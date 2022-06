Hyundai tăng giá Palisade 2023, bản XRT hơn 976 triệu đồng

Hyundai Bắc Mỹ vừa công bố giá bán cho mẫu SUV 7 chỗ Hyundai Palisade 2023 mới. Theo đó, xe có 5 phiên bản. Palisade SE là phiên bản rẻ nhất với giá bán 34.950 USD (813 triệu đồng), tăng 1.350 USD so với mẫu xe cũ. Phiên bản cao cấp Hyundai Palisade Calligraphy 2023 có giá 50.800 USD (1,18 tỷ đồng). Ngoài các bản thường, xe có thêm phiên bản XRT giá bán 42.000 USD (khoảng hơn 976 triệu đồng). Hyundai Palisade XRT 2023 bản thường có đầy đủ các tính năng, trang bị như phiên bản SEL nhưng có thêm vành 20 inch màu tối, tấm chắn gầm xe, cản va chắc chắn hơn, thanh giá nóc để chằng buộc hàng hoá, cửa sổ trời chỉnh điện và ghế ngồi giả da H-Tex màu đen. Lựa chọn XRT với hệ dẫn động bốn bánh HTRAC, giá bán tăng thêm 1.900, lên mức 42.150 USD. Mẫu xe có thêm hệ thống hỗ trợ vận hành như hỗ trợ phanh xuống dốc, chế độ lái xe trên đường tuyết, chế độ kéo thêm rơ-mooc và hệ thống lock AWD. Ngoài ra, xe có thêm biểu tượng XRT hầm hố nhằm phân biệt với các bản thường. Động cơ xăng V6 dung tích 3.8 lít (291 mã lực, 355 Nm) và hộp số tự động 8 cấp là trang bị tiêu chuẩn. So với mẫu xe trước, Palisade 2023 thay đổi rất nhiều các chi tiết ngoại thất, đặc biệt là đầu xe. Lưới tản nhiệt được Hyundai làm góc cạnh hơn và chiếm gần hết diện tích đầu xe. Các chi tiết trong lưới tản nhiệt tạo hình nổi khối tôn vẻ hầm hố. Bên trong, Hyundai trang bị thêm một số tiện nghi cũng như điều chỉnh một vài chi tiết nhỏ. Bảng taplo vẫn như thế hệ cũ nhưng tay lái 3 chấu đã được thay thế bằng loại 4 chấu mới. Kiểu vô lăng này đã thấy trên một số xe Genesis và mẫu 9 chỗ đời mới Staria. Màn hình giải trí được tăng kích thước 10.25 inch lên 12 inch. Kích thước lớn hơn nên người lái có tầm quan sát thoải mái hơn màn hình cũ. Cụm cần số dạng phím không thay đổi, gương chiếu hậu kỹ thuật số có sẵn và điểm phát Wi-Fi tiêu chuẩn. Một điểm mới là sạc điện thoại không dây đã được nâng công suất từ 5 lên 15 Watt, cổng usb-A đã được thay bằng cổng type C. Ghế lái công thái học có các khoang không khí có thể mở rộng để cải thiện sự thoải mái và giảm mệt mỏi trong quá trình lái xe dài ngày.Hyundai Palisade 2023 thế hệ mới vẫn có cấu hình 7 chỗ nhưng hàng ghế thứ ba nay đã có thêm tính năng sưởi ghế, hàng ghế thứ hai có thêm tuỳ chọn làm mát, tựa tay và tựa đầu điều chỉnh được. Video: Giới thiệu Hyundai Palisade 2023 thế hệ mới.

