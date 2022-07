Hồng Kỳ H5 2022 khởi điểm từ 599 triệu đồng, "đối thủ" Toyota Camry

Vừa qua, hãng Hồng Kỳ (Hongqi) đã chính thức tung mẫu sedan hạng trung H5 thế hệ mới ra thị trường Trung Quốc. Tại thị trường tỷ dân này, Hồng Kỳ H5 2022 mới có tổng cộng 7 phiên bản với giá dao động từ 159.800 - 225.800 Nhân dân tệ (559 - 790 triệu đồng). Được định vị trong phân khúc sedan cỡ trung và cỡ lớn, mẫu xe sedan Hồng Kỳ H5 2022 sở hữu chiều dài 4.988 mm, chiều rộng 1.875 mm, chiều cao 1.470 mm và chiều dài cơ sở 2.920 mm. Như vậy, mẫu xe này có kích thước lớn hơn nhiều so với những mẫu sedan hạng trung điển hình như Honda Accord Ở thế hệ mới, H5 được áp dụng ngôn ngữ thiết kế hiện tại của thương hiệu Hồng Kỳ. Do đó, H5 mang trên mình ngoại hình tương đồng với những mẫu xe Hồng Kỳ khác như H8, E-HS9 hay LS7. Thậm chí, mẫu xe này còn được mệnh danh là "Hồng Kỳ H9 thu nhỏ".Hồng Kỳ H5 thế hệ mới cũng được trang bị lưới tản nhiệt cỡ lớn trên đầu xe với nan mạ crôm nằm dọc, gợi liên tưởng đến hình ảnh thác nước. Ở giữa lưới tản nhiệt còn có đường màu đỏ kéo dài lên nắp ca-pô vốn là đặc điểm nhận dạng của xe Hồng Kỳ. Tiếp đến là hệ thống đèn 2 tầng với dải đèn LED định vị ban ngày có thiết kế thanh mảnh và sắc sảo nằm trên cao, sát với nắp ca-pô. Trong khi đó, đèn pha chính nằm bên dưới, ở hai góc đầu xe, và được chia thành 2 tầng. Cũng như đầu xe, bên sườn xe của mẫu sedan này cũng có nhiều chi tiết mạ crôm như viền cửa sổ hay nẹp dưới cửa. Phía sau chắn bùn trước còn có chi tiết trang trí màu đỏ đặc trưng của thương hiệu Hồng Kỳ. Chưa hết, Hồng Kỳ H5 2022 còn được trang bị cụm đèn hậu nằm vắt ngang đuôi xe, kéo dài xuống cản sau, lấy cảm hứng từ Thiên An Môn giống H9. Cuối cùng là cánh gió nhỏ tích hợp trên nắp cốp và 2 đầu ống xả giả được bao quanh bằng nẹp mạ crôm. Bước vào bên trong Hồng Kỳ H5 2022, người lái sẽ được chào đón bằng không gian nội thất tạo cảm giác sang trọng và công nghệ cao. Có được điều đó là nhờ chất liệu da xuất hiện khắp nơi...Màn hình thông tin giải trí nằm dọc .Bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch Thêm vào đó là hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng, hệ thống hỗ trợ đỗ xe tự động, camera 360 độ, hệ thống điều khiển từ xa, bản đồ thông minh có thể cá nhân hóa, tính năng ra lệnh bằng giọng nói, công nghệ kết nối 5G... Cuối cùng là hệ truyền động plug-in hybrid (PHEV) với động cơ xăng tăng áp 1.5L và mô-tơ điện, tạo ra công suất tổng cộng 169 mã lực. Hệ truyền động này chỉ tiêu thụ lượng xăng trung bình 5,1 lít/100 km. Hiện thương hiệu Hồng Kỳ đã gia nhập thị trường Việt Nam, phân phối 2 mẫu xe H9 và E-HS9. Do đó, sẽ không ngạc nhiên nếu Hồng Kỳ H5 mới cũng sẽ xuất hiện tại Việt Nam trong tương lai. Video: Xem chi tiết xe sedan Hồng Kỳ H5 2022 thế hệ mới.

Vừa qua, hãng Hồng Kỳ (Hongqi) đã chính thức tung mẫu sedan hạng trung H5 thế hệ mới ra thị trường Trung Quốc. Tại thị trường tỷ dân này, Hồng Kỳ H5 2022 mới có tổng cộng 7 phiên bản với giá dao động từ 159.800 - 225.800 Nhân dân tệ (559 - 790 triệu đồng). Được định vị trong phân khúc sedan cỡ trung và cỡ lớn, mẫu xe sedan Hồng Kỳ H5 2022 sở hữu chiều dài 4.988 mm, chiều rộng 1.875 mm, chiều cao 1.470 mm và chiều dài cơ sở 2.920 mm. Như vậy, mẫu xe này có kích thước lớn hơn nhiều so với những mẫu sedan hạng trung điển hình như Honda Accord Ở thế hệ mới, H5 được áp dụng ngôn ngữ thiết kế hiện tại của thương hiệu Hồng Kỳ. Do đó, H5 mang trên mình ngoại hình tương đồng với những mẫu xe Hồng Kỳ khác như H8, E-HS9 hay LS7. Thậm chí, mẫu xe này còn được mệnh danh là "Hồng Kỳ H9 thu nhỏ". Hồng Kỳ H5 thế hệ mới cũng được trang bị lưới tản nhiệt cỡ lớn trên đầu xe với nan mạ crôm nằm dọc, gợi liên tưởng đến hình ảnh thác nước. Ở giữa lưới tản nhiệt còn có đường màu đỏ kéo dài lên nắp ca-pô vốn là đặc điểm nhận dạng của xe Hồng Kỳ. Tiếp đến là hệ thống đèn 2 tầng với dải đèn LED định vị ban ngày có thiết kế thanh mảnh và sắc sảo nằm trên cao, sát với nắp ca-pô. Trong khi đó, đèn pha chính nằm bên dưới, ở hai góc đầu xe, và được chia thành 2 tầng. Cũng như đầu xe, bên sườn xe của mẫu sedan này cũng có nhiều chi tiết mạ crôm như viền cửa sổ hay nẹp dưới cửa. Phía sau chắn bùn trước còn có chi tiết trang trí màu đỏ đặc trưng của thương hiệu Hồng Kỳ. Chưa hết, Hồng Kỳ H5 2022 còn được trang bị cụm đèn hậu nằm vắt ngang đuôi xe, kéo dài xuống cản sau, lấy cảm hứng từ Thiên An Môn giống H9. Cuối cùng là cánh gió nhỏ tích hợp trên nắp cốp và 2 đầu ống xả giả được bao quanh bằng nẹp mạ crôm. Bước vào bên trong Hồng Kỳ H5 2022, người lái sẽ được chào đón bằng không gian nội thất tạo cảm giác sang trọng và công nghệ cao. Có được điều đó là nhờ chất liệu da xuất hiện khắp nơi...Màn hình thông tin giải trí nằm dọc .Bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch Thêm vào đó là hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng, hệ thống hỗ trợ đỗ xe tự động, camera 360 độ, hệ thống điều khiển từ xa, bản đồ thông minh có thể cá nhân hóa, tính năng ra lệnh bằng giọng nói, công nghệ kết nối 5G... Cuối cùng là hệ truyền động plug-in hybrid (PHEV) với động cơ xăng tăng áp 1.5L và mô-tơ điện, tạo ra công suất tổng cộng 169 mã lực. Hệ truyền động này chỉ tiêu thụ lượng xăng trung bình 5,1 lít/100 km. Hiện thương hiệu Hồng Kỳ đã gia nhập thị trường Việt Nam, phân phối 2 mẫu xe H9 và E-HS9. Do đó, sẽ không ngạc nhiên nếu Hồng Kỳ H5 mới cũng sẽ xuất hiện tại Việt Nam trong tương lai. Video: Xem chi tiết xe sedan Hồng Kỳ H5 2022 thế hệ mới.