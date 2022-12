Bugatti Baby II Carbon Edition - “tiểu Bugatti” đặc biệt xấp xỉ 2 tỷ đồng

Mẫu xe này chỉ được dành riêng cho những ai sở hữu Bugatti Mistral mới có quyền mua và sẽ không được mở bán rộng rãi trước công chúng. Chiếc Bugatti cổ điển thu nhỏ này là phiên bản mới nhất của dòng sản phẩm Bugatti Baby II Type 35 mới tỷ lệ 75% của Công ty Little Car Company có giá khởi điểm 36.000 Euro. Nhưng đúng như tên gọi, tiểu Bugatti hiên bản Carbon có một số chi tiết carbon thông minh có thể nhìn thấy trên bộ tản nhiệt và lưới tản nhiệt, bảng điều khiển, các tấm ốp nội thất, giá treo gương và ở giữa vô lăng bằng gỗ màu đen. Các mẫu Baby II thông thường được mở bán trước công chúng, nhưng những chiếc xe Phiên bản Carbon được dành riêng cho 99 người may mắn đã đặt hàng W16 Mistral, siêu xe mui trần dựa trên Chiron có động cơ W16 tăng áp kép của Bugatti. Giá xe Bugatti Baby II Carbon Edition ở mức 80.000 Euro (gần 2 tỷ đồng), tuy nhiên nếu so với số tiền 5 triệu USD của Mistral, thì số tiền này vẫn rẻ so đáng kể. Việc loại bỏ bánh xe dự phòng, giá đỡ bánh xe dự phòng và các chỉ số của nó giúp Phiên bản Carbon trông gọn gàng hơn so với các mẫu Bugatti Baby khác, cũng như giúp chiếc xe nhẹ hơn một chút. Bạn cũng nhận được đèn pha LED độc đáo được cho là bằng cách nào đó là một sự tôn vinh dành cho Mistral, cộng với một bảng điều khiển khắc tùy chỉnh trong cabin hiển thị số khung và tên kiểu máy. Little Car Company chỉ sản xuất 500 chiếc cho toàn bộ dòng Baby II, nhưng sẽ có rất nhiều việc phải làm khi những chiếc xe Bugatti Baby II Carbon Edition đặc biệt hoàn thành. Nhóm cũng chế tạo các phiên bản được cấp phép đầy đủ của những chiếc xe cổ điển từ Ferrari và Aston Martin, đồng thời với nhiều thương hiệu khác đang chờ đợi và một chiếc Tamiya Wild One hoàn toàn có thể lái được đã sẵn sàng ra mắt vào năm 2023. Video: Xem Manny Khoshbin "khui thùng" Bugatti Baby II.

