Hyundai Elantra 2021 trình làng, to hơn đối thủ Honda Civic

Hyundai Elantra thế hệ mới sẽ khởi đầu cho thế hệ thứ 7 của dòng xe kể từ năm 1990 đến nay, và được áp dụng ngôn ngữ thiết kế mới nhất của hãng. Hyundai cho biết Elantra mới trở lại với kiểu thân xe Sport sedan đậm chất thể thao hơn, với đặc trưng thiết kế Parametric Dynamics. Hyundai Elantra hoàn toàn mới có thiết kế ngoại hình không giống bất kỳ mẫu xe Hyundai thương mại nào trước đây. Ngôn ngữ thiết kế mới kiểu bề mặt thân xe đa giác đã được Hyundai trình diễn trên mẫu xe ý tưởng Hyundai Vision T – một chiếc crossover hạng C – đã được ra mắt tại Los Angeles Auto Show cuối tháng 11/2019. Đặc biệt, kích thước của Hyundai Elantra 2021 mới to ra đáng kể khi cả chiều dài và chiều rộng của xe đều được nới dài, tiệm cận xe hạng D. Cụ thể, chiều dài x rộng x cao lần lượt là 4.676 x 1826 x 1414 mm, chiều dài cơ sở của xe cũng dài hơn với 2.720 mm. Kích thước mới giúp Elantra “to” hơn các mẫu xe cùng phân khúc như Honda Civic, Toyota Corolla hay Mazda3. Elantra thế hệ hiện hành vốn sở hữu nhiều đường góc cạnh, nhưng thế hệ mới còn nhiều đường cắt xẻ hơn thế. Lưới tản nhiệt 3D (khá giống Sonata) và dọc thân xe nổi gờ. Ở phía trước, có thể thấy cặp đèn pha sắc lẹm tích hợp đèn chiếu sáng ban ngày. Hông xe khoẻ khoắn, thể thao nhờ đường gân cắt qua hai cánh cửa, vuốt xéo về phía đuôi. Elantra 2021 dùng bộ vành kết hợp hai màu bạc và đen, cùng với cụm đèn hậu sắc bén. Một chi tiết khá thú vị là nắp cốp sau tích hợp cánh gió cỡ lớn được thiết kế khá khéo léo, tinh tế, tạo nét khỏe khoắn cho đuôi xe. Hyundai dường như thể hiện nhiều tham vọng ở mẫu sedan cỡ C. Cabin cũng được làm mới hoàn toàn. Trang bị vô-lăng 4 chấu thiết kế dày dặn, chắc chắn giống trên Sonata thế hệ mới, một màn hình thông tin giải trí cỡ lớn đứng trên táp-lô, sát với cụm đồng hồ. Điểm nhấn trên táp-lô là sợi chỉ đỏ chạy ngang. Đối lập với đó là cụm điều khiển trung tâm màu trắng, nơi có hộp số và một tay nắm để tạo sự tách biệt giữa bên lái và bên phụ. Về khả năng vận hành, Hyundai Elantra 2021 tại Mỹ được trang bị động cơ 1.6L GDI kết hợp với động cơ điện cho công suất cực đại 138 mã lực, kết hợp với hộp số tự động 6 cấp ly hợp kép. Một tùy chọn khác là động cơ xăng truyền thống, dung tích 2.0L cho công suất 146 mã lực. Dự kiến, hãng xe Hàn Quốc sẽ còn giới thiệu thêm phiên bản Elantra Sport với động cơ mạnh mẽ hơn phiên bản hiện tại. Thế hệ mới cũng sẽ trang bị công nghệ an toàn và hỗ trợ người lái giống Elantra hiện hành, như cảnh báo chệch làn, điều khiển hành trình thích ứng, phát hiện điểm mù và một số tính năng khác. Giá xe Hyundai Elantra 2021 mới hiện vẫn chưa được công bố. Video: Chi tiết Hyundai Elantra 2021 thế hệ mới.

