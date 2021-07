Hyundai Elantra N 2022 - chiếc sedan sẽ khiến Honda Civic “đau đầu“

Dòng sedan cỡ C Hyundai Elantra hiện đã có phiên bản N Line thể thao hơn. Tuy nhiên, hãng Hyundai vẫn chưa thấy đủ và tiếp tục tung ra phiên bản N hiệu suất cao của dòng xe này. Hyundai Elantra N 2022 mới vốn được gọi bằng cái tên khác là i30 N Sedan ở một số thị trường trên thế giới như Úc. Do đó, không có gì bất ngờ khi mẫu sedan hiệu suất cao này chia sẻ một số bộ phận với Hyundai Elantra i30 N mang kiểu dáng hatchback hiện đang bán trên thị trường châu Âu "Trái tim" của của mẫu xe sedan Hyundai Elantra N 2022 là khối động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 2.0L với công suất tối đa 276 mã lực và mô-men xoắn cực đại 392 Nm. Sức mạnh được truyền tới cầu trước thông qua hộp số tự động ly hợp kép 8 cấp hoặc hộp số sàn 6 cấp. Khi người điều khiển chọn chế độ N Grin Shift, động cơ có thể tạm thời tạo ra công suất tối đa 285 mã lực, giúp xe tăng tốc từ 0-100 km/h trong thời gian 5,3 giây. Ngoài ra, Hyundai Elantra N 2022 còn có khóa vi sai chống trượt điện tử mang tên N Corner Carving Different và hệ thống treo tùy chỉnh điện tử. Tương ứng với sức mạnh động cơ là đĩa phanh có đường kính lớn hơn, đạt mức 360 mm. Đặc biệt, hãng Hyundai trang bị hệ thống N Sound Equalizer giúp truyền âm thanh như xe đua TRC vào bên trong nội thất. Người lái có thể điều chỉnh âm thanh động cơ của xe thông qua hệ thống này. Không chỉ mạnh mẽ hơn, Hyundai Elantra N 2022 còn có thiết kế khác biệt so với bản thường. Theo đó, Hyundai Elantra N 2022 sở hữu thiết kế ngoại thất góc cạnh và hầm hố hơn so với bản thường. Điều này được thể hiện qua cản trước, hốc gió cỡ lớn hơn và bộ chẻ khí mới trên đầu xe của Hyundai Elantra N 2022. Tiếp đến là thanh ba-bô-lê riêng bên sườn, bộ khuếch tán gió sau, cánh gió đuôi cố định và đèn hậu lấy cảm hứng từ xe đua Công thức 1. Đó là chưa kể đến bộ vành chỉ có ở Hyundai Elantra N 2022 với đường kính 19 inch, nằm trong lốp Michelin Pilot 4S 245/35ZR 19. Bên trong xe, Hyundai Elantra N 2022 được nâng cấp hệ thống thông tin giải trí để hiển thị những thông tin quan trọng như nhiệt độ dầu, nhiệt độ nước làm mát, mô-men xoắn và áp suất tăng áp. Ngoài ra, xe còn được trang bị đồng hồ đo thời gian hoàn thành vòng đua và ghế mới. Nếu muốn, khách hàng có thể chi thêm tiền để trang bị ghế như xe đua, thấp hơn 10 mm so với ghế tiêu chuẩn, cho Hyundai Elantra N 2022. Hiện giá xe Hyundai Elantra N 2022 vẫn chưa được công bố. Dự kiến, xe sẽ chính thức có mặt trên thị trường vào cuối năm nay. Video: Giới thiệu mẫu xe sedan Hyundai Elantra N 2022 thế hệ mới.

