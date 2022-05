Hyundai Palisade 2023 tăng giá mạnh, từ 703 triệu đồng tại Hàn Quốc

Tại triển lãm Ô tô New York 2022 diễn ra vào tháng 4 năm nay, hãng Hyundai đã chính thức giới thiệu phiên bản nâng cấp của dòng SUV cỡ lớn Palisade. Sau 1 tháng, Hyundai Palisade 2023 mới đã chính thức được bán ra tại thị trường nội địa Hàn Quốc. Ở phiên bản 2023, Hyundai Palisade được chia thành 4 bản trang bị, bao gồm Exclusive, Prestige, Calligraphy và VIP. Mỗi bản đều được trang bị cả động cơ xăng lẫn diesel. Giá xe Hyundai Palisade 2023 tại thị trường Hàn Quốc dao động từ 38,67 - 57,88 triệu Won (khoảng 703 triệu đến 1,05 tỷ đồng). So với phiên bản cũ, Hyundai Palisade đã tăng giá mạnh và không còn là SUV cỡ lớn giá "mềm" nữa Bỏ ra số tiền trên, khách hàng Hàn Quốc sẽ nhận về mẫu SUV thay đổi cả về kích thước, thiết kế lẫn trang bị. Theo đó, Hyundai Palisade 2023 sở hữu chiều dài 2.915 mm, tăng 15 mm so với trước vì ảnh hưởng của thiết kế mới. Được áp dụng ngôn ngữ thiết kế mới của hãng Hyundai, Palisade 2023 sở hữu một số chi tiết ngoại thất giống những người anh em cùng thương hiệu như Tucson và Santa Cruz, đặc biệt là phần đầu xe. Mẫu xe SUV Hyundai Palisade 2023 mới sở hữu lưới tản nhiệt với thiết kế vuông vắn và rộng hơn trước. Bên trong lưới tản nhiệt là những mắt lưới dạng hình học mạ crôm sáng bóng. Ngoài ra, lưới tản nhiệt này còn nối liền với đèn báo rẽ, được thiết kế ẩn ở hai bên. Tương tự phiên bản cũ, Hyundai Palisade 2023 tiếp tục được trang bị hệ thống đèn 2 tầng trên đầu xe. Trong đó, dải đèn LED định vị ban ngày nằm phía trên và kéo dài xuống đèn pha bên dưới. Dải đèn này có thiết kế thẳng đứng hơn, tạo hình chữ "L" và nằm sát hai góc đầu xe thay vì bao quanh đèn pha như trước. Trong năm 2021, Palisade là một trong những mẫu xe bán chạy nhất của thương hiệu Hyundai tại thị trường Hàn Quốc với doanh số 52.338 xe. Thậm chí, mẫu SUV cỡ lớn này còn bán chạy hơn cả người anh em cỡ nhỏ hơn và giá rẻ hơn là Hyundai SantaFe. Giá bán tăng lên ở phiên bản mới có thể sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến doanh số của Hyundai Palisade ở thị trường nội địa. Video: Hyundai Palisade 2023 sở hữu nhiều nâng cấp đáng giá.

