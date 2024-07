Hongqi HS7 PHEV 2024 mới, lăn bánh 100 km "ăn" chỉ 5,9 lít xăng

Được định vị ở phân khúc SUV cỡ C, Hongqi HS7 PHEV 2024 mới sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.995 x 1.960 x 1.760 mm, chiều dài cơ sở 2.920 mm. Về ngoại thất, bản PHEV không có nhiều sự thay đổi so với HS7 chạy xăng hiện hành. Đầu xe SUV Hongqi HS7 PHEV 2024 bản PHEV gây ấn tượng với lưới tản nhiệt cỡ lớn gồm các thanh kim loại dọc có thiết kế kiểu thác nước và logo cờ đỏ ngay trung tâm, chạy liền mạch lên khu vực nắp capo. Hai dải đèn LED chạy ban ngày cũng được đặt dọc giống như lưới tản nhiệt, trong khi cụm đèn pha ở trên lại có tạo hình thanh mảnh và sắc nét hơn. Phía đuôi xe có cụm đèn hậu hình mũi tên được thiết kế tràn sang 2 bên, nối với nhau nhờ thanh chrome mỏng cùng dải LED màu đỏ. Ở phiên bản mới này, xe có thêm ký hiệu PHEV bên cạnh tên HS7 để giúp người dùng dễ dàng phân biệt các phiên bản của xe. HS7 PHEV được trang bị bộ mâm 5 chấu có kích thước 20 inch, cùng cổng sạc điện được tích hợp ở 2 bên hông gần đuôi xe. Về nội thất, cách bố trí bên trong khoang cabin của HS7 PHEV cũng không khác gì bản xăng. Xe được trang bị các tiện ích như: màn hình cảm ứng dạng dọc đặt ở trung tâm, vô lăng 3 chấu tích hợp phím chức năng và cần số to bản. Toàn bộ ghế ngồi trên xe đều được bọc da, đi cùng các tính năng hiện đại như: sưởi, thông gió và massage ở cả hàng trước và sau. Ở ghế lái là loại chỉnh điện trong khi hàng 2 là ghế ngồi chỉnh cơ. Cung cấp sức mạnh cho HS7 PHEV là sự kết hợp của động cơ xăng 2.0L với mô tô điện, pin lithium-ion ternary dung lượng 20,14 kWh của CATL. Động cơ xăng có công suất 163 mã lực, cho vận tốc tối đa 180 km/h. Trong khi đó, phạm vi hoạt động thuần điện của xe là 92 km/lần sạc ở bản dẫn động 2 cầu và 83 km/sạc ở bản dẫn động 4 cầu. Theo công bố, HS7 PHEV có mức tiêu hao nhiên liệu dao động 5,98 - 6,32L/100 km. Theo kế hoạch, ngày 11/7, giá xe Hongqi HS7 PHEV 2024 sẽ được công bố trong ngày mở bán tại Trung Quốc với 2 phiên bản (dẫn động 2 cầu và 4 cầu). Mô tả video

