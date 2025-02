Chi tiết Geely Galaxy L6 từ 11.330 USD, chạy tới 1.300 km

Geely Galaxy L6 EM-i plug-in hybrid sedan mới đã chính thức ra mắt tại Trung Quốc khởi điểm là 82.800 nhân dân tệ (11.330 USD). Trước đó, giá xe Geely Galaxy L6 EM-i 2025 bắt đầu được bán trước tại Trung Quốc vào ngày 17/1/2025 với mức giá từ 89.800 – 116.800 nhân dân tệ (12.285 – 15.980 USD). Chiếc xe sedan Geely Galaxy L6 EM-i là bản cập nhật của mẫu sedan Galaxy L6 ra mắt vào tháng 9/2023. Xe được làm mới sử dụng tay nắm cửa truyền thống thay vì tay nắm cửa có thể thu vào. Kích thước của Galaxy L6 EM-i mới là bao gồm chiều dài, chiều rộng và chiều cao lần lượt sẽ là 4.782 x 1.875 x 1.489 mm với chiều dài cơ sở là 2752 mm. Để rõ ràng hơn, nó dài hơn 122 mm so với mẫu sedan Toyota Corolla. Tuy nhiên, Galaxy L6 EM-i ngắn hơn 78 mm so với đối thủ chính BYD Qin L DM-i. Nội thất của Geely Galaxy L6 EM-i có màn hình 14,6 inch theo chiều ngang. Cần số của xe nằm sau vô lăng hình chữ D hai chấu. Do đó, đường hầm trung tâm có chỗ cho hai đế sạc không dây, một cặp giá để cốc và cần số xoay. Geely Galaxy L6 EM-i sử dụng hệ truyền động Leishen 2.0 (NordThor 2.0) của Geely. Hệ thống này bao gồm động cơ hút khí tự nhiên 1,5 lít cho công suất 82 kW (110 mã lực) kết hợp với hộp số E-DHT tích hợp động cơ điện 160 kW (214 mã lực). Geely Galaxy L6 EM-i có hai tùy chọn pin LFP do SVOLT sản xuất: 8,5 kWh cho phạm vi chạy điện 60 km và 19,1 kWh cho phạm vi chạy EV 140 km. Nhờ bình nhiên liệu 60 lít, Galaxy L6 EM-i có phạm vi chạy hỗn hợp là 1.300 km. Các phiên bản cao cấp hơn của Geely Galaxy L6 EM-i hỗ trợ sạc DC nhanh. Chiếc sedan này mất 20 phút để sạc đầy pin từ 30% đến 80%. Cấu hình tiêu chuẩn bao gồm chìa khóa thông minh, điều khiển từ xa bằng ứng dụng di động, sáu loa, cập nhật OTA, dẫn đường bản đồ, trợ lý giọng nói AI và mạng 4G + WiFi trên xe. Video: Giới thiệu Geely Galaxy L6 EM-i plug-in hybrid sedan 2025 mới.

