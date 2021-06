Cận cảnh Hyundai Elantra 2021 sắp về Việt Nam, Mazda 3 "dè chừng"

Sau nhiều lần nâng cấp, cuối cùng Hyundai Elantra thế hệ thứ 7 cũng được ra mắt khách hàng. Giữ đúng truyền thống của thương hiệu ôtô Hàn Quốc, Hyundai Elantra 2021 sở hữu sự "lột xác" toàn diện từ trong ra ngoài với xu hướng coupe hóa như nhiều mẫu xe đối thủ hiện nay. Hyundai Elantra 2021 mới được mở bán đầu tiên ở thị trường quê nhà Hàn Quốc, nhưng đến nay mẫu sedan hạng C này vẫn chưa cập bến Việt Nam. Tại Đông Nam Á, Hyundai Elantra All New đã được phân phối chính hãng tại Malaysia và hiện nay xe đã bắt đầu xuất hiện nhiều trên đường phố của quốc gia này. Hyundai Elantra 2021 là chiếc xe dùng chung nền tảng khung gầm với Kia K3 (Cerato ở Việt Nam) và ở đời mới, kích thước lớn hơn về chiều dài, rộng và trục cơ sở tăng. Cụ thể, xe có chiều Dài x Rộng x Cao lần lượt 4.676 x 1826 x 1.414 (mm), chiều dài cơ sở đạt 2.720 mm. Ở ngoại hình, Elantra 2021 thay đổi hoàn toàn so với mô hình với những đường gân nổi chạy dọc thân xe. Phần đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt to bản nối liền cụm đèn phía trước tạo thành dải thống nhất, nắp ca-pô của xe kéo dài và cũng xuất hiện đường dập nổi giống Sonata trước đây. Hệ thống đèn pha/cos của xe là bóng LED Projector kết hợp dải đèn LED định vị ban ngày mới. Xe sở hữu bộ la-zăng hợp kim có thiết kế cầu kỳ kích thước 17 inch khác biệt so với mẫu xe đang bán ở Việt Nam. Dáng vẻ coupe hiện rõ khi quan sát từ đuôi xe Hyundai Elantra 2021 với phần kính chắn gió kéo dài xuống nắp ca-pô. Trung tâm là dải đèn LED nối liền cụm đèn hậu với đồ hòa bắt mắt là chi tiết cải tiến so với "người tiền nhiệm". Cản sau của Hyundai Elantra mới có thiết kế khí động học, ống xả giả 2 bên giúp chiếc sedan này cân đối hơn. Di chuyển vào bên trong khoang lái, Hyundai Elantra 2021 mang "hơi thở" mới với thiết kế hiện đại mà nhiều mẫu xe đắt tiền hơn cũng chưa kịp trang bị. Trung tâm bảng táp-lô là màn hình giải trí kích thước lớn nối liền cụm đồng hồ sau vô-lăng tạo vẻ thống nhất trên xe. Đáng tiếc những nút bấm vẫn xuất hiện này dày đặc ở đây khiến phần màn hình này trở nên kém sang. Nhìn sang bên trái, vô-lăng 4 chấu là điểm nhấn ở khoang nội thất trên Hyundai Elantra 2021 có ảnh hưởng từ Tucson và tích hợp đầy đủ phím bấm. Ở phiên bản Premium, Hyundai Elantra 2021 sẽ được trang bị màn hình kỹ thuật số 12,3 inch, trong khi đó đây là bản cấp thấp nên cụm đồng hồ dạng Analog kết hợp màn hình 4 inch đặt lệch bên phải. Với phiên bản tiêu chuẩn, Hyundai Elantra 2021 có ghế ngồi bọc nỉ chỉnh cơ, trong khi đó bản cao cấp được trang bị ghế da có lỗ thông hơi cùng tính năng chỉnh điện ghế trước. Điểm cộng trên mẫu xe hạng C này đến từ không gian hàng ghế sau đã được cải thiện nhờ chiều dài cơ sở tăng 20mm mang đến sự thoải mái cho hành khách. Ngoài những công nghệ an toàn tiêu chuẩn, Hyundai còn cung cấp gói SmartSense cao cấp với loạt tính năng bao gồm: Cảnh báo điểm mù. Hệ thống phòng tránh va chạm phía trước. Hệ thống kiểm soát hành trình thông minh. Hỗ trợ lái xe trên đường cao tốc. Cảnh báo rời khỏi xe an toàn và tránh va chạm khi chạy lùi. Cảnh báo lệch làn đường và hỗ trợ giữ làn và Camera 360 độ... Hyundai Elantra 2021 thế hệ mới sở hữu 2 tùy chọn động cơ bao gồm: Động cơ 2.0L - I4 cho công suất tối đa 147 mã lực đi kèm dẫn động cầu trước và hộp số CVT. Động cơ Hybrid mới dựa trên động cơ 1.6L - I4 và động cơ điện để tạo ra tổng cộng 139 mã lực đi kèm hộp số tự động ly hợp kép 6 cấp và dẫn động cầu trước. Tại thị trường Malaysia, giá xe Hyundai Elantra 2021 được phân phối với 2 bản là Executive và Premium cùng mức bán ra lần lượt 139.888 RM (khoảng 780 triệu đồng) và 158,888 RM (khoảng 886 triệu đồng). Dự kiến xe sẽ về Việt Nam khoảng cuối năm nay. Video: Giới thiệu chi tiết Hyundai Elantra 2021 mới.

