BYD Tang EV từ 1,15 tỷ đồng - đối thủ VinFast VF8 tại Đông Nam Á

Tại triển lãm Motor Expo 2022 diễn ra tại Thái Lan vừa qua, thương hiệu BYD đã mang hàng loạt mẫu ôtô điện đến trưng bày. Một trong số đó có mẫu SUV cỡ trung BYD Tang EV 2023 mới, xe được định vị trong phân khúc SUV hạng D với kích thước bao gồm chiều dài 4.870 mm, chiều rộng 1.950 mm, chiều cao 1.725 mm và chiều dài cơ sở 2.820 mm. Như vậy, mẫu xe này có kích thước tương đương với Tesla Model Y mới ra mắt Thái Lan và VinFast VF8 đang bán tại Việt Nam. Cái tên "Tang" của mẫu xe này vốn bắt nguồn từ triều đại nhà Đường ở Trung Quốc. Do đó, ở nẹp màu bạc trên đầu xe có chữ "Đường" viết bằng tiếng Trung Quốc. Tương tự nhiều mẫu xe BYD khác, Tang EV cũng sở hữu thiết kế đầu xe theo phong cách Dragon Face. BYD Tang EV 2023 chạy điện được trang bị đèn pha LED thanh mảnh, bao quanh bằng dải đèn LED định vị ban ngày. Bên dưới là hốc gió trung tâm hình thang cỡ lớn, khe gió hình chữ "C" ở hai góc cản trước và ốp gầm màu bạc. Vòng về phía sau, chúng ta sẽ bắt gặp cụm đèn hậu LED nằm vắt ngang đuôi xe giống nhiều mẫu xe BYD khác. Ngoài ra, mẫu BYD Tang EV 2023 điện này còn có cánh gió mui tích hợp đèn phanh trên cao và 2 đèn phản quang nằm ngang trên cản sau. Bên trong BYD Tang EV là không gian nội thất 3 hàng ghế khá rộng rãi và được phối 2 màu. Trong đó, hàng ghế giữa chỉ có 2 ghế thương gia nhằm tạo sự sang trọng và thoải mái. Tại khoang lái, mẫu ôtô Trung Quốc này được trang bị vô lăng vát đáy thể thao, bảng đồng hồ kỹ thuật số và màn hình cảm ứng trung tâm có kích thước 15,6 inch, không thua kém xe Tesla. Người lái có thể dùng màn hình này để chỉnh phần lớn các tính năng trên xe. Vì vậy, BYD Tang EV không có nhiều nút bấm cơ học như thường thấy. Phía dưới màn hình cảm ứng trung tâm là cửa gió điều hòa được đặt khá thấp, ngay gần với sạc điện thoại thông minh không dây và cần số. Ngoài ra, BYD Tang EV còn có cửa sổ trời toàn cảnh Panorama, tạo sự thoáng đãng cho nội thất.Nguồn cung cấp sức mạnh cho BYD Tang EV là 2 mô-tơ điện nằm trên cầu trước/cầu sau với công suất tối đa lần lượt 180 kW (241 mã lực) và 200 kW (268 mã lực). Mẫu xe này sở hữu công suất tổng cộng 517 mã lực và có hệ dẫn động 4 bánh. Với cụm pin LFP 108,8 kWh, xe có thể chạy được 730 km sau khi sạc đầy pin theo chu trình thử nghiệm CLTC tại Trung Quốc. Quãng đường di chuyển thực tế của xe có thể thấp hơn con số này. Hiện hãng BYD chưa bán Tang EV ở thị trường Thái Lan. Do đó, giá xe BYD Tang EV 2023 tại đây chưa được công bố. Ở thị trường Trung Quốc, xe có giá khởi điểm khoảng 340.000 Nhân dân tệ (tương đương 1,15 tỷ đồng). Tang EV là một trong số 7 mẫu ôtô mà thương hiệu BYD của Trung Quốc sẽ bán tại thị trường Thái Lan. Ngoài BYD Tang EV, còn có Han EV, Qin DMi, Song Plus DMi, Dolphin, Atto 3 và Seal. Trong số đó, mới chỉ có BYD Atto 3 là hiện đã chính thức được bán tại thị trường này. Sau hơn 1 tháng ra mắt Thái Lan, BYD Atto 3 hiện đã được 10.000 khách hàng đặt mua. Ngoài Thái Lan, BYD hiện còn bán xe ở một thị trường Đông Nam Á nữa là Malaysia. Chưa rõ BYD có kế hoạch bán xe ở Việt Nam hay không. Tuy nhiên, vào hồi tháng 5 năm nay, BYD đã đăng ký bảo hộ kiểu dáng cho 2 mẫu xe ở Việt Nam. Do đó, thương hiệu ôtô này có thể cũng sẽ ra mắt thị trường Việt Nam trong tương lai. Video: BYD Tang EV 2023 tại triển lãm Motor Expo 2022 ở Thái Lan.

