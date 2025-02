Piaggio Liberty 2025 từ 57 triệu tại Việt Nam, "đấu" Honda SH Mode

Vừa qua, Piaggio Việt Nam chính thức giới thiệu mẫu xe Piaggio Liberty 2025 mới với loạt nâng cấp về thiết kế, động cơ và đặc biệt là phiên bản giới hạn dành riêng cho thị trường Việt Nam. Mẫu xe ga Piaggio Liberty tại Việt Nam lần đầu xuất hiện vào năm 2009 dưới dạng nhập khẩu nguyên chiếc từ Italy, đã nhanh chóng thu hút người dùng nhờ thiết kế thanh lịch và nhỏ gọn. Đến năm 2011, Liberty chuyển sang lắp ráp trong nước, giúp giá bán giảm xuống còn một nửa so với xe nhập khẩu, giúp mở rộng đối tượng khách hàng. Năm 2013, Liberty được trang bị động cơ 3V i.e. Hai năm sau, phiên bản Liberty với hệ thống chống bó cứng phanh ABS chính thức ra mắt. Đặc biệt, năm 2019, Piaggio giới thiệu Liberty One – phiên bản "rút gọn" không trang bị ABS với giá bán thấp hơn 8 - 9 triệu đồng so với Liberty tiêu chuẩn. Ở phiên bản 2025, Liberty không có quá nhiều thay đổi về kiểu dáng tổng thể nhưng được tinh chỉnh để hiện đại và tinh tế hơn. Về thiết kế của Piaggio Liberty 2025 mới, cụm đèn pha halogen dạng cầu được thay thế bằng đèn LED dẹt. Dải nhựa "cà vạt" gắn logo đặc trưng được tạo hình dạng tổ ong, lấy cảm hứng từ các mẫu xe cao cấp như Beverly và Medley. Phần đuôi xe được thiết kế với tay nắm kéo dài, tiện lợi hơn khi dắt xe và có thể gắn thêm thùng đồ. Màn hình điều khiển nâng cấp lên loại điện tử 5,5 inch, tự điều chỉnh độ sáng theo môi trường. Bộ vành mới dạng 3 chấu kép, mang đến diện mạo thể thao hơn cho Liberty 2025. Liberty 2025 vẫn sử dụng động cơ i-Get 125cc, làm mát bằng không khí, đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 3, giống với các mẫu Vespa 125 đang bán tại Việt Nam. Điểm cải tiến đáng chú ý là công suất động cơ tăng từ 10,2 lên 10,5 mã lực, trong khi mô-men xoắn giữ nguyên ở mức 10,7 Nm. Đặc biệt, mức tiêu thụ nhiên liệu giảm 18%, chỉ còn 2,19 lít/100 km. Hệ thống treo của mẫu xe ga nhà Piaggio này vẫn giữ nguyên với giảm chấn thủy lực kép ở phía trước và giảm chấn thủy lực lò xo đơn phía sau. Xe được trang bị phanh đĩa ABS cho bánh trước và phanh tang trống cho bánh sau. Mức giá xe Piaggio Liberty 2025 cho ba phiên bản tại Việt Nam, bao gồm: bản tiêu chuẩn bán ra từ 57,5 triệu đồng, bản S giá 57,9 triệu đồng và bản đặc biệt Z giá 59,3 triệu đồng. Sự khác biệt giữa các phiên bản chủ yếu nằm ở bộ tem và màu sắc các chi tiết ngoại thất, đáp ứng đa dạng nhu cầu và phong cách của người dùng. Tại Việt Nam, Piaggio Liberty 2025 thế hệ mới sẽ tiếp tục cạnh tranh trực tiếp với Honda SH Mode - mẫu xe tay ga đang có mức giá dao động từ 58,2 đến 65 triệu đồng. Video: Piaggio Việt Nam ra mắt Liberty 2025.

