Hyundai Elantra hybrid từ 565 triệu đồng, có tiết kiệm nhiên liệu?

Giống như nhiều mẫu xe cỡ nhỏ khác, mẫu sedan Elantra mới nhất của Hyundai đang cố gắng để mang tới những trải nghiệm sử dụng sang trọng, cao cấp hơn Hyundai Elantra hybrid 2021 mới chỉ là một chiếc xe chỉ đơn thuần phục vụ cho nhu cầu di chuyển hàng ngày. Cả thiết kế ngoại thất cùng khoang nội thất tràn ngập tính năng công nghệ cao đều rất thành công khi tạo được cảm giác cao cấp. Tuy nhiên, Hyundai Elantra thế hệ mới không quên rằng nó vẫn là một chiếc xe tiết kiệm nhiên liệu và phiên bản mới hiện có sẵn với hệ truyền động hybrid có mức tiêu thụ 4,35L/100km đường hỗn hợp, theo ước tính của EPA. Đây là một trong những mẫu xe hybrid mới được Hyundai giới thiệu trong thời gian gần đây. Hệ truyền động hybrid của Hyundai Elantra 2021 khá giống với thiết lập xăng - điện được tìm thấy trên Ioniq. Cụ thể, nó bao gồm một động cơ xăng 4 xy-lanh chu kỳ Atkinson mạnh 104 mã lực kết hợp cùng một mô-tơ điện cho ra tổng công suất 139 mã lực, thấp hơn đôi chút so với phiên bản động cơ 4 xy-lanh 2.0L. Trong quá trình thử nghiệm thực tế, phiên bản hybrid này có thể tăng tốc từ 0 - 100 km/h trong 8,4 giây, nhanh hơn đáng kể so với con số 10,7 giây của Toyota Corolla hybrid. Điểm khác biệt nhất giữa Hyundai Elantra hybrid cùng các đối thủ như Honda Insight và Corolla là trang bị hộp số tự động ly hợp kép 6 cấp, giúp chiếc xe có thể tăng tốc như một chiếc xe sử dụng động cơ đốt trong thông thường. Trong khi nhiều mẫu xe hybrid hiện nay đều sử dụng hộp số tự động vô cấp khiến động cơ thường xuyên kêu to khi tăng tốc đột ngột thì sự thay đổi của Hyundai Elantra hybrid với hộp số tự động ly hợp kép giúp hạn chế đáng kể những cảm giác khó chịu về tiếng ồn khi vận hành. Về mức tiêu thụ nhiên liệu, trong khi phiên bản Limited của Hyundai Elantra 2021 được đánh giá 4.8L/100km đường đô thị, 4.52L/100km cao tốc và 4.7L/100km đường hỗn hợp thì kết quả thử nghiệm thực tế lại chưa thực sự đáng mong đợi. Cụ thể, Elantra tiêu tốn đến 5.88L cho 100km đường hỗn hợp - một con số kém xa so với ước tính của EPA. Trong khi đó, Toyota Corolla hybrid cùng tham gia bài kiểm tra này cho ra kết quả ấn tượng hơn nhiều với 4.2L/100km đường hỗn hợp. Yên tĩnh và tinh tế là những gì mà Hyundai Elantra hybrid mang lại. Với độ bám đường 0.85g đo được trên skidpad cùng khoảng cách đạp phanh xấp xỉ 52m từ vận tốc 70mph (khoảng 113 km/h), Elantra thể hiện một phong thái tự tin mặc dù chưa thật sự mang tới sự đột phá. Vô lăng không quá nhẹ cũng không quá nặng và chất lượng lái ổn định là điểm cộng lớn trên Elantra hybrid. Hyundai cho biết, phiên bản hybrid của Elantra không hề phải hy sinh bất kỳ không gian nội thất cũng như khoang chứa hành lý nào so với các biến thể sử dụng động cơ đốt trong thông thường.

- Khoang lái cung cấp vị trí ngồi thoải mái, tầm nhìn thoáng và rộng tạo cảm giác tự tin hơn khi ngồi sau vô lăng. Cả cụm công cụ kỹ thuật số cùng màn hình thông tin giải trí 10.3 inch tùy chọn đều có đồ họa sắc nét, giao diện hiện đại và các nút bấm vật lý cho cảm giác cao cấp.Giá xe Hyundai Elantra hybrid 2021 là thứ duy nhất khiến khách hàng phải đắn đo khi lựa chọn. Tại thị trường Mỹ, phiên bản Blue có mức giá khởi điểm từ 24.555 USD (tương đương 565 triệu đồng) nhưng thiếu sót nhiều tính năng trang bị thú vị có sẵn trên bản Limited được nhắc đến trong bài - khởi điểm từ 29.260 USD (khoảng 673 triệu đồng). Để so sánh, phiên bản động cơ đốt trong Elantra Limited đầu bảng có mức giá khởi điểm 26.455 USD (khoảng 609 triệu đồng), trong khi Elantra N Line với động cơ tăng áp mạnh 201 mã lực chỉ tiêu tốn 25.105 USD (tương đương khoảng 578 triệu đồng). Video: Chi tiết Hyundai Elantra Hybrid 2021 thế hệ mới.

Giống như nhiều mẫu xe cỡ nhỏ khác, mẫu sedan Elantra mới nhất của Hyundai đang cố gắng để mang tới những trải nghiệm sử dụng sang trọng, cao cấp hơn Hyundai Elantra hybrid 2021 mới chỉ là một chiếc xe chỉ đơn thuần phục vụ cho nhu cầu di chuyển hàng ngày. Cả thiết kế ngoại thất cùng khoang nội thất tràn ngập tính năng công nghệ cao đều rất thành công khi tạo được cảm giác cao cấp. Tuy nhiên, Hyundai Elantra thế hệ mới không quên rằng nó vẫn là một chiếc xe tiết kiệm nhiên liệu và phiên bản mới hiện có sẵn với hệ truyền động hybrid có mức tiêu thụ 4,35L/100km đường hỗn hợp, theo ước tính của EPA. Đây là một trong những mẫu xe hybrid mới được Hyundai giới thiệu trong thời gian gần đây. Hệ truyền động hybrid của Hyundai Elantra 2021 khá giống với thiết lập xăng - điện được tìm thấy trên Ioniq. Cụ thể, nó bao gồm một động cơ xăng 4 xy-lanh chu kỳ Atkinson mạnh 104 mã lực kết hợp cùng một mô-tơ điện cho ra tổng công suất 139 mã lực, thấp hơn đôi chút so với phiên bản động cơ 4 xy-lanh 2.0L. Trong quá trình thử nghiệm thực tế, phiên bản hybrid này có thể tăng tốc từ 0 - 100 km/h trong 8,4 giây, nhanh hơn đáng kể so với con số 10,7 giây của Toyota Corolla hybrid. Điểm khác biệt nhất giữa Hyundai Elantra hybrid cùng các đối thủ như Honda Insight và Corolla là trang bị hộp số tự động ly hợp kép 6 cấp, giúp chiếc xe có thể tăng tốc như một chiếc xe sử dụng động cơ đốt trong thông thường. Trong khi nhiều mẫu xe hybrid hiện nay đều sử dụng hộp số tự động vô cấp khiến động cơ thường xuyên kêu to khi tăng tốc đột ngột thì sự thay đổi của Hyundai Elantra hybrid với hộp số tự động ly hợp kép giúp hạn chế đáng kể những cảm giác khó chịu về tiếng ồn khi vận hành. Về mức tiêu thụ nhiên liệu, trong khi phiên bản Limited của Hyundai Elantra 2021 được đánh giá 4.8L/100km đường đô thị, 4.52L/100km cao tốc và 4.7L/100km đường hỗn hợp thì kết quả thử nghiệm thực tế lại chưa thực sự đáng mong đợi. Cụ thể, Elantra tiêu tốn đến 5.88L cho 100km đường hỗn hợp - một con số kém xa so với ước tính của EPA. Trong khi đó, Toyota Corolla hybrid cùng tham gia bài kiểm tra này cho ra kết quả ấn tượng hơn nhiều với 4.2L/100km đường hỗn hợp. Yên tĩnh và tinh tế là những gì mà Hyundai Elantra hybrid mang lại. Với độ bám đường 0.85g đo được trên skidpad cùng khoảng cách đạp phanh xấp xỉ 52m từ vận tốc 70mph (khoảng 113 km/h), Elantra thể hiện một phong thái tự tin mặc dù chưa thật sự mang tới sự đột phá. Vô lăng không quá nhẹ cũng không quá nặng và chất lượng lái ổn định là điểm cộng lớn trên Elantra hybrid. Hyundai cho biết, phiên bản hybrid của Elantra không hề phải hy sinh bất kỳ không gian nội thất cũng như khoang chứa hành lý nào so với các biến thể sử dụng động cơ đốt trong thông thường.

- Khoang lái cung cấp vị trí ngồi thoải mái, tầm nhìn thoáng và rộng tạo cảm giác tự tin hơn khi ngồi sau vô lăng. Cả cụm công cụ kỹ thuật số cùng màn hình thông tin giải trí 10.3 inch tùy chọn đều có đồ họa sắc nét, giao diện hiện đại và các nút bấm vật lý cho cảm giác cao cấp. Giá xe Hyundai Elantra hybrid 2021 là thứ duy nhất khiến khách hàng phải đắn đo khi lựa chọn. Tại thị trường Mỹ, phiên bản Blue có mức giá khởi điểm từ 24.555 USD (tương đương 565 triệu đồng) nhưng thiếu sót nhiều tính năng trang bị thú vị có sẵn trên bản Limited được nhắc đến trong bài - khởi điểm từ 29.260 USD (khoảng 673 triệu đồng). Để so sánh, phiên bản động cơ đốt trong Elantra Limited đầu bảng có mức giá khởi điểm 26.455 USD (khoảng 609 triệu đồng), trong khi Elantra N Line với động cơ tăng áp mạnh 201 mã lực chỉ tiêu tốn 25.105 USD (tương đương khoảng 578 triệu đồng). Video: Chi tiết Hyundai Elantra Hybrid 2021 thế hệ mới.