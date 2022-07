Hyundai Palisade 2023 bất ngờ xuất hiện tại Đông Nam Á

Hyundai Palisade 2023 mới phiên bản nâng cấp giữa vòng đời vừa trình làng tại triển lãm Ô tô New York 2022 diễn ra vào tháng 4 năm nay. Chỉ 3 tháng sau, mẫu SUV cỡ lớn này đã xuất hiện tại Đông Nam Á, cụ thể là Indonesia. Đoạn video quay lại cảnh một chiếc xe đầu kéo chở theo vài chiếc Hyundai Palisade 2023 được trùm bạt kín và chạy trên đường phố Indonesia đã cho thấy điều đó.



Đoạn video này khiến nhiều người cảm thấy bất ngờ vì không nghĩ rằng mẫu xe SUV Hyundai Palisade 2023 sẽ được đưa về Indonesia sớm như vậy. Rất có thể hãng Hyundai mang Palisade mới đến Indonesia để chuẩn bị cho triển lãm GIIAS 2022 diễn ra vào tháng sau. Nếu đúng như vậy, trong triển lãm này, hãng xe Hàn Quốc sẽ có 2 ngôi sao là Palisade và Stargazer mới.



Hiện nay, Palisade chính là một trong những mẫu xe bán chạy nhất của thương hiệu Hyundai ở thị trường Indonesia. Thậm chí, Palisade còn có doanh số cao hơn cả người anh em Hyundai Santa Fe dù đắt hơn với giá 907 triệu Rupiah (khoảng 1,41 tỷ đồng). Vì vậy, việc hãng Hyundai sớm giới thiệu mẫu SUV cỡ lớn này ở Indonesia cũng là điều hợp lý.



Chiếc Hyundai Palisade 2023 xuất hiện trên đường phố Indonesia có logo "2.2D". Do đó, xe sẽ dùng động cơ diesel 4 xi-lanh, dung tích 2.2L với công suất tối đa 202 mã lực và mô-men xoắn cực đại 441 Nm. Động cơ này chỉ tiêu thụ lượng nhiên liệu trung bình 12,4 km/lít (khoảng 8,06 lít/100 km) ở phiên bản dẫn động 1 cầu.



Đây là động cơ được bê nguyên từ Hyundai Palisade cũ sang. Nguyên nhân là do ở phiên bản nâng cấp, mẫu SUV cỡ lớn này chỉ được thay đổi về kích thước, thiết kế ngoại thất và trang bị nội thất. Theo đó, Hyundai Palisade 2023 dài hơn 15 mm so với phiên bản cũ, đạt mức 4.995 mm. Trong khi đó, các thông số còn lại giữ nguyên, bao gồm chiều rộng 1.976 mm, chiều cao 1.750 mm và chiều dài cơ sở 2.900 mm.

Sở dĩ Hyundai Palisade 2023 tăng chiều dài vì ảnh hưởng của thiết kế mới. Cụ thể, xe có thêm lưới tản nhiệt và cản trước mới, hệ thống đèn 2 tầng cải tiến trên đầu xe cũng như hốc gió trung tâm rộng hơn. Tiếp đến là bộ vành hợp kim 20 inch, gương chiếu hậu chống chói, cản sau, đèn phản quang và tấm ốp màu bạc mới.



Bên trong xe, Hyundai Palisade 2023 cũng được áp dụng hàng loạt thay đổi như vô lăng 4 chấu và bảng đồng hồ mới, gương chiếu hậu kỹ thuật số, hiển thị hình ảnh do camera phía sau thu được, màn hình thông tin giải trí dạng cảm ứng tăng kích thước lên 12,3 inch hay cửa gió điều hòa thanh mảnh hơn.



Đặc biệt xe còn có ghế lái Ergo, tương tự xe sang Genesis, giúp giảm mệt mỏi khi đi đường dài. Trong khi đó, hàng ghế giữa được bổ sung tính năng làm mát, bệ tì tay trung tâm và tựa đầu ghế nâng cấp.







Tiếp đến là hàng ghế thứ 3 đã có thêm tính năng sưởi. Cuối cùng là những trang bị an toàn như hệ thống tránh va chạm phía trước nâng cấp, hỗ trợ lái xe trên cao tốc, đỗ xe hoặc đưa xe ra khỏi chỗ đỗ từ xa và 9 túi khí



Video: Giới thiệu Hyundai Palisade 2023 nâng cấp.





