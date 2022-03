Hyundai Grand i10 2021 giảm 50 triệu tại Việt Nam, "xả hàng tồn"

Mới đây, một vài đại lý đang chào bán xe Hyundai Grand i10 2021 giảm giá hấp dẫn. Được biết đây đều là xe thuộc bản cũ, sản xuất năm 2021. Trong đó, bản 1.2MT giảm sâu nhất với mức "khấu trừ" lên tới 50 triệu đồng. Bản 1.2MT giảm 32 triệu đồng và bản1.2MT bản tiêu chuẩn giảm tới 30 triệu đồng.

Được biết, đây đều là những bản kén khách tại thị trường Việt. Số lượng tồn kho không được tiết lộ nhưng hầu hết các đại lý đang tích cực giảm giá sâu để tìm lại khoảng trống cho mặt bằng kho.

Hiện những chiếc Hyundai Grand i10 đời 2021 đang được các đại lý chào bán với giá giảm sâu kỷ lục nhằm kích cầu và thoát cảnh tồn kho.

Trong đó, phiên bản bán chạy nhất là Hyundai Grand i10 1.2AT 2021 có giá niêm yết 440 triệu đồng đang được áp dụng mức giảm 25 triệu đồng. Những chiếc xe sản xuất năm 2022 đang được chào bán với ưu đãi khiêm tốn, tặng 2 triệu đồng tiền mặt cho khách mua xe trong tháng 3.

Lý giải nguyên nhân khiến giá xe Hyundai Grand i10 2021 giảm sâu, nhiều người cho rằng nguyên nhân chủ yếu vẫn nằm ở giá xe. So với các đối thủ cùng phân khúc, Hyundai Grand i10 chốt giá khá cao, dẫn đến mất lợi thế cạnh tranh.

Hyundai Grand i10 2021 tại Việt Nam có 6 phiên bản cùng mức giá trao tay từ 360 triệu đồng - 455 triệu đồng.

Hyundai Grand i10 2021 tại Việt Nam có 6 phiên bản cùng mức giá trao tay từ 360 triệu đồng - 455 triệu đồng. Với số tiền 455 triệu đồng mua Hyundai Grand i10 bản sedan 1.2 AT, khách hàng còn có nhiều lựa chọn hấp dẫn hơn khi xem xét các mẫu xe thuộc "chiếu trên" như KIA Soluto (giá từ 369 triệu đồng), Hyundai Accent (giá từ 426 triệu đồng), Mitsubishi Attrage (giá từ 375 triệu đồng).

Từng được giới chuyên môn đánh giá cao khi sở hữu nhiều trang bị tiện ích đáng giá so với mặt bằng chung nhưng mẫu xe hạng A của Hyundai vẫn bộc lộ một vài nhược điểm khiến người tiêu dùng chưa thực sự hài lòng. Cụ thể, Hyundai Grand i10 2021 sử dụng đèn pha halogen và gương cầu projector. Nhiều chi tiết được làm từ vật liệu nhựa rẻ tiền, không trang bị điều hòa tự động và bản sedan cao cấp thiếu vắng hoàn toàn Cruise Control.

Trong năm 2021, doanh số Hyundai Grand i10 đạt 11.732 xe.

Kết quả kinh doanh tháng 2/2022 cho thấy, doanh số của Hyundai Grand i10 đạt 987 xe, tăng 77 xe so với tháng 1/2022. Đúng dịp VinFast Fadil trượt chân, Hyundai Grand i10 khôi phục lại vị thế kẻ dẫn đầu nhưng kết quả này chưa tương xứng với những gì mà Hyundai kỳ vọng. Cộng dồn từ đầu năm đến nay, doanh số xe hơi Hyundai Grand i10 đạt 1.897 xe, giảm 9 xe so so với cùng kỳ năm ngoái.

Nhìn lại kết quả kinh doanh năm 2021, doanh số Hyundai Grand i10 đạt 11.732 xe, chỉ bằng 50% lượng xe Vinfast Fadil bán ra trong năm đó.