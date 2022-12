Hyundai Creta đạt 5 sao trong bài kiểm tra an toàn của ASEAN NCAP

Mới đây, ASEAN NCAP đã công bố kết quả thử nghiệm va chạm của 2 mẫu xe thuộc thương hiệu Hyundai. Trong khi Hyundai Creta xuất sắc đạt an toàn 5 sao (mức cao nhất theo thang đánh giá của ASEAN NCAP) thì mẫu MPV mới ra mắt thị trường Việt Nam là Stargazer chỉ đạt kết quả 4 sao.

Dựa trên dữ liệu của ASEAN NCAP, Hyundai Creta thế hệ mới có khả năng bảo vệ tốt trong va chạm trực diện và đạt yêu cầu đối với va chạm bên. Bài đánh giá về Bảo vệ người lớn đạt 34,72/40 điểm.

Đối với bài đánh giá Bảo vệ trẻ em, Creta tỏ ra an toàn trong các bài kiểm tra va đập, bên cạnh đó xe dễ dàng lắp đặt ghế trẻ em với điểm neo ISOFIX. Đối với hạng mục này, xe đạt điểm số 15,56/20.

Hyundai Creta 2023 mới cũng được đánh giá cao ở hạng mục trang thiết bị an toàn với 14,08 /20 điểm nhờ các tính năng an toàn được trang bị trên xe hoạt động tốt. Các trang bị tiêu chuẩn trên xe gồm có 2 túi khí, hệ thống kiểm soát ổn định điện tử (ESC), hệ thống chống bó cứng phanh (ABS), nhắc nhở thắt dây an toàn (SBR) cho người ngồi phía trước và công nghệ bảo vệ người đi bộ trên tất cả các phiên bản.

Ngoài ra, chiếc SUV Hàn Quốc còn có tính năng phát hiện điểm mù và cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, hỗ trợ tránh va chạm với xe máy.