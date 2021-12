"Soi" Hyundai Lafesta 2022 - sedan cỡ C cạnh tranh Honda Civic

Hyundai Lafesta sedan cỡ C đã lần đầu tiên trình làng tại thị trường Trung Quốc vào hồi tháng 4/2018. Sau gần 4 năm, mẫu xe này chuẩn bị có thêm phiên bản nâng cấp giữa vòng đời. Những hình ảnh rò rỉ của Hyundai Lafesta 2022 đã chứng tỏ điều đó. Đây là những hình ảnh được đăng trên trang web của Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc. Qua những hình ảnh này, có thể thấy Hyundai Lafesta 2022 mới được cải tiến đáng kể trong thiết kế ngoại thất nhằm cạnh tranh với Honda Civic. Ở phiên bản mới, Hyundai Lafesta được áp dụng phong cách thiết kế trẻ trung và thể thao hơn. Rõ ràng, hãng Hyundai muốn nhắm đến đối tượng khách hàng trẻ tuổi khi thiết kế mẫu sedan cỡ C này. Trên đầu xe, Hyundai Lafesta 2022 được bổ sung lưới tản nhiệt hình lục giác cỡ lớn hơn trước và sơn màu đen. Tuy nhiên, chỉ có khu vực xung quanh logo của hãng Hyundai và bên dưới khung lắp biển số là mở trong khi những phần còn lại của lưới tản nhiệt được đóng kín. Lưới tản nhiệt này vẫn nối liền với cụm đèn pha như trước. Trong khi đó, ở hai bên góc cản trước xuất hiện khe gió mới. Tiếp đến là hốc gió trung tâm với kích thước lớn hơn và cánh lướt gió mới màu bạc tối. Ngay cả nắp ca-pô của xe cũng được thay đổi thiết kế so với phiên bản cũ. Tương tự đầu xe, sườn xe cũng được làm mới với bộ vành hợp kim 18 inch, sơn phối 2 màu theo phong cách thể thao. Ngoài ra, hãng Hyundai còn bổ sung cánh lướt gió bên sườn cho mẫu sedan cỡ C này. Đằng sau, Hyundai Lafesta 2022 đi kèm cánh gió đuôi cỡ lớn, được sơn màu đen, mang đến vẻ thể thao cho xe. Bên dưới cánh gió là cụm đèn hậu nối liền với nhau giống phiên bản cũ nhưng đi kèm nẹp màu đen thay vì mạ crôm như trước. Chưa hết, Hyundai Lafesta 2022 còn được trang bị cản sau mới với hốc đèn hình tam giác ở hai góc. Trong khi đó, đèn phản quang của xe được chuyển xuống vị trí thấp hơn. Bên dưới nữa là 4 ống xả hình vuông mới thay vì 2 ống xả hình bầu dục như phiên bản cũ. Hiện chưa có hình ảnh và thông tin về trang bị nội thất của Hyundai Lafesta 2022. Trong khi đó, kích thước của xe không thay đổi, vẫn bao gồm chiều dài 4.690 mm, chiều rộng 1.790 mm, chiều cao 1.425 mm và chiều dài cơ sở 2.700 mm. Như vậy, mẫu sedan cỡ C này có chiều dài cơ sở ngang ngửa người anh em Hyundai Elantra. Ngoài thiết kế ngoại thất thay đổi, Hyundai Lafesta 2022 còn được trang bị động cơ mới. Theo đó, "trái tim" của xe là khối động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.5L với công suất tối đa 200 mã lực. Ở phiên bản cũ, mẫu xe này dùng động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.6L. Đáng tiếc là thời điểm ra mắt và giá xe Hyundai Lafesta 2022 vẫn chưa được công bố. Chỉ biết rằng, mẫu sedan cỡ C này vẫn dành riêng cho thị trường Trung Quốc. Video: Xem chi tiết mẫu xe sedan Hyundai Elantra thế hệ mới.

