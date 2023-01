Hồng Kỳ HS5 2023 của Trung Quốc đã lộ diện, "đối thủ" Hyundai SantaFe

Trong thời gian qua, thương hiệu Hồng Kỳ (Hongqi) của Trung Quốc đã liên tục ra mắt các mẫu xe mới. Sau H6 trình làng trong triển lãm Ô tô Quảng Châu 2022 diễn ra vào tháng 12 năm ngoái, hãng lại chuẩn bị giới thiệu một mẫu xe mới là Hồng Kỳ HS5 2023 mới. Mới đây, Hồng Kỳ HS5 thế hệ mới đã bất ngờ bị bắt gặp trên đường phố Trung Quốc. Qua đó, có thể thấy mẫu SUV cỡ trung này được áp dụng ngôn ngữ thiết kế mới của thương hiệu, tương tự những người anh em như E-HS9 và LS7. Cụ thể, Hồng Kỳ HS5 2023 được trang bị lưới tản nhiệt cỡ lớn với những nan mạ crôm nằm dọc, bao quanh bằng nẹp màu bạc dày dặn. Nằm chính giữa lưới tản nhiệt là logo dạng đường kẻ màu đỏ của thương hiệu Hồng Kỳ, kéo dài lên nắp ca-pô. Tiếp đến là hệ thống đèn 2 tầng trên đầu xe. Trong đó, dải đèn LED định vị ban ngày nằm phía trên, ôm lấy nắp ca-pô. Cụm đèn pha chính của xe được đặt phía dưới, ở hai góc cản trước. Cụm đèn pha còn được chia thành 2 tầng và trang trí bằng nẹp mạ crôm hình chữ "T". Ở bên sườn, Hồng Kỳ HS5 2023 được bổ sung 3 loại vành la-zăng mới, thay đổi theo phiên bản. Phía sau chắn bùn trước cũng có logo hình lá cờ đỏ của thương hiệu Hồng Kỳ. Trong khi đó, phía sau xuất hiện cụm đèn hậu nằm vắt ngang đuôi xe, tích hợp nẹp mạ crôm ở giữa. Trên cản sau của xe cũng có nẹp mạ crôm trang trí và 2 đầu ống xả giả hình thang. Theo thông tin trên trang web của Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc, Hồng Kỳ HS5 2023 sở hữu kích thước cụ thể là chiều dài 4.785 mm, chiều rộng 1.905 mm, chiều cao 1.700 mm cùng chiều dài cơ sở 2.870 mm. Với kích thước này, Hồng Kỳ HS5 2023 được định vị trong phân khúc SUV cỡ trung. Hiện hình ảnh chụp nội thất của Hồng Kỳ HS5 thế hệ mới chưa được công bố. Chỉ biết rằng, xe sẽ được trang bị cửa sổ trời và nội thất 5 chỗ ngồi. Chưa hết, trên Hồng Kỳ HS5 2023 còn có camera được đặt ở nhiều vị trí như đầu xe hay gương chiếu hậu. Do đó, sẽ không ngạc nhiên nếu mẫu SUV cỡ D này có camera 360 độ và những trang bị an toàn chủ động ADAS. "Trái tim" của Hồng Kỳ HS5 2023 là động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 2.0L, sản sinh công suất tối đa 185 kW (khoảng 251 mã lực), tăng 20 kW (27 mã lực) so với thế hệ cũ. Động cơ của Hồng Kỳ HS5 2023 tại Trung Quốc dự kiến sẽ kết hợp với hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp. Hệ dẫn động 4 bánh sẽ được trang bị cho một số phiên bản của xe. Hiện thời điểm ra mắt và giá xe Hồng Kỳ HS5 2023 vẫn chưa được công bố. Trong khi đó, thế hệ cũ của mẫu xe này có giá từ 183.800 - 249.800 Nhân dân tệ (khoảng 636 - 864 triệu đồng). Tại thị trường Trung Quốc, mẫu xe này sẽ cạnh trang với Hyundai SantaFe. Video: Chi tiết Hồng Kỳ HS5 đang trưng bày tại Trung Quốc.

Trong thời gian qua, thương hiệu Hồng Kỳ (Hongqi) của Trung Quốc đã liên tục ra mắt các mẫu xe mới. Sau H6 trình làng trong triển lãm Ô tô Quảng Châu 2022 diễn ra vào tháng 12 năm ngoái, hãng lại chuẩn bị giới thiệu một mẫu xe mới là Hồng Kỳ HS5 2023 mới. Mới đây, Hồng Kỳ HS5 thế hệ mới đã bất ngờ bị bắt gặp trên đường phố Trung Quốc. Qua đó, có thể thấy mẫu SUV cỡ trung này được áp dụng ngôn ngữ thiết kế mới của thương hiệu, tương tự những người anh em như E-HS9 và LS7. Cụ thể, Hồng Kỳ HS5 2023 được trang bị lưới tản nhiệt cỡ lớn với những nan mạ crôm nằm dọc, bao quanh bằng nẹp màu bạc dày dặn. Nằm chính giữa lưới tản nhiệt là logo dạng đường kẻ màu đỏ của thương hiệu Hồng Kỳ, kéo dài lên nắp ca-pô. Tiếp đến là hệ thống đèn 2 tầng trên đầu xe. Trong đó, dải đèn LED định vị ban ngày nằm phía trên, ôm lấy nắp ca-pô. Cụm đèn pha chính của xe được đặt phía dưới, ở hai góc cản trước. Cụm đèn pha còn được chia thành 2 tầng và trang trí bằng nẹp mạ crôm hình chữ "T". Ở bên sườn, Hồng Kỳ HS5 2023 được bổ sung 3 loại vành la-zăng mới, thay đổi theo phiên bản. Phía sau chắn bùn trước cũng có logo hình lá cờ đỏ của thương hiệu Hồng Kỳ. Trong khi đó, phía sau xuất hiện cụm đèn hậu nằm vắt ngang đuôi xe, tích hợp nẹp mạ crôm ở giữa. Trên cản sau của xe cũng có nẹp mạ crôm trang trí và 2 đầu ống xả giả hình thang. Theo thông tin trên trang web của Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc, Hồng Kỳ HS5 2023 sở hữu kích thước cụ thể là chiều dài 4.785 mm, chiều rộng 1.905 mm, chiều cao 1.700 mm cùng chiều dài cơ sở 2.870 mm. Với kích thước này, Hồng Kỳ HS5 2023 được định vị trong phân khúc SUV cỡ trung. Hiện hình ảnh chụp nội thất của Hồng Kỳ HS5 thế hệ mới chưa được công bố. Chỉ biết rằng, xe sẽ được trang bị cửa sổ trời và nội thất 5 chỗ ngồi. Chưa hết, trên Hồng Kỳ HS5 2023 còn có camera được đặt ở nhiều vị trí như đầu xe hay gương chiếu hậu. Do đó, sẽ không ngạc nhiên nếu mẫu SUV cỡ D này có camera 360 độ và những trang bị an toàn chủ động ADAS. "Trái tim" của Hồng Kỳ HS5 2023 là động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 2.0L, sản sinh công suất tối đa 185 kW (khoảng 251 mã lực), tăng 20 kW (27 mã lực) so với thế hệ cũ. Động cơ của Hồng Kỳ HS5 2023 tại Trung Quốc dự kiến sẽ kết hợp với hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp. Hệ dẫn động 4 bánh sẽ được trang bị cho một số phiên bản của xe. Hiện thời điểm ra mắt và giá xe Hồng Kỳ HS5 2023 vẫn chưa được công bố. Trong khi đó, thế hệ cũ của mẫu xe này có giá từ 183.800 - 249.800 Nhân dân tệ (khoảng 636 - 864 triệu đồng). Tại thị trường Trung Quốc, mẫu xe này sẽ cạnh trang với Hyundai SantaFe. Video: Chi tiết Hồng Kỳ HS5 đang trưng bày tại Trung Quốc.