Hồng Kỳ H9+ 2022 chính thức chốt giá, khởi điểm từ 3 tỷ đồng

Hồng Kỳ H9+ 2022 sang trọng và dài hơn của dòng sedan cỡ trung H9 hiện đang bán tại Việt Nam. Mẫu xe này đã lần đầu tiên trình làng tại thị trường Trung Quốc vào hồi tháng 9/2020. Tuy nhiên, mãi đến giữa tháng 5/2022, giá xe Hồng Kỳ H9+ 2022 mới chính thức được công bố. Theo đó, tại thị trường Trung Quốc, Hồng Kỳ H9+ có giá khởi điểm lên đến 860.000 Nhân dân tệ (khoảng 3 tỷ đồng). Con số này gấp khoảng 2,5 lần so với giá khởi điểm của Hồng Kỳ H9 tại thị trường tỷ dân. So với Hồng Kỳ H9, H9+ có kích thước lớn hơn đáng kể. Cụ thể, mẫu sedan cỡ lớn Hồng Kỳ H9+ 2022 này sở hữu chiều dài 5.300 mm, chiều rộng 1.904 mm, chiều cao 1.493 mm và chiều dài cơ sở 3.260 mm. Như vậy, so với H9, Hồng Kỳ H9+ dài hơn 163 mm trong khi chiều dài cơ sở tăng đến 200 mm. Không chỉ có kích thước lớn, Hồng Kỳ H9+ còn mang trên mình một số chi tiết thiết kế riêng như phần thân phối 2 màu theo phong cách của những chiếc xe Rolls-Royce, Bentley và Mercedes-Maybach. Tiếp đến là bộ vành hợp kim đa chấu với đường kính 20 inch, không giống loại dùng cho Hồng Kỳ H9 thông thường. Đặc điểm nhận dạng tiếp theo của Hồng Kỳ H9+ là cột B mạ crôm và tích hợp logo riêng màu vàng. Những khu vực còn lại của ngoại thất không khác gì Hồng Kỳ H9 thông thường. Xe cũng có lưới tản nhiệt cỡ lớn với các nan dọc mạ crôm theo phong cách Rolls-Royce và gợi liên tưởng đến thác nước. Ở chính giữa lưới tản nhiệt là đường kẻ màu đỏ kéo dài lên nắp ca-pô - biểu tượng mới của xe Hồng Kỳ. Lưới tản nhiệt được bao quanh bằng dải đèn chào mừng tương tự nhiều mẫu xe Hồng Kỳ khác. Bên cạnh đó là dải đèn LED định vị ban ngày hình chữ "L" bên trên, đèn pha Matrix LED nằm dọc bên dưới, hốc gió trung tâm kéo dài hết chiều rộng của đầu xe và tay nắm cửa nằm chìm vào thân xe. Trong khi đó, phía sau xe xuất hiện cụm đèn hậu LED với cảm hứng thiết kế từ Thiên An Môn và 2 đầu ống xả giả hình thang ngược. Ngoài ra, xe còn có nhiều chi tiết mạ crôm từ trước ra sau. Bước vào bên trong Hồng Kỳ H9+, người lái sẽ bắt gặp không gian nội thất 4 chỗ ngồi với những chất liệu cao cấp như da, ốp gỗ và ốp kim loại. Đặc biệt, xe còn đi kèm trần xe tích hợp 300 bóng đèn LED nhỏ, gợi liên tưởng đến trần xe "bầu trời sao" của xe Rolls-Royce. Khi mua mẫu sedan cỡ lớn này, khách hàng Trung Quốc có thể chọn những họa tiết trang trí trần xe và mặt cửa như hoa mận, hoa lan, tranh phong thủy hoặc những di sản văn hóa truyền thống khác của Trung Quốc. Đằng sau là 2 ghế thương gia với khoảng duỗi chân rộng rãi. 2 ghế này được tách riêng bằng bệ tì tay trung tâm khá lớn, tích hợp màn hình trung tâm để hành khách chỉnh các tính năng của xe. Trước mặt hành khách là 2 màn hình giải trí nằm trên lưng ghế trước. Bên cạnh đó là ngăn chứa chai champagne và 2 chiếc ly ở giữa hàng ghế sau để hành khách thưởng thức trên đường đi. "Trái tim" của Hồng Kỳ H9+ là khối động cơ xăng V6, siêu nạp, dung tích 3.0L, sản sinh công suất tối đa 283 mã lực và mô-men xoắn cực đại 400 Nm. Động cơ kết hợp với hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp. Tại Việt Nam, Hồng Kỳ H9 hiện cũng đang được bán chính hãng với giá dao động từ 1,508 - 2,688 tỷ đồng. Hiện chưa rõ Hồng Kỳ H9+ có được đưa về Việt Nam để phân phối hay không Video: Chi tiết sedan hạng sang Hồng Kỳ H9+ 2022 tại Trung Quốc.

