Hyundai Lafesta 2023 thêm bản N Line, cạnh tranh Honda Civic

Hyundai Lafesta là mẫu sedan hạng C đã lần đầu tiên trình làng tại thị trường Trung Quốc vào năm 2018 đồng thời được định vị giữa Elantra và Sonata. Sau 4 năm, mẫu xe này chuẩn bị được bổ sung phiên bản nâng cấp giữa vòng đời. Trước thời điểm ra mắt, Hyundai Lafesta 2023 mới đã lộ diện qua những hình ảnh rò rỉ. Do liên doanh Beijing Hyundai phát triển, Lafesta mới được bổ sung thiết kế nâng cấp nhẹ. Cụ thể, mẫu sedan hạng C này được trang bị thiết kế lưới tản nhiệt mới với kích thước lớn hơn, mở rộng sang hai bên. Tiếp đến là cản trước mới và có thiết kế thay đổi theo phiên bản. Ở phiên bản N Line mới, mẫu xe sedan Hyundai Lafesta 2023 được trang bị hốc gió trung tâm tích hợp cánh lướt gió nổi bật bên dưới. Khe gió nằm ở hai bên góc cản trước của phiên bản N Line cũng có kích thước lớn hơn. Ngoài ra, lưới tản nhiệt của Hyundai Lafesta N Line 2023 còn được bao quanh bằng viền màu đen thay vì mạ crôm như bản thường và đi kèm logo "N Line" nằm trên góc bên phải. Bên sườn, Hyundai Lafesta 2023 nhìn chung không thay đổi thiết kế. Tuy nhiên, phiên bản N Line sẽ được trang bị bộ vành hợp kim 5 chấu kép thể thao, cùm phanh màu đỏ, logo sau chắn bùn trước và cánh lướt gió bên dưới bậc cửa. Tương tự đầu xe, thiết kế phía sau của Hyundai Lafesta 2023 cũng được cải tiến. Tại đây, chúng ta sẽ bắt gặp đèn hậu nối liền với nhau như trước nhưng được bao quanh bằng nẹp màu đen thay vì mạ crôm như phiên bản cũ. Ở phiên bản thường, Hyundai Lafesta 2023 có thêm cản sau mới với đèn hình tam giác ở hai góc và bộ khuếch tán gió bao quanh 2 đầu ống xả giả. Trong khi đó, phiên bản N Line được trang bị 2 đèn hình tam giác riêng, bộ khuếch tán gió thể thao hơn và 4 đầu ống xả giả hình vuông.Ngoài thiết kế, Hyundai Lafesta 2023 còn thay đổi nhẹ ở kích thước. Theo đó, xe sở hữu chiều dài 4.690 mm, chiều rộng 1,790 mm, chiều cao 1.425 mm và chiều dài cơ sở 2.700 mm. Bên trong Hyundai Lafesta 2023 là không gian nội thất có nhiều chi tiết mới như vô lăng, bảng đồng hồ kỹ thuật và màn hình cảm ứng trung tâm. Trong đó, bảng đồng hồ và màn hình cảm ứng trung tâm nối liền với nhau, tạo thành một khối nằm độc lập trên mặt táp-lô thay vì tách riêng như cũ. Bên dưới màn hình trung tâm có thêm một dãy phím màu bạc mới. Thêm vào đó là những nút bấm bằng kim loại mới phía dưới màn hình của hệ thống điều hòa. Đặc biệt, Hyundai Lafesta 2023 còn được bổ sung động cơ mới. Đây là động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.5L với công suất tối đa 200 mã lực. Lafesta 2023 có thể đạt vận tốc tối đa 220 km/h. Ở phiên bản cũ, mẫu xe này dùng động cơ xăng 1.6L. Hiện chưa rõ thời điểm ra mắt và mức giá xe Hyundai Lafesta 2023 tại thị trường Trung Quốc. Khi có mặt trên thị trường, xe sẽ tiếp tục cạnh tranh với những đối thủ như Honda Civic, Honda Integra, Kia K3, Toyota Corolla và Mazda3. Video: Chi tiết Hyundai Elantra (Lafesta EV) mới.

