia. Ngoài ra, mẫu SUV cỡ lớn này cũng chuẩn bị ra mắt thị trường Thái Lan. Do đó, việc Hyundai Palisade 2023 bán ở Việt Nam cũng không có gì lạ. Trên thực tế, đây không phải là lần đầu tiên Hyundai Palisade được đồn sẽ bán ở Việt Nam. Vào năm 2019, mẫu xe này cũng từng được trưng bày chính hãng ở Việt Nam. Được định vị cao hơn Santa Fe, Hyundai Palisade 2023 sở hữu kích thước cũng lớn hơn, bao gồm chiều dài 4.995 mm, chiều rộng 1.975 mm, chiều cao 1.750 mm và chiều dài cơ sở 2.900 mm. So với Hyundai Santa Fe, mẫu xe này có chiều dài cơ sở lớn hơn 135 mm.Ở phiên bản mới, Hyundai Palisade sở hữu ngoại hình khá ấn tượng, đặc biệt là ở khu vực đầu xe. Tại đây, xe được trang bị lưới tản nhiệt Cascading Grille cỡ lớn với mắt lưới hình học, tương tự Tucson và Creta. Bên cạnh đó là hệ thống đèn trước cũng bắt mắt không kém với dải đèn LED định vị ban ngày của xe kéo dài từ nắp ca-pô xuống cản trước, nằm song song với cụm đèn pha đặt dọc. Trên cản trước xuất hiện hốc gió trung tâm rộng, bao quanh bằng viền màu tối dày dặn, tạo cảm giác cứng cáp cho xe. Vòng về phía sau, chúng ta sẽ bắt gặp cụm đèn hậu nằm dọc, cản sau tích hợp tấm ốp gầm màu bạc khá lớn và 2 đầu ống xả giả vuông vức. Thêm vào đó là dải đèn phản quang và đèn sương mù nằm ngang, kéo dài gần hết cản sau. Ở chính giữa cửa cốp là logo của hãng Hyundai và tem chữ nổi "Palisade" nổi bật. Vành la-zăng của xe có đường kính 20 inch với thiết kế 5 chấu kép lạ mắt và phay xước 2 màu thể thao. Bộ vành này đi với lốp có kích thước 245/50. Bên trong Hyundai Palisade 2023 là không gian nội thất 3 hàng ghế được bọc da tạo cảm giác khá cao cấp. Trang bị nội thất của xe cũng đầy đủ với bảng đồng hồ kỹ thuật số nối liền với màn hình cảm ứng trung tâm, cùng có kích thước 12,3 inch, đèn LED, cửa sổ trời 2 mảnh chỉnh điện, ghế lái nhớ vị trí, hàng ghế thứ hai sưởi ấm/làm mát, sạc không dây chuẩn Qi, rèm che nắng cho hàng ghế sau cũng như hệ thống âm thanh Infinity 12 loa. Bên cạnh đó là những trang bị an toàn hiện đại như 9 túi khí, cảnh báo áp suất lốp, hỗ trợ đèn pha, hỗ trợ tránh va chạm phía trước, cảnh báo khi người lái mất tập trung, cảnh báo khi phương tiện phía trước khởi hành, hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng Hỗ trợ giữ làn đường, hỗ trợ bám làn đường, cảnh báo điểm mù, hỗ trợ tránh va chạm với phương tiện cắt ngang khi lùi, camera 360 độ và cảnh báo khoảng cách đỗ xe khi tiến/lùi. Nằm bên dưới nắp ca-pô của mẫu SUV cỡ lớn này là 2 loại động cơ. Đầu tiên là động cơ xăng V6, dung tích 3.8L, sản sinh công suất tối đa 291 mã lực và mô-men xoắn cực đại 355 Nm. Động cơ kết hợp với hộp số tự động 8 cấp, hệ dẫn động 1 cầu hoặc 2 cầu. Thứ hai là động cơ diesel 4 xi-lanh, dung tích 2.2L với công suất tối đa 202 mã lực và mô-men xoắn cực đại 441 Nm. Động cơ này chỉ tiêu thụ lượng nhiên liệu trung bình 12,4 km/lít (khoảng 8,06 lít/100 km) ở phiên bản dẫn động 1 cầu. Nếu bán ở Việt Nam, Hyundai Palisade 2023 sẽ là đối thủ của Volkswagen Teramont và Ford Explorer. Video: Giới thiệu mẫu xe SUV cỡ lớn Hyundai Palisade 2023.

