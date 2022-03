Cận cảnh Hyundai Creta 2022 tại Việt Nam cao nhất chỉ 730 triệu

Hôm nay (15/3), Hyundai Motor Châu Á – Thái Bình Dương đã chính thức giới thiệu Hyundai Creta 2022 mới. Xe sẽ được bán ra tại Thái Lan và Việt Nam và ra mắt thông qua hình thức trực tuyến. Tại nước ta, mẫu xe này sẽ được bán ra với 3 phiên bản: Tiêu chuẩn, Đặc biệt và Cao cấp. Nằm ở phân khúc SUV đô thị cỡ B, Hyundai Creta hoàn toàn mới sẽ thay thế cho Hyundai Kona hiện có. Thực tế, Creta đã từng phân phối ở Việt Nam nhưng đến năm 2018, mẫu xe này đã bị Hyundai Kona thế chỗ. Trải qua 4 năm trên mảnh đất hình chữ S, Hyundai Kona không hề có bản nâng cấp nào nên đến thời điểm hiện tại, TC Motor lựa chọn Hyundai Creta 2022 làm “người truyền lửa” cũng là điều dễ hiểu.Được mệnh danh là “tiểu Tucson” nhờ những đường nét thiết kế lấy cảm hứng từ người anh C-SUV, Hyundai Creta 2022 cũng sở hữu mặt ca-lăng ấn tượng với lưới tản nhiệt không viền nối tích hợp dải đèn LED định vị ban ngày theo ngôn ngữ thiết kế hình học “Parametric Hidden Lights”. Ở ngoại thất, xe được trang bị hệ thống đèn full LED, mâm hợp kim 17 inch cùng gương chiếu hậu chỉnh điện tích hợp chức năng sấy... Bước vào bên trong, nội thất của Hyundai Creta 2022 có thiết kế khá khỏe khoắn với vô lăng tạo hình lạ mắt, không khỏi liên tưởng đến vô lăng của những mẫu xe đua F1. Tương tự như xe ở thị trường quốc tế, Hyundai Creta 2022 tại Việt Nam cũng được trang bị ghế bọc da, màn hình giải trí trung tâm đều có kích thước 10,25 inch tích hợp kết nối Apple CarPlay/Android Auto, camera lùi và đi kèm 8 loa Bose cao cấp. Một số tiện nghi đáng chú ý khác gồm có đề nổ nút bấm, ghế lái chỉnh điện 8 hướng, điều hòa tự động tích hợp công nghệ lọc khử ion, cửa gió cho hàng ghế sau, sưởi và làm mát hàng ghế trước, phanh tay điện tử tích hợp giữ phanh tự động. Về khả năng vận hành, Hyundai Creta 2022 được trang bị động cơ xăng Smartstream 1.5L mới cho công suất tối đa 115 mã lực tại tua máy 6.300 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại đạt 144 Nm tại 4.500 vòng/phút. Xe dẫn động cầu trước thông qua hộp số iVT (hộp số vô cấp biến thiên thông minh) do Hyundai phát triển. Trang bị an toàn tiếp tục là điểm nhấn của tân binh này chính nhờ sự xuất hiện của gói công nghệ SmartSense. Hệ thống an toàn này gồm nhiều tính năng hấp dẫn như phòng tránh va chạm trước FCA, phòng tránh va chạm điểm mù BCA, hỗ trợ giữ làn đường LFA, hỗ trợ phòng tránh va chạm phía sau RCCA. Ngoài ra, xe còn có 6 túi khí, điều khiển hành trình thông minh, giới hạn tốc độ MSLA và cảm biến áp suất lốp TPMS. Giá xe Hyundai Creta 2022 tại Việt Nam cho phiên bản Tiêu chuẩn, Đặc biệt và Cao cấp được công bố khởi điểm từ 620 triệu và cao nhất lên tới 730 triệu đồng. Với giá bán này, Hyundai Creta 2022 còn rẻ hơn Kona (636 – 750 triệu đồng) và thấp hơn Kia Seltos (639 – 749 triệu đồng), đây sẽ là lợi thế lớn giúp mẫu xe này nhanh chóng tiếp cận được đông đảo người dùng Việt. Tuy nhiên, trước mắt Hyundai Creta 2022 sẽ được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia nên sẽ không được giảm 50% lệ phí trước bạ như các đối thủ được lắp ráp. Video: Hyundai Creta 2022 - Đối thủ xứng tầm của KIA Seltos.

