Hyundai Grand i10 "ngũ quý 5" rao bán 1,2 tỷ đắt ngang Toyota Camry

Được biết, chủ nhân chiếc xe Hyundai Grand i10 biển ngũ quý 5 này đang trú tại Định Công Tráng, Ba Đình, TP. Thanh Hoá. Ngay sau khi sở hữu tấm biển hiếm, chiếc i10 đã lập tức được rao bán. Dù không được coi là đẹp như ngũ quý 6, ngũ quý 8 hay ngũ quý 9, nhưng biển ngũ quý 5 của Hyundai Grand i10 vẫn là ao ước của nhiều người. Theo quan niệm phương đông thì số 5 còn là số “Vua”, là số trung tâm trong hệ số đếm. Nó là số đại diện cho những người quyền quý, của sự thăng tiến và sinh sôi, tượng trưng cho danh dự, uy quyền, quyền lực… theo nhận định của giới sành số. Theo những gì người bán chia sẻ, giá xe Hyundai Grand i10 biển ngũ quý 5 này được rao bán với giá 1,2 tỷ đồng và hiện đã tìm thấy chủ nhân mới. Được biết, chiếc hatchback đề cập trong bài thuộc phiên bản 1.2 AT có giá niêm yết trên thị trường là 435 triệu đồng, tổng chi phí ra biển tại Thanh Hóa rơi vào khoảng 480 triệu đồng. Như vậy, người bán đã thu được số tiền lãi gần gấp 3 lần so với những gì mình đã bỏ ra. Với số tiền 1,2 tỷ đồng trong tay, chủ xe cũ của chiếc i10 hoàn toàn có thể hướng tới những mẫu sedan hạng D như Toyota Camry, Kia K5, Mazda6 hoặc những mẫu SUV 7 chỗ như Toyota Fortuner, Ford Everest hay Hyundai Santa Fe. Thậm chí, người này có thể “chơi lớn” khi mua được một chiếc Mercedes-Benz C-Class đời 2019-2020 đã qua sử dụng. Hyundai Grand i10 đang là mẫu xe hạng A bán chạy thứ 2 tại thị trường Việt Nam. Xe sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt 3.805 x 1.680 x 1.520 (mm), trục cơ sở đạt 2.450mm. Động cơ của Grand i10 AT là loại 4 xy-lanh, dung tích 1.2L cho công suất 87 mã lực và mô-men xoắn cực đại 120Nm, kết hợp cùng hộp số tự động 5 cấp. Video: Đánh giá Hyundai i10 thế hệ mới 2021 tại Việt Nam.

