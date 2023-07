Hồng Kỳ HS3 - SUV cỡ trung “ngon, bổ, rẻ”, đối thủ Hyundai Tucson

Tại triển lãm ô tô Thượng Hải 2023 diễn ra vào tháng 4 đầu năm nay, thương hiệu xe Hồng Kỳ đã vén màn chiếc SUV cỡ trung HS3 thế hệ mới, 1 câu trả lời đầy thách thức cho Hyundai Tucson cũng như các mẫu xe nội địa khác. Mãi đến nay, vào đầu tháng 7/2023 hãng mới cho phép khách hàng của mình đặt mua xe Hồng Kỳ HS3 thế hệ mới, thời gian ra mắt chiếc xe SUV cỡ trung này cũng ấn định là vào giữa tháng này. Người dùng đặt trước xe Hồng Kỳ HS3 2023 mới từ bây giờ và mua xe trước ngày 17/7 sẽ được hưởng đặc quyền "70th Anniversary HS3 Seven Surprises", 1 gói tùy chọn có nhiều đồ chơi cho xe, và sẽ được miễn phí trong thời gian trên. Về chiếc HS3 thế hệ mới, nó được định vị là một chiếc SUV cỡ nhỏ và áp dụng ngôn ngữ thiết kế hoàn toàn mới của hãng xe Trung Quốc đã mở đại lý chính hãng ở Việt Nam. Xe có chiều dài cơ sở 2.770 mm rất lợi thế so với các dòng xe cùng phân khúc. HS3 áp dụng ngôn ngữ mới nhất với lưới tản nhiệt hút gió phía trước hình vuông có kích thước rất phóng đại, các nan bên trong được trang trí bằng các đường mạ crom dạng thác nước thẳng. Thiết kế đèn pha kiểu chia đôi rất bắt mắt, đèn chạy ban ngày hình chữ C nối liền với lưới tản nhiệt trung tâm. Hình dáng đuôi xe sử dụng đèn hậu kiểu xuyên suốt, có hình lá cờ đỏ đang tung bay trong gió. Tổng cộng có hai ống xả ở hai bên áp dụng thiết kế ẩn. Được biết, chiếc xe mới sẽ cung cấp các màu thân xe như Đen bóng đêm quyến rũ, Xám nghệ thuật, Trắng Alpine, Xanh Zhuyue và Xanh Yubai, ngoài ra, khách chọn mua xe Hồng Kỳ HS3 sẽ có thể chọn thân xe hai màu. Nội thất Hồng Kỳ HS3 sử dụng buồng lái bao bọc cổ điển, được trang bị màn hình LCD toàn phần 12,3 inch và màn hình lớn điều khiển trung tâm 12,6 inch. Vô-lăng đa chức năng ba chấu thiết kế đáy phẳng, yên xe rộng và dày, hình dáng trông rất sang trọng. Hồng Kỳ HS3 2023 cũng sẽ cung cấp chìa khóa thông minh, điều hòa không khí tự động, hành trình thích ứng ACC, đèn xung quanh 253 màu và điều chỉnh nhiều chế độ lái. Các tính năng thông minh khác bao gồm: Wifi, điều khiển bằng giọng nói, hỗ trợ lái xe cấp độ L2, điều khiển từ xa qua app của điện thoại di động, cốp xe chỉnh điện,… Về công suất, Hồng Kỳ HS3 của Trung Quốc dự kiến được trang bị 3 hệ thống truyền động là máy xăng 1.5T cùng hộp số 7 cấp, hệ truyền động hybird và cuối cùng là máy xăng 2.0T cùng hộp số tự động 8 cấp, công suất cực đại lần lượt là 166 mã lực, 188 mã lực, 248 mã lực, và mô-men xoắn cực đại là 258 Nm, 280 Nm, 380 Nm. Video: Chi tiết Hồng Kỳ HS3 - SUV cỡ trung đối thủ Hyundai Tucson.

