Hongqi Tiangong 05 - sedan thuần điện hạng sang lộ diện

Hongqi Tiangong 05 2025 mới là mẫu xe thứ hai của Tiangong – thương hiệu phụ của Hongqi chuyên về các mẫu xe hạng sang. Trước đó, hãng này cũng đã ra mắt mẫu SUV Tiangong 08. Thiết kế của Tiangong 05 kế thừa từ mẫu xe ý tưởng Hongqi E009, sử dụng khung gầm của Tiangong dành riêng cho xe thuần điện. Ở phía trước, hình dạng đèn pha thanh mảnh vẫn được giữ nguyên so với bản concept và được trang trí bằng các cụm đèn riêng biệt. Lưới tản nhiệt phía dưới có thiết kế hình thang. Tuy nhiên, logo Hongqi New Energy ban đầu đã được thay thế bằng logo Hongqi dọc mang tính biểu tượng và kéo dài vào nắp ca-pô phía trước. Nhìn từ bên hông, mẫu xe sedan điện Tiangong 05 có kiểu dáng fastback thể thao, đi kèm bộ mâm 18 inch thiết kế hình bông hoa 7 cánh. Phía sau được trang bị cụm đèn hậu hình chữ “Y”. Xe có chiều dài, chiều rộng và chiều cao lần lượt là 4820/1915/1480mm, với chiều dài cơ sở 2900mm; và 2 mức trọng lượng không tải: 1.890kg và 2.018kg.Tiangong 05 chạy điện của Hongqi được trang bị mô tơ điện có suất tối đa 282 mã lực. Đi kèm với đó là 2 tùy chọn pin, cho quãng đường di chuyển thuần điện lần lượt là 550km và 750km. Tốc độ tối đa của xe đạt 200 km/h. Hiện tại, các thông số kỹ thuật chi tiết khác về hệ động lực của xe vẫn chưa được công bố chính thức. Những bức ảnh được đăng tải cho thấy Tiangong 05 có nội thất được bọc da màu cam và vô lăng đa chức năng hai chấu, màn hình điều khiển trung tâm nổi và AR-HUD 65 inch. Một số trang bị khác gồm sạc không dây 50W, giá để cốc và ngăn chứa đồ ở khu vực bệ tì tay trung tâm. Năm 2024, Hongqi đã bán được hơn 410.000 xe, tăng 17,4% so với cùng kỳ năm 2023. Kể từ khi công bố chiến lược xe năng lượng mới “All in” vào ngày 8/1/2023, Hongqi đã thành lập ba thương hiệu con, bao gồm Hongqi Golden Sunflower, Hongqi New Energy và Hongqi Energy Saving Vehicle. Gần đây, Hongqi đã ra mắt dòng xe Tiangong để tiếp tục chiếm lĩnh thị trường NEV. Tuy nhiên, với danh sách trang bị kém hấp dẫn của Tiangong 05, tạp chí Carnewschina nhận định hãng xe thuộc tập đoàn FAW không có nhiều cơ hội cạnh tranh. Video: Chi tiết Hongqi Guoya 2025 hạng sang tại Trung Quốc.

