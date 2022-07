Hyundai N Vision 74 - chiếc concept điện ấn tượng đến từ xứ "củ sâm"

Trong sự kiện Hyundai N Day 2022 vừa qua, thương hiệu Hàn Quốc đã vén màn 2 mẫu xe concept hoàn toàn mới. Một trong số đó có Hyundai N Vision 74 2023 mới - mẫu xe concept lấy cảm hứng thiết kế từ Pony Coupe 1974. Do nhà thiết kế huyền thoại Giorgetto Giugiaro chắp bút, Hyundai Pony Coupe 1974 chưa từng được lên dây chuyền sản xuất thương mại. Tương tự Hyundai Pony Coupe 1974, N Vision 74 cũng mang trên mình thiết hình cái nêm như xe DeLorean trong quá khứ. Tuy nhiên, so với Pony Coupe 1974, mẫu Hyundai N Vision 74 concept mới của hãng xe Hàn sở hữu thiết kế hầm hố hơn nhờ chiều cao khá thấp, chỉ 1.331 mm. Ngoài ra, Hyundai N Vision 74 còn sở hữu một số chi tiết thiết kế lấy cảm hứng từ xe đua thể thao như bộ chẻ khí cỡ lớn trên đầu xe, khe gió sau chắn bùn trước và trước chắn bùn sau, cánh gió đuôi nổi bật hay bộ khuếch tán gió sau. Tiếp đến là cụm đèn pha và đèn hậu dạng điểm ảnh đặc trưng của xe điện Hyundai hiện nay, đèn phanh phía sau theo phong cách xe đua Công thức 1 cùng bộ vành cỡ lớn với thiết kế khí động lực học. Khác với Pony Coupe 1974, Hyundai N Vision 74 không được trang bị tấm kính phía sau. Thay vào đó, mẫu xe này đi kèm những nan nằm ngang thay vào vị trí của kính sau. Trái ngược với chiều cao, những thông số kích thước còn lại của Hyundai N Vision 74 khá lớn, bao gồm chiều dài 4.952 mm, chiều rộng 1.995 mm và chiều dài cơ sở 2.905 mm. Hyundai N Vision 74 không chỉ phô diễn thiết kế mà còn cho thấy những công nghệ khoa học viễn tưởng của tương lai. Điều này được thể hiện qua qua hệ thống pin nhiên liệu hydro của xe. Cụ thể, mẫu xe concept này được trang bị 2 bình chứa 4,2 kg nhiên liệu hydro bên dưới cửa sổ sau, kết hợp với pin 85 kW nằm ở phía trước. Năng lượng do cụm pin này tạo ra sẽ được dùng để sạc pin lithium-ion 62,4 kWh nằm bên dưới sàn xe. Khi hết nhiên liệu hydro, người dùng chỉ cần mất 5 phút để đổ đầy. Nếu không, người dùng có thể cắm sạc để nạp điện năng cho pin. Hệ thống pin nhiên liệu hydro của Hyundai N Vision 74 cũng hỗ trợ sạc nhanh 800V, tương tự Ioniq 5. Chưa dừng ở đó, Hyundai N Vision 74 còn được trang bị 2 mô-tơ điện có công suất tối đa lên đến 670 mã lực và mô-men xoắn cực đại 900 Nm, truyền sức mạnh tới cầu sau. Nhờ đó, mẫu xe concept của Hyundai có thể tăng tốc từ 0-100 km/h trong thời gian chỉ 4 giây và đạt vận tốc tối đa hơn 250 km/h. Khi đổ đầy bình nhiên liệu hydro và sạc đầy pin, xe có thể chạy được 600 km. Tuy N Vision 74 rất ấn tượng nhưng Hyundai không có ý định đưa mẫu xe concept này lên dây chuyền sản xuất thương mại trong tương lai. Thay vào đó, hãng Hyundai khẳng định N Vision 74 sẽ "tiếp tục được các kỹ sư thử nghiệm và kiểm tra để xe thương mại mang thương hiệu N trong tương lai có thể dùng những công nghệ tiên tiến này". Video: Giới thiệu Hyundai N Vision 74 hoàn toàn mới.

