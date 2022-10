Hyundai Lafesta N Line 2023 trình làng, có gì đấu Honda Civic?

liên doanh Beijing Hyundai vừa chính thức trình làng mẫu xe Lafesta N Line mới ở thị trường Trung Quốc. Đây chính là phiên bản mang phong cách thể thao của dòng sedan hạng C Hyundai Lafesta 2023 mới chỉ dành riêng cho Trung Quốc. Ở thị trường tỷ dân này, Hyundai Lafesta vốn được định vị cao hơn Elantra và thấp hơn Sonata. Đúng như những hình ảnh do liên doanh Beijing Hyundai tung ra cách đây không lâu, Lafesta N Line sở hữu thiết kế ấn tượng hơn so với bản thường. Điểm nhấn đập vào mắt đầu tiên của mẫu sedan hạng C này chính là lưới tản nhiệt hình lục giác cỡ lớn với thiết kế không viền. Bên trong lưới tản nhiệt là các mắt lưới đa điểm hình lục giác được sơn màu đen bóng. Đặc biệt, lưới tản nhiệt của Hyundai Lafesta N Line 2023 mới còn được tích hợp 8 bóng đèn hình lục giác, được chia đều sang hai bên. Trên lưới tản nhiệt có thêm logo "N Line" như dấu hiệu nhận biết cho phiên bản mang phong cách thể thao của dòng sedan hạng C này. Nằm hai bên lưới tản nhiệt là cụm đèn pha LED thanh mảnh và sắc sảo. Trong khi đó, trên cản trước xuất hiện hốc gió trung tâm hình thang và 4 khe gió giả ở hai bên. Ngoài ra, xe còn có khe gió giả trên đầu xe, nằm sát với nắp ca-pô. Tất cả những chi tiết thiết kế này mang đến vẻ trẻ trung và hiện đại hơn cho Hyundai Lafesta N Line 2023. Tương tự đầu xe, khu vực bên sườn cũng có thêm những chi tiết dành riêng cho Hyundai Lafesta N Line 2023 như bộ vành hợp kim 5 chấu kép sơn 2 màu thể thao và cùm phanh màu đỏ nổi bật. Bộ vành này có đường kính 18 inch, đi với lốp 225/40R18. Thêm vào đó là nẹp màu bạc dưới bậc cửa, dập dòng chữ "Lafesta" nhằm tăng vẻ cao cấp cho mẫu sedan hạng C này... ... và logo "N Line" sau chắn bùn trước. Đằng sau, Hyundai Lafesta N Line 2023 tiếp tục được thiết kế theo phong cách thể thao với cánh gió đuôi màu đen cỡ lớn trên nắp cốp. Bên dưới là cản sau sau mới với bộ khuếch tán gió giả và 4 đầu ống xả giả hình vuông. Ở hai góc cản sau có thêm cặp đèn hình tam giác. Trong khi đó, đèn hậu của Hyundai Lafesta N Line 2023 được thiết kế nằm vắt ngang đuôi xe như bản thường. Không thua kém gì ngoại thất, nội thất của Hyundai Lafesta N Line 2023 cũng gây ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên với vô lăng 4 chấu vát đáy, tích hợp phím chức năng, logo "N" và lẫy chuyển số. Bên cạnh đó là những điểm nhấn màu đỏ như chỉ khâu trên ghế và cụm điều khiển trung tâm, vách ngăn giữa các phím cơ chỉnh điều hòa hay lẫy gạt chọn chế độ lái. Ghế trước và ghế sau của xe đều được bọc bằng 2 chất liệu da, có thiết kế thể thao. Trong khi đó, cửa gió điều hòa hình đa giác và các phím cơ mang đến thiết kế đa tầng cho mặt táp-lô. Khu vực dưới của mặt táp-lô còn được ốp bằng chất liệu màu đen bóng. Chưa hết, Hyundai Lafesta N Line 2023 còn có bảng đồng hồ kỹ thuật số và màn hình cảm ứng trung tâm cùng có kích thước 10,25 inch, nối liền với nhau thành một khối nằm độc lập trên mặt táp-lô. Bên dưới là sạc điện thoại thông minh không dây, các nút bấm chuyển số, phanh tay điện tử, tính năng tự động giữ phanh tạm thời và bộ bàn đạp bằng kim loại. Tuy được định vị cao hơn Elantra nhưng Hyundai Lafesta 2023 trên thực tế lại có kích thước nhỏ hơn. Cụ thể, xe sở hữu chiều dài 4.690 mm, chiều rộng 1.790 mm, chiều cao 1.425 mm và chiều dài cơ sở 2.700 mm. So với Hyundai Elantra thế hệ mới ở thị trường Trung Quốc, xe ngắn hơn 10 mm trong khi chiều dài cơ sở ngắn hơn 20 mm. Nguồn cung cấp sức mạnh cho Hyundai Lafesta N Line 2023 tại thị trường Trung Quốc là động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.5L, sản sinh công suất tối đa 200 mã lực. So với Hyundai Elantra N Line 2023 tại Việt Nam, xe yếu hơn 4 mã lực. Hiện giá xe Hyundai Lafesta N Line 2023 vẫn chưa được công bố. Chỉ biết rằng, khi mua mẫu xe này, khách hàng Trung Quốc có thể chọn những màu sơn ấn tượng hơn như Gulf Oil... hoặc xanh phối đen theo phong cách xe đua Mỹ cổ điển. Video; Hyundai LaFesta sắp nâng cấp lớn sau 4 năm.

