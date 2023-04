Hồng Kỳ HS3 2023 sắp về Việt Nam, Hyundai Tucson dè chừng?

Triển lãm ô tô Thượng Hải 2023 đã chính thức bế mạc sau 10 ngày diễn ra, chúng tôi đã đưa tin rất nhiều mẫu xe hot ra mắt tại sự kiện này, và thật sự sẽ thiếu sót nghiêm trọng nếu bỏ qua chiếc SUV cỡ trung, Hồng Kỳ HS3 thế hệ mới đã được mang đến đây trưng bày. Hồng Kỳ HS3 2023 mới áp dụng ngôn ngữ thiết kế tiên tiến hơn so với các mẫu cũ. Được biết, chiếc xe mới dự kiến sẽ được ra mắt vào tháng 7 này nên giá bán chưa được công bố. Không ít người đang tò mò liệu HS3 có được mang về nước phân phối chính hãng hay không. Việc chiếc chiếc SUV cỡ trung 5 chỗ ngồi Hồng Kỳ HS3 thế hệ mới ra mắt cũng là câu trả lời cho Hyundai Tucson liệu mà coi chừng, cũng trong triển lãm ô tô Thượng Hải 2023, hãng xe Hồng Kỳ cũng đã vén màn HS5, đối thủ chính của Hyundai SantaFe. Về kích thước thân xe, chiều dài, chiều rộng và chiều cao của Hồng Kỳ HS3 thế hệ mới lần lượt là 4.655/1.900/1.668 mm, chiều dài cơ sở là 2.770 mm. Xe có thiết kế mới với cụm đèn pha LED hình chữ C đẹp mắt, tiếp đến là lưới tản nhiệt cỡ lớn, với các thanh nan dựng dọc, 2 bên có thêm hốc gió. Vòng ra bên hông, điểm nhấn mạnh nhất của xe chính là bộ mâm đa chấu kép, sẽ được cung cấp 2 tùy chọn kích thước 19 inch và 20 inch. Hình dạng của đèn hậu trên xe Hồng Kỳ HS3 thế hệ mới cũng rất đặc trưng và áp dụng thiết kế kiểu xuyên suốt, khá giống với Hồng Kỳ E-HS9, mẫu SUV đã bán chính hãng tại Việt Nam. Tiếp theo đó là viền dưới trông rất dày dặn, ống xả kép bố trí 2 bên. Nội thất của xe Hồng Kỳ HS3 2023 sẽ được trang bị vô-lăng 3 chấu đa chức năng, phía trước là bảng đồng hồ LCD toàn phần, ngoài ra còn có màn hình giải trí kích thước lớn ở chính giữa cụm điều khiển trung tâm, đặt dọc, ở 2 bên màn hình là cửa gió điều hòa. Về sức mạnh, chiếc xe được trang bị động cơ 2.0T thế hệ thứ ba do Hongqi phát triển độc lập, với công suất tối đa 252 mã lực. Hiện tại, động cơ này đã được sử dụng trên Hồng Kỳ HQ9 nên dự kiến trong tương lai, chiếc xe mới cũng sẽ có động cơ 48V và hộp số 8AT để tương xứng. Hiện giá xe Hồng Kỳ HS3 2023 chưa được công bố. Video: Chi tiết SUV Hồng Kỳ HS3 2023 tại Trung Quốc.

Triển lãm ô tô Thượng Hải 2023 đã chính thức bế mạc sau 10 ngày diễn ra, chúng tôi đã đưa tin rất nhiều mẫu xe hot ra mắt tại sự kiện này, và thật sự sẽ thiếu sót nghiêm trọng nếu bỏ qua chiếc SUV cỡ trung, Hồng Kỳ HS3 thế hệ mới đã được mang đến đây trưng bày. Hồng Kỳ HS3 2023 mới áp dụng ngôn ngữ thiết kế tiên tiến hơn so với các mẫu cũ. Được biết, chiếc xe mới dự kiến sẽ được ra mắt vào tháng 7 này nên giá bán chưa được công bố. Không ít người đang tò mò liệu HS3 có được mang về nước phân phối chính hãng hay không. Việc chiếc chiếc SUV cỡ trung 5 chỗ ngồi Hồng Kỳ HS3 thế hệ mới ra mắt cũng là câu trả lời cho Hyundai Tucson liệu mà coi chừng, cũng trong triển lãm ô tô Thượng Hải 2023, hãng xe Hồng Kỳ cũng đã vén màn HS5, đối thủ chính của Hyundai SantaFe. Về kích thước thân xe, chiều dài, chiều rộng và chiều cao của Hồng Kỳ HS3 thế hệ mới lần lượt là 4.655/1.900/1.668 mm, chiều dài cơ sở là 2.770 mm. Xe có thiết kế mới với cụm đèn pha LED hình chữ C đẹp mắt, tiếp đến là lưới tản nhiệt cỡ lớn, với các thanh nan dựng dọc, 2 bên có thêm hốc gió. Vòng ra bên hông, điểm nhấn mạnh nhất của xe chính là bộ mâm đa chấu kép, sẽ được cung cấp 2 tùy chọn kích thước 19 inch và 20 inch. Hình dạng của đèn hậu trên xe Hồng Kỳ HS3 thế hệ mới cũng rất đặc trưng và áp dụng thiết kế kiểu xuyên suốt, khá giống với Hồng Kỳ E-HS9, mẫu SUV đã bán chính hãng tại Việt Nam. Tiếp theo đó là viền dưới trông rất dày dặn, ống xả kép bố trí 2 bên. Nội thất của xe Hồng Kỳ HS3 2023 sẽ được trang bị vô-lăng 3 chấu đa chức năng, phía trước là bảng đồng hồ LCD toàn phần, ngoài ra còn có màn hình giải trí kích thước lớn ở chính giữa cụm điều khiển trung tâm, đặt dọc, ở 2 bên màn hình là cửa gió điều hòa. Về sức mạnh, chiếc xe được trang bị động cơ 2.0T thế hệ thứ ba do Hongqi phát triển độc lập, với công suất tối đa 252 mã lực. Hiện tại, động cơ này đã được sử dụng trên Hồng Kỳ HQ9 nên dự kiến trong tương lai, chiếc xe mới cũng sẽ có động cơ 48V và hộp số 8AT để tương xứng. Hiện giá xe Hồng Kỳ HS3 2023 chưa được công bố. Video: Chi tiết SUV Hồng Kỳ HS3 2023 tại Trung Quốc.