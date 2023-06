Hồng Kỳ H9 2023 tiền tỷ nâng cấp ở Trung Quốc, có về Việt Nam?

Hồng Kỳ H9 là 1 mẫu sedan hạng sang nhưng có giá bán chỉ ngang các xe tầm trung, điều này đã giúp cho hãng xe chuyên sản xuất xe cho các quan chức Trung Quốc hốt bộn tiền, thậm chí, Hồng Kỳ H9 của Trung Quốc còn được mệnh danh là "Rolls-Royce Ghost nội địa". Trước sự hấp dẫn của Hồng Kỳ H9, đã có không ít nhà phân phối xe tại Việt Nam đã mang mẫu sedan hạng sang giá tầm trung này về nước để bán cho khách. Mới đây, ở tại quê nhà, Hồng Kỳ H9 2023 mới đã nhận được nhiều sự đổi mới ở ngoại hình và nội thất so với các xe đang bán tại Việt Nam. Đầu tiên, hãng xe Trung Quốc đã loại bỏ 2 màu sơn Glory Blue và Quicksand Gold trên tất cả dòng xe này và đưa vào đó là màu xám bạc lượng tử, nhằm để lấp đầy cho màu sơn ngoại thất của xe khi hãng bỏ đi 1 màu sơn được xem là "quốc dân" của xe Hồng Kỳ H9. Về ngoại hình, Hồng Kỳ H9 vẫn giữ nguyên thiết kế và trang bị so với xe đang bán ra tại Việt Nam trừ đèn cốt của xe là LED toàn phần và mở rộng khoảng chiếu sáng của đèn pha. Ngoài ra, chiếc xe mới còn được trang bị chìa khóa nhận diện hoàn toàn mới của Hongqi. Tiếp đến là logo H series trên vành bánh xe đã được sửa đổi nhẹ. Về khoang lái, nội thất màu xám và trắng của Hồng Kỳ H9 2023 cũng bị hủy bỏ đối với tất cả các mẫu xe, loại bỏ mui da lộn đối với mẫu xe hàng đầu và bổ sung tựa đầu khi ngủ cho mẫu xe thương gia. Ngoài ra, nội thất màu đỏ cát tím chỉ xuất hiện ở những mẫu xe có cấu hình thấp hơn. Một số nâng cấp về sức khỏe cũng đã được thực hiện trong cấu hình của nội thất, xe sử dụng da ion oxy âm và vật liệu kháng khuẩn, đồng thời với chức năng khử trùng ion không cân bằng để tạo ra buồng lái ion oxy âm sinh thái.. Về cấu hình an toàn, Hồng Kỳ H9 2023 nâng cấp ắc quy chì-axit thành ắc quy AGM để chống hao điện. Cả màn hình đồng hồ phía trước và màn hình điều khiển trung tâm đều có thêm chế độ bảo vệ mắt, màn hình tựa tay phía sau có thêm chức năng khóa trẻ em, hệ điều hành Smile 1.0 được nâng cấp, giao diện phần mềm của màn hình tựa tay phía sau được nâng cấp để đạt được thao tác vật lý và tương tác giao diện phần mềm thuận tiện hơn.

Đáng tiếc là Hồng Kỳ H9 2023 đang bán ra tại Trung Quốc không có gì thay đổi về hệ truyền động so với xe đang bán tại Việt Nam, chiếc sedan này vẫn sử dụng động cơ 4 xi-lanh, dung tích 2.0 lít, tăng áp...



... và hệ thống hybrid nhẹ 48V có công suất tối đa 252 mã lực và mô-men xoắn cực đại 380 Nm, ngoài ra còn có động cơ V6, dung tích 3.0 lít, tăng áp kép, sản sinh công suất tối đa 283 mã lực và mô-men xoắn cực đại 400 Nm. Tất cả chúng đều được kết hợp với hộp số ly hợp kép 7 cấp.



Mức giá xe Hồng Kỳ H9 2023 tại thị trường tỷ dân dự đoan không thay đổi so với hiện tại, khoảng từ hơn 1 tỷ đồng. Tại Việt Nam, Hồng Kỳ H9 hiện đang bán ra từ 1,508 - 2,688 tỷ đồng. Trong khi đó, giá lăn bánh tạm tính sẽ rơi vào khoảng 1,66 - 3 tỷ đồng (chưa bao gồm ưu đãi), tùy phiên bản và địa điểm đăng ký.

Video: Chi tiết sedan hạng sang Hồng Kỳ H9 2023 tại Trung Quốc.







Hồng Kỳ H9 là 1 mẫu sedan hạng sang nhưng có giá bán chỉ ngang các xe tầm trung, điều này đã giúp cho hãng xe chuyên sản xuất xe cho các quan chức Trung Quốc hốt bộn tiền, thậm chí, Hồng Kỳ H9 của Trung Quốc còn được mệnh danh là "Rolls-Royce Ghost nội địa". Trước sự hấp dẫn của Hồng Kỳ H9, đã có không ít nhà phân phối xe tại Việt Nam đã mang mẫu sedan hạng sang giá tầm trung này về nước để bán cho khách. Mới đây, ở tại quê nhà, Hồng Kỳ H9 2023 mới đã nhận được nhiều sự đổi mới ở ngoại hình và nội thất so với các xe đang bán tại Việt Nam. Đầu tiên, hãng xe Trung Quốc đã loại bỏ 2 màu sơn Glory Blue và Quicksand Gold trên tất cả dòng xe này và đưa vào đó là màu xám bạc lượng tử, nhằm để lấp đầy cho màu sơn ngoại thất của xe khi hãng bỏ đi 1 màu sơn được xem là "quốc dân" của xe Hồng Kỳ H9. Về ngoại hình, Hồng Kỳ H9 vẫn giữ nguyên thiết kế và trang bị so với xe đang bán ra tại Việt Nam trừ đèn cốt của xe là LED toàn phần và mở rộng khoảng chiếu sáng của đèn pha. Ngoài ra, chiếc xe mới còn được trang bị chìa khóa nhận diện hoàn toàn mới của Hongqi. Tiếp đến là logo H series trên vành bánh xe đã được sửa đổi nhẹ. Về khoang lái, nội thất màu xám và trắng của Hồng Kỳ H9 2023 cũng bị hủy bỏ đối với tất cả các mẫu xe, loại bỏ mui da lộn đối với mẫu xe hàng đầu và bổ sung tựa đầu khi ngủ cho mẫu xe thương gia. Ngoài ra, nội thất màu đỏ cát tím chỉ xuất hiện ở những mẫu xe có cấu hình thấp hơn. Một số nâng cấp về sức khỏe cũng đã được thực hiện trong cấu hình của nội thất, xe sử dụng da ion oxy âm và vật liệu kháng khuẩn, đồng thời với chức năng khử trùng ion không cân bằng để tạo ra buồng lái ion oxy âm sinh thái.. Về cấu hình an toàn, Hồng Kỳ H9 2023 nâng cấp ắc quy chì-axit thành ắc quy AGM để chống hao điện. Cả màn hình đồng hồ phía trước và màn hình điều khiển trung tâm đều có thêm chế độ bảo vệ mắt, màn hình tựa tay phía sau có thêm chức năng khóa trẻ em, hệ điều hành Smile 1.0 được nâng cấp, giao diện phần mềm của màn hình tựa tay phía sau được nâng cấp để đạt được thao tác vật lý và tương tác giao diện phần mềm thuận tiện hơn.

Đáng tiếc là Hồng Kỳ H9 2023 đang bán ra tại Trung Quốc không có gì thay đổi về hệ truyền động so với xe đang bán tại Việt Nam, chiếc sedan này vẫn sử dụng động cơ 4 xi-lanh, dung tích 2.0 lít, tăng áp...



... và hệ thống hybrid nhẹ 48V có công suất tối đa 252 mã lực và mô-men xoắn cực đại 380 Nm, ngoài ra còn có động cơ V6, dung tích 3.0 lít, tăng áp kép, sản sinh công suất tối đa 283 mã lực và mô-men xoắn cực đại 400 Nm. Tất cả chúng đều được kết hợp với hộp số ly hợp kép 7 cấp.



Mức giá xe Hồng Kỳ H9 2023 tại thị trường tỷ dân dự đoan không thay đổi so với hiện tại, khoảng từ hơn 1 tỷ đồng. Tại Việt Nam, Hồng Kỳ H9 hiện đang bán ra từ 1,508 - 2,688 tỷ đồng. Trong khi đó, giá lăn bánh tạm tính sẽ rơi vào khoảng 1,66 - 3 tỷ đồng (chưa bao gồm ưu đãi), tùy phiên bản và địa điểm đăng ký.

Video: Chi tiết sedan hạng sang Hồng Kỳ H9 2023 tại Trung Quốc.